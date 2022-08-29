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Вырубили 70 старых кленов, тополей и яблонь: фотографии срубленных деревьев в Нарымском сквере

На данный момент выполнили снос со стороны улиц 1905 года и Советской

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Работы по сносу старых деревьев в сквере начали в июле

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В Нарымском сквере в Новосибирске срубили 70 старых, сухостойных деревьев. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».

Сотрудники МАУ «Горзеленхоз» вырубили 70 мертвых деревьев, в их числе клены, яблони и тополя. Работы выполнили со стороны улиц 1905 года и Советской. Снос производится на основании дендрологического обследования зеленых насаждений в Нарымском сквере.

— Планируется в течение летнего сезона провести полную очистку Нарымского сквера от аварийных старых экземпляров, а также санитарную и формовочную обрезку, — сообщали в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск» в середине июля.

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В Нарымском сквере на прошлой неделе начали сносить кафе «Зазеркалье», оно было построено для цветочного магазина более 30 лет назад.

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Нарымский скверДеревьяСнос
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