Вырубили 70 старых кленов, тополей и яблонь: фотографии срубленных деревьев в Нарымском сквере
На данный момент выполнили снос со стороны улиц 1905 года и Советской
В Нарымском сквере в Новосибирске срубили 70 старых, сухостойных деревьев. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».
Сотрудники МАУ «Горзеленхоз» вырубили 70 мертвых деревьев, в их числе клены, яблони и тополя. Работы выполнили со стороны улиц 1905 года и Советской. Снос производится на основании дендрологического обследования зеленых насаждений в Нарымском сквере.
— Планируется в течение летнего сезона провести полную очистку Нарымского сквера от аварийных старых экземпляров, а также санитарную и формовочную обрезку, — сообщали в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск» в середине июля.
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