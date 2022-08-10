Ели закатали в асфальт для парковки магазина на Красном проспекте — из-за крошечных клочков земли они начали гибнуть

В Новосибирске для парковки магазина в асфальт практически полностью закатали хвойные деревья. Ели медленно погибают перед зданием по улице Красный проспект, 218/2.

Участок земли был передан в аренду открывшемуся в здании магазину «Пятерочка», который и должен следить за состоянием деревьев.

— Специалистами проанализировано текущее состояние зеленых насаждений по направленному приложению к запросу, которые, в свою очередь, могут погибнуть в случаях, если в ходе выполнения строительно-монтажных работ по устройству асфальтирования площадки повреждены корни деревьев, уровень почвы выше уровня корневой шейки дерева, недостаточный объем поступления влаги и кислорода, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска. — Для предотвращения гибели зеленых насаждений в настоящее время необходимо обеспечить им регулярный полив и провести натурное обследование для определения соответствия уровня почвы у корневой шейки и площади приствольных лунок.