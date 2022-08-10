Ели закатали в асфальт для парковки магазина на Красном проспекте — из-за крошечных клочков земли они начали гибнуть
Огромным деревьям почти не оставили грунта
В Новосибирске для парковки магазина в асфальт практически полностью закатали хвойные деревья. Ели медленно погибают перед зданием по улице Красный проспект, 218/2.
Участок земли был передан в аренду открывшемуся в здании магазину «Пятерочка», который и должен следить за состоянием деревьев.
— Специалистами проанализировано текущее состояние зеленых насаждений по направленному приложению к запросу, которые, в свою очередь, могут погибнуть в случаях, если в ходе выполнения строительно-монтажных работ по устройству асфальтирования площадки повреждены корни деревьев, уровень почвы выше уровня корневой шейки дерева, недостаточный объем поступления влаги и кислорода, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска. — Для предотвращения гибели зеленых насаждений в настоящее время необходимо обеспечить им регулярный полив и провести натурное обследование для определения соответствия уровня почвы у корневой шейки и площади приствольных лунок.
В свою очередь Департамент земельных и имущественных отношений мэрии заявил, «что существенных нарушений договора аренды в части осуществления благоустройства на земельном участке не выявлялось».
— Когда почти всё закатали в асфальт, то влага перестала проникать к корням, — объяснила Вера Рыбкина, ландшафтный дизайнер, руководитель «Центра садовых технологий», кандидат биологических наук. — Корни у взрослых деревьев находятся не вокруг ствола. Сейчас они находятся под асфальтом. И так засушливый год, дождей не было, и тут еще асфальт нагревается.
При обустройстве парковки могла быть засыпана корневая шейка — место, где корень переходит в ствол.
— Особенно это касается хвойных деревьев. У них нельзя в любом возрасте ее засыпать — это приводит к неминуемой гибели, — отметила специалист.
Редакция НГС обратилась за комментариями в X5 Retail Group, которая владеет «Пятерочкой», с просьбой прокомментировать ситуацию.
На прошлой неделе стало известно, что в Нарымском сквере, где не так давно дерево упало на ребенка, спилят сухие растения. Специалисты проведут стрижку зеленых насаждений, а также спилят мертвые деревья.