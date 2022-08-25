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Новосибирцы уронили рейтинг «Пятерочки», возле которой вырубили ели на Красном проспекте — спил согласовали в мэрии

Прокуратура начала проверку из-за вырубленных деревьев

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Деревья выкорчевали, о них сейчас напоминают только маленькие кусочки земли, изначально оставленные елям

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Прокуратура Новосибирской области начала проверку из-за вырубки елей возле магазина «Пятерочка». Сначала деревья медленно погибали перед зданием по улице Красный проспект, 218/2. Их этим летом закатали в асфальт, а вокруг появилась парковка напротив нового магазина «Пятерочка».

Участок земли, по данным мэрии Новосибирска, был передан в аренду магазину, который и должен был следить за состоянием деревьев. В итоге ели сначала спилили, а теперь окончательно выкорчевали. Произошедшее вызвало бурю негодования среди жителей. Но оказалось, что работы были согласованы мэрией еще 10 августа.

— Разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений было выдано управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска с учетом согласия на снос зеленых насаждений уполномоченного органа. Цель проведения работ: расширение парковочных мест. Вид работ: снос 5 деревьев, с оплатой восстановительной стоимости зеленых насаждений 151 198 рублей 50 копеек, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.

Полное уничтожение деревьев вызвало негодование среди новосибирцев. В приложении 2ГИС они оставили множество гневных отзывов, сейчас его рейтинг составляет 1,3 балла из пяти возможных.

Гневные отзывы начали появляться после 22 августа

Гневные отзывы начали появляться после 22 августа

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Жители очень недовольны

Жители очень недовольны

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Новая парковка на 5 мест также появилась на карте, но к ней ведет шлагбаум. Отметим, что рядом находится еще одна бесплатная и давно работающая парковка на 25 мест.

В прокуратуре Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что организована проверка из-за уничтожения насаждений.

По данным 2ГИС, на новой парковке 5 мест

По данным 2ГИС, на новой парковке 5 мест

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В начале августа редакция НГС обращалась за комментариями в X5 Retail Group, которая владеет «Пятерочкой», с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответ так и не поступил. Запрос был отправлен повторно 22 августа, ответ также не поступил в распоряжение редакции.

Ранее стало известно, что в Нарымском сквере, где не так давно дерево упало на ребенка, спилят сухие растения. Специалисты проведут стрижку зеленых насаждений, а также спилят мертвые деревья.

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