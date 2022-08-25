Новосибирцы уронили рейтинг «Пятерочки», возле которой вырубили ели на Красном проспекте — спил согласовали в мэрии

Прокуратура Новосибирской области начала проверку из-за вырубки елей возле магазина «Пятерочка». Сначала деревья медленно погибали перед зданием по улице Красный проспект, 218/2. Их этим летом закатали в асфальт, а вокруг появилась парковка напротив нового магазина «Пятерочка».

Участок земли, по данным мэрии Новосибирска, был передан в аренду магазину, который и должен был следить за состоянием деревьев. В итоге ели сначала спилили, а теперь окончательно выкорчевали. Произошедшее вызвало бурю негодования среди жителей. Но оказалось, что работы были согласованы мэрией еще 10 августа.