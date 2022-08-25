Новосибирцы уронили рейтинг «Пятерочки», возле которой вырубили ели на Красном проспекте — спил согласовали в мэрии
Прокуратура начала проверку из-за вырубленных деревьев
Прокуратура Новосибирской области начала проверку из-за вырубки елей возле магазина «Пятерочка». Сначала деревья медленно погибали перед зданием по улице Красный проспект, 218/2. Их этим летом закатали в асфальт, а вокруг появилась парковка напротив нового магазина «Пятерочка».
Участок земли, по данным мэрии Новосибирска, был передан в аренду магазину, который и должен был следить за состоянием деревьев. В итоге ели сначала спилили, а теперь окончательно выкорчевали. Произошедшее вызвало бурю негодования среди жителей. Но оказалось, что работы были согласованы мэрией еще 10 августа.
— Разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений было выдано управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска с учетом согласия на снос зеленых насаждений уполномоченного органа. Цель проведения работ: расширение парковочных мест. Вид работ: снос 5 деревьев, с оплатой восстановительной стоимости зеленых насаждений
Полное уничтожение деревьев вызвало негодование среди новосибирцев. В приложении 2ГИС они оставили множество гневных отзывов, сейчас его рейтинг составляет 1,3 балла из пяти возможных.
Новая парковка на 5 мест также появилась на карте, но к ней ведет шлагбаум. Отметим, что рядом находится еще одна бесплатная и давно работающая парковка на 25 мест.
В прокуратуре Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что организована проверка из-за уничтожения насаждений.
В начале августа редакция НГС обращалась за комментариями в X5 Retail Group, которая владеет «Пятерочкой», с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответ так и не поступил. Запрос был отправлен повторно 22 августа, ответ также не поступил в распоряжение редакции.
Ранее стало известно, что в Нарымском сквере, где не так давно дерево упало на ребенка, спилят сухие растения. Специалисты проведут стрижку зеленых насаждений, а также спилят мертвые деревья.