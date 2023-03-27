Пристройки быть не должно: в мэрии сообщили судьбу павильона у парковки, для которой срубили ели на Красном проспекте

Павильон у парковки, для которой срубили ели на Красном проспекте прошлым летом, возвел один из арендаторов земельного участка. Об этом говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос редакции.
Земельный участок принадлежит трем арендаторам: ООО «Байт-Ариэль» (договор аренды от 22.03.2019
14 марта специалисты департамента земельных и имущественных отношений мэрии провели осмотр участка — нарушений не выявлено, при этом разрешения на строительство не выдавалось.
— Объект, возводимый по Красному проспекту, 218/2, обладает признаками отапливаемой нестационарной пристройки к зданию. При размещении объекта арендатором были нарушены Правила благоустройства территории города Новосибирска. В отношении фасадов не допускается изменение внешнего вида и их элементов без внесения соответствующих изменений в паспорт фасада, — говорится в ответе.
На здание по Красному проспекту, 218/2 выдан паспорт фасадов, не предусматривающий строительства пристройки.
— Арендатору земельного участка направлено письмо, содержащее информацию о допущенном нарушении с предложением его устранить, — добавили в мэрии.
Одним из арендаторов земельного участка оказалась компания депутата заксобрания. Летом 2022 года на земельном участке со стороны продуктового магазина вырубили ели под парковку. Прокуратура Новосибирской области при этом не нашла нарушений в сносе деревьев.