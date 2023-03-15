Среди арендаторов — компания депутата: кто строит павильон у парковки, для которой срубили ели на Красном проспекте, — ответ мэрии

Летом 2022 года на земельном участке со стороны продуктового магазина вырубили ели под парковку. Прокуратура Новосибирской области при этом не нашла нарушений в сносе деревьев.

— Земельный участок, на котором возводится павильон, передан в аренду собственникам помещений административно-торгового здания, расположенного по адресу Красный проспект, 218/2, — говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос редакции.