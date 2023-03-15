Среди арендаторов — компания депутата: кто строит павильон у парковки, для которой срубили ели на Красном проспекте, — ответ мэрии

Павильон у парковки, для которой срубили ели на Красном проспекте прошлым летом, возводят без разрешения мэрии Новосибирска. Об этом стало известно из ответа властей на запрос редакции.
Летом 2022 года на земельном участке со стороны продуктового магазина вырубили ели под парковку. Прокуратура Новосибирской области при этом не нашла нарушений в сносе деревьев.
— Земельный участок, на котором возводится павильон, передан в аренду собственникам помещений административно-торгового здания, расположенного по адресу Красный проспект, 218/2, — говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос редакции.
В мэрии перечислили трех собственников с указанием договоров: ООО «Байт-Ариэль» (договор аренды от 22.03.2019
— Вид разрешенного использования земельного участка — для обслуживания административно-торгового здания. В части использования земельного участка нарушений нет. Сведения о передаче в субаренду земельного участка и возводимом павильоне в мэрию города Новосибирска не поступали, — отметили в мэрии. — Разрешение на строительство каких-либо объектов капитального строительства на земельном участке кому-либо мэрией города Новосибирска не выдавалось.
Документы о строительстве павильона также, по данным мэрии, не поступали.
— По факту самовольного строительства объекта на указанном земельном участке в адрес инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области письмом от 20 февраля направлена информация для рассмотрения и принятия мер по привлечению виновных лиц к административной ответственности в случае выявления нарушений требований градостроительного законодательства, — заверили в мэрии.
Среди трех собственников, которых перечислили в мэрии, есть бизнес депутата Заксобрания НСО.
Первый собственник — ООО «Байт-Ариэль», компания, принадлежащая депутату Законодательного собрания Александру Шпикельману. Он является председателем комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. По данным сервиса «Контур.Фокус», в учредителях — Александр Шпикельман с долей в 86,6% и Михаил Лифшиц. Доверительным управляющим от директора-депутата назначен Шпикельман Алексей Александрович.
Как учредитель депутат фигурирует еще в 7 действующих компаниях. Таких как ООО «Байт», ООО «Байт-Транзит-Континент» — крупная компания грузоперевозок, ресторан «Блиндаж» и другие. Совокупная выручка компаний в 2021 году составила 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 66 миллионов рублей. В основном они занимаются управлением недвижимостью. Только «Байт-Ариель» получила чистую прибыль за 2021 год в 7,1 миллиона рублей.
Еще два собственника —
В компании «Байт» корреспонденту НГС ответили, что «Байт-Ариэль» является их подразделением, а здание на Красном проспекте, 218/2 уже как десять лет компании не принадлежит. При этом попросили перезвонить по другому телефону. По данному номеру юрист компании сообщила, что в «Байт-Ариэль», которая является отдельным юридическим лицом, нет информации о стройке.
Редакция НГС направила повторный запрос в мэрию по сложившейся ситуации, а также в «Байт» и «Байт-Ариэль». Корреспондент также отправила запрос и Александру Михайловичу Шпикельману. Помощник депутата сообщила, что он сейчас находится в командировке.
Напомним, что сначала вокруг хвойных деревьев по улице Красный проспект, 218/2 появился асфальт для новой парковки, где они начали медленно погибать. Затем их снесли и закатали парковку.