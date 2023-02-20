На месте срубленных под парковку елей на Красном проспекте начали строить павильон

Возле магазина «Пятерочка» на улице Красный проспект, 218/2 в Новосибирске начали возводить павильон. Фотографию стройки прислал в редакцию НГС читатель. Летом прошлого года на этом месте вырубили ели под парковку.
Прокуратура Новосибирской области при этом не нашла нарушений в сносе деревьев. Ранее в пресс-службе мэрии Новосибирска рассказывали, что индивидуальный предприниматель в июне 2022 года обратился в администрацию Центрального округа о выдаче разрешения на снос пяти елей и получил его. Вырубку признали законной, а площадку закатали в асфальт.
В сентябре пресс-служба X5 Group, которой принадлежит сеть магазинов, объяснила, что магазин — лишь арендатор помещения.
— На прилегающей территории была осуществлена по инициативе собственника земли вырубка деревьев. Более того, в рамках договора аренды мы не имеем права совершать какие-либо действия с деревьями на прилегающей территории. Обеспокоившись ситуацией, мы связались с собственником, и он предоставил документы, согласно которым на сруб елей было получено разрешение от департамента земельных и имущественных отношений города, так как деревья находились в аварийном состоянии и могли потенциально принести ущерб людям.
Теперь на месте парковки началась стройка.
— Мы не имеем отношения к данным активностям, — ответили на запрос редакции о стройке в пресс-службе X5 Group.
Редакция НГС также обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска. Ответ будет опубликован после получения.
На прошлой неделе Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал разрешение на снос деревьев в Нижней Ельцовке, но застройщик, который начал вырубать деревья, заявил, что официальных документов об этом решении в компанию не поступало.