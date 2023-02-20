На месте срубленных под парковку елей на Красном проспекте начали строить павильон

В сентябре пресс-служба X5 Group, которой принадлежит сеть магазинов, объяснила, что магазин — лишь арендатор помещения.



— На прилегающей территории была осуществлена по инициативе собственника земли вырубка деревьев. Более того, в рамках договора аренды мы не имеем права совершать какие-либо действия с деревьями на прилегающей территории. Обеспокоившись ситуацией, мы связались с собственником, и он предоставил документы, согласно которым на сруб елей было получено разрешение от департамента земельных и имущественных отношений города, так как деревья находились в аварийном состоянии и могли потенциально принести ущерб людям.

