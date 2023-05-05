В Новосибирске началась репетиция парада Победы

Вечером 5 мая в Новосибирске началась первая репетиция парада на 9 Мая. Из-за подготовительного мероприятия в Новосибирске перекрыли для проезда центральные улицы города.
Репетиция парада Победы началась в Новосибирске примерно в 19:30, но ограничения движения транспорта ввели за несколько часов до события, до 18:00. Перекрытия действуют до 22:30 на Красном проспекте Державина, Фрунзе, Романова и других улицах города, из-за ограничений в городе зафиксировали многочисленные пробки.
Как сообщал ранее НГС, вторая репетиция парада Победы пройдет в Новосибирске утром 7 мая. Сам парад состоится 9 Мая, в честь празднования Дня Победы.
О том, какие мероприятия пройдут в Новосибирске 9 мая 2023 — в материале.