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В Новосибирске началась репетиция парада Победы

Ради нее власти перекрыли центр города

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Ограничения движения транспорта ввели за несколько часов до события

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Вечером 5 мая в Новосибирске началась первая репетиция парада на 9 Мая. Из-за подготовительного мероприятия в Новосибирске перекрыли для проезда центральные улицы города.

Репетиция парада Победы началась в Новосибирске примерно в 19:30, но ограничения движения транспорта ввели за несколько часов до события, до 18:00. Перекрытия действуют до 22:30 на Красном проспекте Державина, Фрунзе, Романова и других улицах города, из-за ограничений в городе зафиксировали многочисленные пробки.

Вторая репетиция парада Победы пройдет в Новосибирске утром 7 мая

Вторая репетиция парада Победы пройдет в Новосибирске утром 7 мая

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Как сообщал ранее НГС, вторая репетиция парада Победы пройдет в Новосибирске утром 7 мая. Сам парад состоится 9 Мая, в честь празднования Дня Победы.

О том, какие мероприятия пройдут в Новосибирске 9 мая 2023 — в материале.

9 МаяПарад ПобедыДень ПобедыОграничения движения транспорта
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