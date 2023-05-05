Улицы центра Новосибирска встали в многочисленных пробках — смотрим карту с покрасневшими дорогами

Центр Новосибирска встал в пробки: 2ГИС оценивает уровень заторов в 8 баллов. Центр города перекрыли из-за репетиции парада Победы, которая назначена на вечер пятницы.
— Как теперь уехать из центра города? Общественный транспорт в пробках, метро закрыто. А сейчас пятница вечер, многие идут с работы, — написала читательница НГС.
Проезд вновь откроют в 22:30. Перекрытия действуют на Красном проспекте, Державина, Фрунзе, Романова, Потанинской, Ядринцевской и других улицах города.
Из-за репетиций и проведения парада в городе закроют входы на станцию метро «Площадь Ленина». Ограничение введут 5 мая с 18:30 до 22:30, 7 мая с 07:30 до 12:00, 9 мая с 07:30 до 12:00 и с 21:00 до 23:00.