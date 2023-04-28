Ни туда и ни сюда. История мобилизованного, который оказался нужен военкомату, но не нужен армии

Иван (имя изменено) имеет военную специальность командира взвода средних танков, он ее получил благодаря военному училищу, которое окончил в 1990 году . По его словам, он почти сразу уволился и 28 лет работал на Забайкальской железной дороге: начинал электромонтажником, закончил начальником сектора работ. Два года назад он переехал в Читу и устроился в городскую больницу № 1 , где вплоть до мобилизации был техником и занимался ремонтом медицинского оборудования.

В дверь постучали

— Это происходило в октябре, 1-го числа, в субботу. Я утром встал, почувствовал недомогание, к вечеру состояние стало хуже. В 22:00 постучались в дверь. Я открыл ее, там был представитель призывной комиссии — девушка, с ней два полицейских. Как она сказала: «Мы вам принесли повестку, вам нужно подойти в течение двух часов в военкомат». Вышел в коридор, сказал: «Я себя плохо чувствую. В понедельник собирался пойти в больницу». Она ответила, что ничего страшного, я просто приду, данные сверят и отправят домой, — рассказал Иван.