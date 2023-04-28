Ни туда и ни сюда. История мобилизованного, который оказался нужен военкомату, но не нужен армии

54-летний житель Читы поздно вечером 1 октября 2022 года в болезненном состоянии открыл дверь своей квартиры и увидел девушку — сотрудницу военкомата, с ней — двух полицейских, получил от них повестку и в течение двух часов явился в военкомат. Его мобилизовали, несмотря на коронавирус, но в таком состоянии и возрасте он оказался не нужен ни одной военной части. Прошло уже семь месяцев, забайкалец так и остался в неопределенном статусе — он уже не гражданский, но и не военный. Теперь он не может ни пройти реабилитацию в гражданской больнице, ни устроиться на работу, ни кредитные каникулы взять. Наши читинские коллеги рассказали историю мобилизованного, который оказался не нужен армии, но нужен военкомату, документы, подтверждающие рассказ, находятся в распоряжении редакции «Чита.Ру».
Иван (имя изменено) имеет военную специальность командира взвода средних танков, он ее получил благодаря военному училищу, которое окончил в
В дверь постучали
— Это происходило в октябре, 1-го числа, в субботу. Я утром встал, почувствовал недомогание, к вечеру состояние стало хуже. В 22:00 постучались в дверь. Я открыл ее, там был представитель призывной комиссии — девушка, с ней два полицейских. Как она сказала: «Мы вам принесли повестку, вам нужно подойти в течение двух часов в военкомат». Вышел в коридор, сказал: «Я себя плохо чувствую. В понедельник собирался пойти в больницу». Она ответила, что ничего страшного, я просто приду, данные сверят и отправят домой, — рассказал Иван.
Наш собеседник уточнил, что в этот день уже вызывал скорую помощь, рассказал диспетчеру о симптомах и ему сказали явиться в понедельник. Но делать нечего — надо, значит, надо. Он пошел в военкомат вместе с женой.
— Пришли, поднялись на третий этаж, все двери были закрыты, только одна в конце коридора была открыта. Я зашел, сказал, что повестка пришла, уточнить данные нужно. Там сидела девушка, она говорит: «А вы знаете, офицерами я не занимаюсь, сейчас возьму телефон и позвоню». Она позвонила, поговорили они о чём-то, и женщина пошла открывать дверь, где находятся офицеры запаса. Мы зашли в кабинет, она не стала никаких данных уточнять, спросила: «Вы готовы к службе?» Я ответил, что плохо себя чувствую и планирую идти в больницу в понедельник. «С вами в части разберутся», — ответила она и вручила мне повестку красного цвета, — уточнил мобилизованный.
На следующий день он должен был явиться в военный комиссариат в 14:00, так и поступил. По данным из решения Забайкальского краевого суда, рассмотревшего апелляционную жалобу на решение Ингодинского районного суда Читы, Иван в военкомат не сообщал о состоянии своего здоровья и о наличии хронических заболеваний.
Слишком стар для армии
— Изначально меня повезли в войсковую часть в поселке Антипиха рядом с Читой — в танковый полк. Там принимающий офицер задал вопрос о том, сколько мне лет. Ответил, что 54 года. Мужчина сказал: «Мы не можем вас взять, потому что у нас запрет от прокуратуры». Вернули меня в военкомат, переделали документы, привезли в часть в поселок Каштак. Ситуация повторилась, меня не стали брать из-за того, что возраст предельный наступил. Вернули опять в военкомат, дело было к вечеру, сделали документы и повезли в воинскую часть в Чите. Командир говорит: «Вы завтра к
Следующим утром, 3 октября, Иван попросил офицера направить его в санчасть. Ивана осмотрели, направили в военную поликлинику, сделали флюорографию и госпитализировали с двухсторонней пневмонией и коронавирусной инфекцией, где он и пролежал до
— Они посмотрели диагноз, увидели двухстороннюю пневмонию, последствия коронавируса. Меня отправили в военную поликлинику на консультацию. Значит, с 26 октября по
Первые судебные тяжбы
Пока Иван ходил в поликлинику, он начал подозревать, что история с выздоровлением затянется, и решил подать иск в суд с просьбой отменить приказ о мобилизации и дать шесть месяцев отсрочки, чтобы привести здоровье в норму. Мобилизованного
Суд удовлетворил его иск частично — дал ему отсрочку на полгода и отменил приказ о мобилизации. Решение должно было вступить в силу
А жить теперь на что?
— Я приходил обратно в больницу, пытался трудоустроиться, потому что остался без средств к существованию. Мои заболевания не лечатся, они хронические, нужно состояние поддерживать. Ни лекарства, ничего не мог приобрести. На работе мне отказали, сказали, что не могут меня взять — нужно, чтобы военкомат дал документ о демобилизации, — сказал Иван.
Мобилизованный признался, что пришлось сесть на шею работающей супруге. А у семьи кредиты, коммунальные счета. Пришлось разворошить копилку, состоявшую из суммы за два отпуска, которые вообще-то предназначались на дорогое медобследование по поводу сердечно-сосудистого заболевания. Денег на лекарства от хронических болезней он заработать уже не может. Иван ходил в банк, хотел взять положенные мобилизованным кредитные каникулы, но они положены только военнослужащим, которые числятся в списке личного состава той или иной военной части. Иван в списки личного состава не зачислен.
После госпитализации он должен был состоять на учете у кардиолога, терапевта, уролога, но из-за того, что он мобилизован, за его состоянием могут следить только военные врачи. Впрочем, и к ним можно попасть только по распоряжению от воинской части, к которой он не приписан.
— Я не могу вас на реабилитацию отправить, потому что вы мобилизованный. Вы свой статус сначала решите, потом мы вас отправим, — цитирует наш герой слова терапевта.
Последняя надежда
Иван вместе со своим представителем обратился в Читинский гарнизонный военный суд, ранее он писал в прокуратуру, военные части, в которых бывал, военную прокуратуру, попросил о помощи уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае. Суд постановил, что Ивана должны всё-таки зачислить в военную часть и заплатить ему все положенные выплаты с первого дня мобилизации, которая была уже семь месяцев назад.
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Появилась надежда, что ситуация наконец разрешится. Однако в Читинский гарнизонный военный суд, по данным с сайта ведомства,
История не закончена и мобилизованному приходится ждать следующего суда.