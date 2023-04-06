Квартиру бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина передали государству — она стоит 37 млн

Квартиру бывшего топ-менеджера новосибирской клиники Мешалкина Евгения Покушалова передали в пользу государства.
Советский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области. Квартиру площадью 226 квадратных метров и стоимостью
В прокуратуре отметили, что стоимость квартиры значительно превышала «доходы должностного лица».
В середине марта Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство Евгения Покушалова об УДО. Однако решение обжаловала прокуратура, поэтому Покушалов остается в колонии.
Покушалов подал прошение об УДО в феврале. 3 ноября 2021 года его признали виновным в растрате в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Исчезли
Сам хирург заключил досудебное соглашение, дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств.
4 марта 2021 года в доход государства была изъята квартира Евгения Покушалова в Нью-Йорке стоимостью