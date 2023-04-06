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Квартиру бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина передали государству — она стоит 37 млн

Евгений Покушалов остается в колонии

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Евгений Покушалов в зале суда

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Квартиру бывшего топ-менеджера новосибирской клиники Мешалкина Евгения Покушалова передали в пользу государства.

Советский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области. Квартиру площадью 226 квадратных метров и стоимостью 37 миллионов в Советском районе Новосибирска перерегистрировали на Российскую Федерацию.

В прокуратуре отметили, что стоимость квартиры значительно превышала «доходы должностного лица».

В середине марта Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство Евгения Покушалова об УДО. Однако решение обжаловала прокуратура, поэтому Покушалов остается в колонии.

Покушалов подал прошение об УДО в феврале. 3 ноября 2021 года его признали виновным в растрате в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Исчезли 1,9 миллиарда рублей на госзакупках в клинике Мешалкина. Покушалову дали 2,5 года колонии общего режима и обязали выплатить штраф. Защита пыталась обжаловать решение, но его оставили в силе.

Сам хирург заключил досудебное соглашение, дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств.

4 марта 2021 года в доход государства была изъята квартира Евгения Покушалова в Нью-Йорке стоимостью 1,3 миллиона долларов. Он не смог доказать приобретение недвижимости на законно заработанные деньги. 20 июля того же года прокуратура добилась изъятия второй квартиры хирурга в США.

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