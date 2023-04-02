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Тема дняОгненный смерч в Забайкалье
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Десятки новосибирцев собрались в центре города с плакатами — что они требуют

Собравшиеся подписали открытки с обращениями для губернатора Новосибирской области

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Жители области просят перенести полигон из Плотникова

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В Новосибирске рядом с театром «Глобус» прошла акция против строительства полигона в Плотниково. Организаторами стали экодвижение «Будущее в наших руках» и жители Плотниково и Раздольного.

Один из организаторов Виталий Гуненко рассказал НГС, что несмотря на холодную погоду пришло около 150 человек.

Жители считают, что полигоны будут расположены слишком близко к поселениям

Жители считают, что полигоны будут расположены слишком близко к поселениям

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По информации организаторов, проведение акции согласовали с мэрией города

По информации организаторов, проведение акции согласовали с мэрией города

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В митинге участвовали жители Плотниково, Раздольного и Верх-Тулы

В митинге участвовали жители Плотниково, Раздольного и Верх-Тулы

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Это <a href="https://ngs.ru/text/ecology/2023/03/04/72107948/" class="_" target="_blank">вторая акция</a> за весну 2023 года, в которой жители выступают против полигонов

Это вторая акция за весну 2023 года, в которой жители выступают против полигонов

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Сейчас региональное правительство рассматривает для полигонов участки в Верх-Туле и Плотниково. По ним собираются подписать концессионное соглашение

Сейчас региональное правительство рассматривает для полигонов участки в Верх-Туле и Плотниково. По ним собираются подписать концессионное соглашение

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Участники митинга подписали открытки с обращениями для губернатора Новосибирской области

Участники митинга подписали открытки с обращениями для губернатора Новосибирской области

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Митинг продлился больше часа

Митинг продлился больше часа

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В декабре депутаты поддержали строительство полигонов на шести площадках, в том числе в Верх-Туле и Плотниково. За несколько дней до этого на конфликт обратил внимание глава Следственного комитета России, потребовав проверить проекты.

Жителей области поддержали ученые. В феврале глава Росприроднадзора назвал Новосибирскую область одним из самых замусоренных регионов.

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