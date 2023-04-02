Десятки новосибирцев собрались в центре города с плакатами — что они требуют

В Новосибирске рядом с театром «Глобус» прошла акция против строительства полигона в Плотниково. Организаторами стали экодвижение «Будущее в наших руках» и жители Плотниково и Раздольного.
Один из организаторов Виталий Гуненко рассказал НГС, что несмотря на холодную погоду пришло около 150 человек.
В декабре депутаты поддержали строительство полигонов на шести площадках, в том числе в Верх-Туле и Плотниково. За несколько дней до этого на конфликт обратил внимание глава Следственного комитета России, потребовав проверить проекты.
Жителей области поддержали ученые. В феврале глава Росприроднадзора назвал Новосибирскую область одним из самых замусоренных регионов.