Названы сроки строительства первого небоскреба в Новосибирске

— Как только получим согласование с Росавиацией, сразу начнем проектирование. Но уже есть в стадии почти готовности, но для того, чтобы запустить процесс экспертизы проектной документации, нужно согласование. Стройка начнется в 2024 году, может, в конце 2023 года, — сказал министр в пресс-центре ТАСС. — Проект на самом деле беспрецедентный и очень сложный.

