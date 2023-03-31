Названы сроки строительства первого небоскреба в Новосибирске

В Новосибирской области назвали сроки начала строительства первого небоскреба в Новосибирске. Как сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков, к работам могут приступить уже в конце 2023 года.
— Как только получим согласование с Росавиацией, сразу начнем проектирование. Но уже есть в стадии почти готовности, но для того, чтобы запустить процесс экспертизы проектной документации, нужно согласование. Стройка начнется в 2024 году, может, в конце 2023 года, — сказал министр в пресс-центре ТАСС. — Проект на самом деле беспрецедентный и очень сложный.
По словам главы министерства, ориентировочная стоимость строительства небоскреба в Новосибирске составит 3,5 миллиарда рублей. Высотное здание планируется сделать жилым домом.
Отметим, о том, что в Новосибирске запланировано возведение первого небоскреба, стало известно в конце января 2023 года. Высота здания составит 60 этажей, участки для возможного небоскреба уже сформированы — это территория, прилегающая к станции метро «Октябрьская». Сейчас в городе самые высокие строения достигают 35–37 этажей.
31 марта НГС сообщал о том, что в Новосибирске объявили аукцион на реконструкцию Первомайского сквера. Максимальная цена работ составляет более 179,2 миллиона рублей.