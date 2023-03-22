«Главная достопримечательность — нытье местных»: каким горожане видят Новосибирск — от пыли и разбитых дорог до закатов

Если бы Новосибирск был фильмом, из каких деталей он бы состоял? Такой вопрос мы задали читателям НГС и получили на него множество ответов. Жители города рассказали, чем он им не нравится, и наоборот, чем привлекает. Ответы получились очень разными.
Смотрим, какие сюжеты и героев они предложили для гипотетического фильма о городе.
— Особая способность новосибирцев — дышать пылью, — уверена одна из читательниц НГС.
— Вонь от выхлопных газов в морозы и фекалий — в жару, — недовольна пользовательница Елена.
— Убегать от гопоты, которые посчитали, что ты в Редане, — поднял актуальную проблему другой читатель.
— Вечно тающий с приходом весны Октябрьской мост, — отметил пользователь Алексей.
— Тот самый танцующий дед, — предложила одного из героев жительница Новосибирска.
— Да, дороги, тающие с асфальтом, — рассуждает читательница НГС Маша.
— Снег по колено, как и лужи после них, — добавил пользователь.
— Отсутствие каких-то бы то ни было удобств для родителей с мелкими детьми, — подчеркнула одна из жительниц города.
— Город железобетонных конструкции, город пыли и грязи, город вечно плохих дорог, город, которому не хватает озеленения, — перечислил один из пользователей.
— Сайлент Хилл — зимой постоянно парят теплотрассы, летом накрывает смогом от свалок и лесных пожаров, — привел пример читатель НГС.
Но есть, конечно, и много позитивных образов города:
— Красивые современные здания.
— Нереальные закаты.
— Красивая набережная.
— Город, в котором родилась Ирина Алферова и певица Пелагея.
— Присоединяюсь ко всему вышеназванному, но всё же главная достопримечательность города — нытье местных жителей, — уверена читательница Елена.
Один из читателей предложил сразу несколько вариантов сценариев для фильмов:
— Если фильм-катастрофа, то инцидент на Степной, инцидент на Линейной могут быть фоном. Пролет Привалова под мостом. Если исторический триллер, то в декорациях ревущих 20-ых — расстрельные тюрьмы с бароном фон Унгерном. Если триллер — то база фильма — исчезновение Сафроновой. Если фантасмагория, то уродливо ползущие по Новосибирску ожившие ул. Писарева, ул. Гоголя/Трикотажная. Пожирающие и так невеселый Оперный театр.
В середине февраля польская актриса Барбара Брыльска назвала Новосибирск нищим городом. Читатели НГС бурно отреагировали на ее слова.