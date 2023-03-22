«Главная достопримечательность — нытье местных»: каким горожане видят Новосибирск — от пыли и разбитых дорог до закатов

— Вонь от выхлопных газов в морозы и фекалий — в жару, — недовольна пользовательница Елена.

— Убегать от гопоты, которые посчитали, что ты в Редане, — поднял актуальную проблему другой читатель.

— Вечно тающий с приходом весны Октябрьской мост, — отметил пользователь Алексей.

— Тот самый танцующий дед, — предложила одного из героев жительница Новосибирска.