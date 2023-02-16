«У нее у самой в стране ужас»: что читатели НГС ответили польской актрисе Барбаре Брыльске за оскорбление Новосибирска

Мэр Новосибирска категорически не согласился с артисткой и даже пригласил на празднование Дня города, чтобы переубедить.



— Не знаю, исходя из чего она делает такие оценки. Я бы пригласил ее на День города летом в июне к нам в Новосибирск, чтобы посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем жизни, качеством. Не знаю, после этих высказываний, которые она сделала к России в целом, сможет ли она принять какое-то решение на это приглашение, — сказал глава города на пресс-конференции.

