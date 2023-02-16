«У нее у самой в стране ужас»: что читатели НГС ответили польской актрисе Барбаре Брыльске за оскорбление Новосибирска

Польская актриса Барбара Брыльска на днях назвала Новосибирск нищим городом. В интервью изданию «Абзац» она заявила, что ей страшно выходить из самолета, когда она прилетает в Новосибирск. Ее слова подняли бурю эмоций среди читателей НГС, а также задели мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
— Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя. Посмотрите, как живет... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить, — заявила актриса.
Мэр Новосибирска категорически не согласился с артисткой и даже пригласил на празднование Дня города, чтобы переубедить.
— Не знаю, исходя из чего она делает такие оценки. Я бы пригласил ее на День города летом в июне к нам в Новосибирск, чтобы посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем жизни, качеством. Не знаю, после этих высказываний, которые она сделала к России в целом, сможет ли она принять какое-то решение на это приглашение, — сказал глава города на пресс-конференции.
После публикации этих материалов десятки читателей НГС оставили свои комментарии с возмущениями. Мы собрали самые интересные отзывы.
Часть комментаторов не согласились с полячкой.
— А я думаю, что она вообще неправа и не ей это говорить. Она сама-то не богата, и что творится у нее в стране — это вообще ужас, — отметил Гость.
— Новосибирск — прекрасный город: общественного транспорта много и есть метро, дороги и развязки, мосты строятся. Отдельно подчеркну, что Новосибирская область прекрасна и масштабна, есть где отдохнуть! Есть Обское водохранилище, — написал Зззз.
— В Новосибирске развиваются парки, зоны отдыха, в целом инфраструктура очень развита, есть масса всего и для жизни, и для развлечений. Из Новосибирска по ЖД или на самолете удобно добираться в другие регионы и страны, прямые рейсы — это очень удобно для работы и отдыха. В Новосибирске много важных и нужных производств, развивается наука. В Новосибирске большое количество вузов. В Новосибирске добрые и хорошие люди, которых большинство, уверенно заявляю об этом! Ну и у Новосибирска еще многое впереди, ведь он молодой и перспективный город, — написал Читатель.
Высказались и те, кто поддержал Барбару.
— Все-таки она права. По меркам экономически развитых стран Россия в целом и Новосибирск в частности — это беспросветная нищета, — отметил пользователь под ником матчасть.
— В Новосибирске только Родники приличные, более-менее. Левый берег — просто тихий ужас. Во многих старых районах правого берега ходят какие-то забулдыги, страшно из машины выйти. Видимо, это коренное население, — написал Ерг.
— Да всё ж верно сказала актриса. Только это не про Омск и Новосибирск. А практически про все города, кроме Москвы. Может, еще Санкт-Петербурга. Потому что есть Москва, а есть Россия. Так вот нищета и прочее — это про Россию, — поделился Валенок.
— Новосибирск застроили точечно как попало, хаотично. Практически все городские притоки в Обь высушены, сплошные «автомобильные потоки рек», несущие сухую энергетику. Большинство улиц города непривлекательны, веет нищебродскими киосками, бесконечным мусором и рекламным хламом, — написал читатель под ником Пассифлора.
— Новосибирск — прекрасный город! Общественного транспорта практически нет, летом — пыль, зимой — горы снега и лед на тротуарах, круглогодично смог и вонь. И вишенкой на торте средняя зарплата около 500 долларов, — отметил Гость.
Ранее вывший вице-губернатор НСО Виктор Козодой после двухнедельной поездки по Сибири в социальных сетях раскритиковал Новосибирск из-за плохой уборки снега.