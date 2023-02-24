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«Была авария на пожарном водопроводе»: на новом ЛДС сняли лужу грязной воды — как место выглядит сейчас

В здании проводили испытания автоматической пожарной системы

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Видео, распространенное в соцсетях, было сделано не сегодня

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В соцсетях появилось видео с лужей грязной воды, которая растеклась внутри «Сибирь-Арены» в Новосибирске. В спортивном учреждении отмечают, что течь уже устранили.

Видео опубликовал новосибирский спортивный обозреватель Дмитрий Ерыкалов у себя в телеграм-канале «Ерыкаловщина». Автор поста не уточнил, когда именно было снято видео, на момент публикации на связь он не вышел.

НГС получил комментарий по ситуации от представителей нового ЛДС.

— На сегодняшний момент никакой течи здесь нет. Всё это устранено. Сейчас делается косметический ремонт этого места. Здесь во время испытания автоматической пожарной системы была авария на пожарном водопроводе, — сообщил директор «Сибирь-Арены» Павел Морозов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Директор ЛДС показал, что сейчас происходит на месте аварии

Видео: правительство Новосибирской области

Ледовый дворец «Сибирь-Арена» пока не может открыться для хоккейных матчей. Журналисты НГС 22 февраля побывали внутри нового ЛДС и выяснили, как он выглядит сейчас, что осталось доделать рабочим и как фанаты хоккейной «Сибири» будут добираться до стадиона.

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