«Обсуждается возможность открытия к следующему учебному году»: в Новосибирске завершают строительство школы № 54

В Новосибирске завершаются работы по строительству школы № 54 в Центральном районе города. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, уже сейчас специалисты приступили к внутренней отделке образовательного учреждения. Площадку строительства посетил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.



— Это особенный объект: в свое время было принято решение о признании аварийным старого здания школы, о его демонтаже и строительстве нового. В связи с ограниченностью территории был разработан индивидуальный проект. <…> Школа рассчитана на 250 человек в одну смену и 500, если в две смены. Образовательное учреждение очень востребовано, жители с нетерпением ждут его открытия, — сказал Анатолий Локоть.

