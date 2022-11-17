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«Обсуждается возможность открытия к следующему учебному году»: в Новосибирске завершают строительство школы № 54

Образовательное учреждение сможет принять 250 учеников

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Специалисты приступили к внутренним отделочным работам

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В Новосибирске завершаются работы по строительству школы № 54 в Центральном районе города. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, уже сейчас специалисты приступили к внутренней отделке образовательного учреждения. Площадку строительства посетил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Это особенный объект: в свое время было принято решение о признании аварийным старого здания школы, о его демонтаже и строительстве нового. В связи с ограниченностью территории был разработан индивидуальный проект. <…> Школа рассчитана на 250 человек в одну смену и 500, если в две смены. Образовательное учреждение очень востребовано, жители с нетерпением ждут его открытия, — сказал Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра городской администрации, специалисты завершили на площадке строительства возведение всех четырех этажей здания, проведено отопление, подключены все коммуникации.

Площадь здания школы составит почти 10 тысяч квадратных метров, в нем будут актовый зал, горячий цех, столовая, спортзал с раздевалками и санузлами. В рекреации образовательного учреждения намерены организовать открытые пространства и установить стеклянные перегородки.

— Сейчас обсуждается возможность открытия школы к следующему учебному году, — сообщил в своем телеграм-канале Анатолий Локоть.

Старое здание школы № 54 на улице Крылова, построенное в 30-е годы, начали сносить в 2020 году. Первый аукцион на строительство нового здания образовательного учреждения объявили в прошлом году, стоимость работ составила 130 миллионов рублей.

Новый конкурс на возведение школы появился в апреле этого года на сайте госзакупок. Завершить работы по контракту планировалось до конца июля 2023 года, за работы были готовы заплатить 286,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Новосибирском районе до конца 2023 года планируется построить две новые школы. Их общая стоимость составляет почти 1,5 миллиарда рублей.

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