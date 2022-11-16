Стрельба в «Пригородном просторе»: в поселке таунхаусов разгорелся конфликт из-за сантиметров земли

В начале 2022 года стало известно, что огромная территория ТЭЦ-6, которую пытались продать несколько лет, нашла, наконец, нового владельца — им стала компания «Инженерные сети трейд». Ей же теперь принадлежит и земля под бывшей железной дорогой — полоса шириной около 50 м, которая «вливается» в огромный участок общей площадью почти 360 гектаров.



По данным «Контур.Фокус», компания «Инженерные сети трейд» принадлежит предпринимателю Андрею Алексееву и входит в группу «Инженерные сети». Группа занимается поставкой оборудования и материалов для инженерных систем, основной профиль «Инженерных сетей трейд» — аренда и управление собственным имуществом. На балансе компании по итогам 2021 года было 76 миллионов рублей, выручка составила 38 миллионов, чистая прибыль — 1,2 миллиона рублей. В арбитражном суде рассматривается несколько исков, поданных к компании в этом году, сама она также привлечена как третье лицо к рассмотрению иска другой компании группы — «Инженерные сети». Одноименными компаниями Андрей Алексеев владеет в нескольких городах Сибири.