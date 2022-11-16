Стрельба в «Пригородном просторе»: в поселке таунхаусов разгорелся конфликт из-за сантиметров земли

Под Новосибирском разгорелся конфликт из-за широкой полосы земли внутри территории микрорайона «Пригородный простор». В начале года участок у «СГК» выкупил новосибирский предприниматель, и уже через полгода в микрорайоне начались проблемы: земельные работы оборвали электрический кабель, а на прошлой неделе — канализационный коллектор. Для его защиты застройщику микрорайона пришлось пригнать свою технику, а кульминацией конфликта оказалась стрельба. Подробности узнала Лиза Пичугина.
Микрорайон «Пригородный простор» под Новосибирском развивался поэтапно: сначала с одной стороны бывшей железнодорожной линии (в этой части построена большая часть домов), потом — с другой (это «Пригородный простор 2.0» — кварталы Королёва, Форда и Джобса). Железной дороги здесь давно нет, а когда-то она вела к так и не достроенной ТЭЦ-6. В районе «Пригородного простора» даже начинали строить длинный мост — его девелопер Алексей Кузнецов выкупил, и теперь это 11 мостов через каналы нового поселка с триатлон-парком. Землю выкупить не удалось.
В начале 2022 года стало известно, что огромная территория ТЭЦ-6, которую пытались продать несколько лет, нашла, наконец, нового владельца — им стала компания «Инженерные сети трейд». Ей же теперь принадлежит и земля под бывшей железной дорогой — полоса шириной около 50 м, которая «вливается» в огромный участок общей площадью почти 360 гектаров.
По данным «Контур.Фокус», компания «Инженерные сети трейд» принадлежит предпринимателю Андрею Алексееву и входит в группу «Инженерные сети». Группа занимается поставкой оборудования и материалов для инженерных систем, основной профиль «Инженерных сетей трейд» — аренда и управление собственным имуществом. На балансе компании по итогам 2021 года было 76 миллионов рублей, выручка составила 38 миллионов, чистая прибыль — 1,2 миллиона рублей. В арбитражном суде рассматривается несколько исков, поданных к компании в этом году, сама она также привлечена как третье лицо к рассмотрению иска другой компании группы — «Инженерные сети». Одноименными компаниями Андрей Алексеев владеет в нескольких городах Сибири.
Новому владельцу земля досталась с «начинкой»: несколько лет назад из одной части «Пригородного простора» в другую горизонтально направленным бурением, которое не требует согласования, застройщик проекта, компания «ПромГражданСтрой», проложила коммуникации.
— У нас там идут два напорных коллектора, между Парковой, 2 и 3а. Они достаточно древние уже, проходили у нас с 2013 и 2015 года, — рассказал Алексей Кузнецов. — И наш сосед, «Инженерные сети трейд», решил перекопать эти коллекторы, просто без объявления, что будет копать: пригнал экскаватор, разметил место под траншеи и начал копать.
В результате работы повредили один из коллекторов — к счастью, резервный. При этом в начале осени жители «Пригородного простора» при похожих обстоятельствах на сутки остались без света и воды. Официально это была авария на линии с обрывом кабеля, но жительница микрорайона Людмила предположила, что причиной также могли стать работы «Инженерных сетей трейд». А чуть ранее компания весьма оригинально обозначила свою территорию, обтянув ее границы колючей проволокой и частично разрушив благоустройство соседних домов.
— Ограждение очень близко к жилым домам, а у нас дети гуляют, и бывает, то мячик улетит, то еще что-то, — говорит Людмила, у которой задний двор таунхауса выходит на соседскую территорию. — Конкретно мой ребенок, я не успела глазом моргнуть, уже под этой колючей проволокой побежала за мячиком. Это небезопасно, и конечно, нам не нравится эта ситуация.
По словам Людмилы, на опасное ограждение инициативная группа жителей пожаловалась в прокуратуру — там обещали провести проверку, но пока сообщений о ней не было. Она также рассказала, что устно задавала вопрос об огороженной полосе в администрации Толмачёвского сельсовета, но там ей сказали, что о планах ее владельца ничего не знают.
Тем временем компания «Инженерные сети трейд» готовила собственные претензии к «Пригородному простору»: в начале июля она подала три иска к 133 жителям микрорайона. Местные жители говорят, что новый владелец полосы внутри микрорайона решил судиться из-за нескольких сантиметров, которых построенным более трех лет назад многоквартирным домам не хватило для соблюдения 3-метровых отступов от границы его земли. Один из исков суд вернул заявителю — решение вступило в законную силу в конце октября. По остальным решения еще не вынесены.
— Когда им задают вопрос, почему именно жителям иски, говорят, мол, вы собственники, мы к вам и обращаемся, а вы уже как собственники подавайте иски к застройщику, — объяснила Людмила.
Алексей Кузнецов сказал, что об исках знает, но даже в качестве третьей стороны застройщика к разбирательствам никто не привлекал.
— Формально там есть такое: не 3 метра, а 2,92, 2,95, 2,96 и 2,98 метра, — признал он. — Скорее всего, это просто из-за неточности посадки и работ бетонных по фундаменту. Но, с другой стороны, у нас допуск на определение границ на местности в жилой зоне — 10 см, есть приказ Минстроя об этом. Наш представитель получил доверенность от жителей на представление их интересов в суде и ознакомился с исками, готовит пояснения со стороны жителей.
«Инженерным сетям трейд», добавляет девелопер, еще предстоит доказать, каким образом несколько сантиметров ущемляют его права и интересы. По его мнению и мнению Людмилы, иски были направлены в первую очередь на то, чтобы столкнуть жителей микрорайона и его застройщика, таким образом вынудив «ПромГражданСтрой» выкупить полосу раздора за любые деньги.
При этом, подчеркнул Алексей Кузнецов, конкретных предложений о выкупе земли не было. Сам он говорит, что несколько лет пытался договориться с «Сибэко» о спорной земле, но корпорация не хотела делить актив на части. В феврале, когда у нее появился новый собственник — Андрей Алексеев через «Инженерные сети трейд», он с Кузнецовым связался сам.
— Приехал в гости, мы с ним всё объехали, я ему показал: вот ваш участок, вот наш, вот — тоже наш, а ваш участок между двумя нашими, и мы его частично используем. Мы готовы его выкупить, в аренду взять, сервитут оформить — что угодно, мы ваших планов не знаем. Разговор этот был 20 и 21 февраля. Потом — хлоп, бабах! — ситуация резко изменилась, человек резко потерялся, — вспомнил девелопер. — Я думаю: ну потерялся и потерялся, тем более у него там обременение, залог, у людей сейчас будут финансовые проблемы, мы это дело должны будем как-то отложить. И тут началось выкапывание нашего забора, разрушение нашей площадки.
10 ноября конфликт ужесточился: на спорной полосе земли едва не дрались друг с другом экскаваторы и тракторы двух компаний, а на видео, присланном в редакцию, слышен звук, похожий на выстрел. По словам Кузнецова, стрельба действительно была — после того, как охранник компании «Инженерные сети трейд» ворвался в кабину одной из машин «ПромГражданСтроя». Никто не пострадал, но на место вызвали сотрудников полиции, которые взяли объяснение со стрелявшего.
Убытки от внезапных работ «Инженерных сетей трейд», включая порванный 10 ноября канализационный коллектор, Алексей Кузнецов оценил в миллион рублей и написал заявление по статье 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Журналист НГС направила в ГУ МВД по Новосибирской области запрос с просьбой подтвердить инцидент и рассказать подробности, но к моменту публикации материала ответ поступить не успел.
Редакция НГС также попыталась получить комментарий от владельца «Инженерных сетей трейд» Андрея Алексеева. Ответив на телефонный звонок, предприниматель попросил подтвердить личность журналиста: прислать фото удостоверения в мессенджер и приложить заодно интересующие вопросы.
— Спасибо за обращение. Ваш запрос будет передан в юридический департамент, — ответил он письменно.
Он также пообещал, что комментарий поступит в течение дня 14 ноября. После чего внезапно заявил, что не является Андреем Алексеевым. При этом достоверность контакта, по которому с предпринимателем связывалась журналист НГС, была подтверждена двумя независимыми источниками.
О том, как люди живут в «Пригородном просторе» в спокойные времена без конфликтов, НГС подробно писал в прошлом году. Летом 2021 года для жителей микрорайона и «Чистой Слободы» построили железнодорожную платформу: теперь они могут добираться до центра Новосибирска на электричке, минуя пробки.