Улицу Ленина сделали пешеходной — что об этом думают новосибирцы
Если коротко: транспортный коллапс, но зато есть место для прогулок в центре
Участок улицы Ленина стал пешеходной зоной. До 30 ноября там установят новое освещение и сделают фуд-корт. Пока не все привыкли к тому, что в центре стало меньше парковок — автомобилисты оставляют транспорт там, где придется, несмотря на работу эвакуаторов.
— Мне не нравится, с точки зрения водителя. Это создаст реально очень большие пробки, я просто в этом уверен, — считает Дмитрий, который припарковался возле бетонных блоков на Советской. — Плюс объездные пути по узким улицам будут дополнительные пробки создавать.
Некоторые предложили свои варианты развития событий, например, сделать улицу пешеходной только в выходные. Для некоторых перекрытие Ленина оказалось неожиданным и приятным событием. Что думают новосибирцы — смотрите в нашем видеосюжете.
Движение на улице Ленина перекрыли 4 ноября. Это сделали на два дня раньше срока, что возмутило общественников. Позже в мэрии объяснили, что нужно было завезти технику и инвентарь. До 10 февраля на участке улицы Ленина будет «зона гостеприимства» для проведения мероприятий по проекту «Новогодняя столица России».