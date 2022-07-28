Перенести скейт-парк, убрать огород: что хотят поменять в проекте парка у реки в центре Новосибирска

По концепции скейт-площадка будет мобильной, ее можно будет разбирать и переносить. Однако во время обсуждения представитель федерации скейтбординга (который не уточнил свое имя во время выступления) отметил, что переносная площадка из железа, которая стоит на асфальте, будет доставлять неудобства жителям.



— Как показывает практика, мобильные скейт-парки шумные, они стоят год, а после жители их просят снести. Лучше, чтобы площадка была бетонной и не громыхала. Может, есть возможность поменять скейт-парк и детскую площадку? Площадка для детей может стать мобильной, ее установят там, где коллектор, а для нас сделать бетонную конструкцию, — отметил представитель федерации скейтбординга, присутствующий на слушаниях.