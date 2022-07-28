Перенести скейт-парк, убрать огород: что хотят поменять в проекте парка у реки в центре Новосибирска
Парк в пойме реки Ельцовки-1 соединит Ипподромскую и Красный проспект
27 июля прошло общественное обсуждение дизайн-проекта парка в пойме реки Ельцовки-1. Зеленая территория будет находиться в Центральном округе города и соединит улицу Ипподромскую и Красный проспект. Местные активисты выступили против огорода в парке, попросили перенести скейт-площадку и высказали опасения о входной группе со стороны Красного проспекта.
Архитектурная мастерская «Адаптик-А» показала концепцию парка в пойме реки Ельцовки-1 на встречи с активистами. Общая площадь зеленой территории составит 13,6 гектара, рельеф местности неоднородный, наивысший перепад высоты — 32 метра. В мастерской провели анализ после обсуждения проекта в мэрии и сообщили, что в радиусе 5 км живут примерно 40 тысяч людей.
В проекте указано, что появится сквозной проезд по Кавалерийской, которая на данный момент не соединена. Новая дорога свяжет Красный проспект и Ипподромскую. Она запланирована в стратегическом плане развития дорожной инфраструктуры, об этом сообщила замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Мария Смирнова.
По концепции скейт-площадка будет мобильной, ее можно будет разбирать и переносить. Однако во время обсуждения представитель федерации скейтбординга (который не уточнил свое имя во время выступления) отметил, что переносная площадка из железа, которая стоит на асфальте, будет доставлять неудобства жителям.
— Как показывает практика, мобильные скейт-парки шумные, они стоят год, а после жители их просят снести. Лучше, чтобы площадка была бетонной и не громыхала. Может, есть возможность поменять скейт-парк и детскую площадку? Площадка для детей может стать мобильной, ее установят там, где коллектор, а для нас сделать бетонную конструкцию, — отметил представитель федерации скейтбординга, присутствующий на слушаниях.
Решение разместить мобильный скейт-парк связано с тем, что в будущем компания МП «МЕТРО МиР» установит коллектор «Овражный» на территории парка до 2026 года. Для установки сооружения и его обслуживания необходимо дополнительное место. Представители мэрии и архитектурной мастерской согласились рассмотреть для скейт-парка другое место и сделать его стационарным.
— Пока мы не понимаем планы по строительству глобальных инженерных сетей, поэтому предусматриваем гибкие решения, чтобы части парка можно было пересобирать, — отметил руководитель мастерской «Адаптик-А» Игорь Карнаухов.
Некоторых активистов возмутило то, что на территории парка будет огород (площадка для посадки растений и ухода за ними). Здесь жители смогут заниматься садоводством, также пространство может стать образовательной площадкой. Однако общественники считают, что территория может зарасти травой.
— Мы ушли от концепции огорода, а пришли к экообразовательной площадке. Это тренд последних лет, который развивается в московских парках, — сообщил Игорь Карнаухов.
Также споры затронули входную группу в парк с Красного проспекта. По проекту вход в парк построит застройщик ГК «Расцветай» рядом с новыми домами и затем передаст городу. Однако люди обеспокоены, что как только вырастут высотки, проход закроют забором. Журналист НГС была на обсуждении концепции ГК «Расцветай», где представитель компании отметил, что зеленая зона между домами станет еще одним входом в парк, а часть русла реки заберут в коллектор, чтобы построить лестницу.
С центральным входом в парке сейчас работает ГК «Химметалл»: группа компаний завершит строительство главного входа в сентябре, а после передаст территорию городу.
В прошлом году журналисты НГС прошли по всему руслу речки и по руслу ее притока, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся эти уголки природы в городе. С другой стороны Красного проспекта над речкой тоже планируют зеленую зону — концепцию показали в ноябре.