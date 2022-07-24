Не попади на сотку: топ-10 проколов при покупке дачи, которые обернутся потерей денег и нервов

В итоге вы можете остаться просто в сарае, так как дом построить не даст товарищество.

«На покупке земли и дома траты и закончатся»

Вы должны быть готовы, что собственники участков на собрании решат, что в СНТ нужна новая дорога — этих расходов избежать у вас точно не получится. Намного проще, если участок находится в деревне или селе. Тогда следить за дорогами и освещением будет администрация.

— Если дорога находится в границах СНТ и является участком общего пользования, то собственник должен оплачивать расходы на строительство, если такое решение принимается общим собранием. Остальные вопросы необходимо смотреть в уставе СНТ. Подавая заявление о вступлении в СНТ, покупатель автоматически соглашается с положениями устава, постановлений и т. д. Если покупатель не вступает в члены СНТ, то тоже должен оплачивать содержание дорог, проездов и иного имущества общего пользования, расположенных в границах СНТ, — предупреждает юрист по вопросам земли и недвижимости Сергей Яшков.