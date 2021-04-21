11 дачных сообществ в Новосибирске попали в зону возможного подтопления при паводке: список

В Новосибирске может затопить 11 дачных сообществ
Этой весной паводок может ударить по садовым некоммерческим товариществам в трех районах Новосибирска. Мэрия уже разработала план работы с владельцами этих дач при подтоплении участков.
— Уточнены контактные данные председателей СНТ Первомайского, Советского, Кировского районов, расположенных в зоне подтопления. Собраны сведения по гражданам, постоянно проживающим, порядок оповещения, подготовлены пункты временного размещения, — рассказал начальник департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко.
В Кировском районе возможно подтопление СНТ «Зеленый мыс», в Первомайском — «Геолог», «Геофизик», «Строймашевец», «Молодость» и «Волна». В Советском районе в зоне паводка находятся сообщества «Дорожник», «Театральный», «Отдых-2», «Здоровье» и «Путеец».
При благоприятном развитии ситуации в апреле вода может подняться до 325 см. При худшем сценарии — до 385 см, что приведет к подтоплению СНТ «Геолог», «Строймашевец» и «Дорожник».
Сергей Куценко добавил, что приток Оби в районе Речного вокзала может подняться на 15–20 см.
На этой неделе, 19 апреля, стало известно, что паводок в этом году может подтопить 3700 домов в Новосибирской области, где живут около 10 000 человек.
Ранее в селе в Болотнинском районе затопило дорогу, достигла салона автобуса, который ехал по этому участку. В результате транспорт с пассажирами вытягивал трактор.