11 дачных сообществ в Новосибирске попали в зону возможного подтопления при паводке: список

Этой весной паводок может ударить по садовым некоммерческим товариществам в трех районах Новосибирска. Мэрия уже разработала план работы с владельцами этих дач при подтоплении участков.



— Уточнены контактные данные председателей СНТ Первомайского, Советского, Кировского районов, расположенных в зоне подтопления. Собраны сведения по гражданам, постоянно проживающим, порядок оповещения, подготовлены пункты временного размещения, — рассказал начальник департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко.