21 апреля среда
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 76.02
eur 91.75
СрочноПутин выступает с посланием Федеральному собранию

Все новости

Все новости

11 дачных сообществ в Новосибирске попали в зону возможного подтопления при паводке: список

Для жителей подготовили пункты временного размещения

123
Обсудить

Поделиться

Власти спрогнозировали два варианта развития событий: плохой и еще хуже

Власти спрогнозировали два варианта развития событий: плохой и еще хуже

Поделиться

В Новосибирске может затопить 11 дачных сообществ

Этой весной паводок может ударить по садовым некоммерческим товариществам в трех районах Новосибирска. Мэрия уже разработала план работы с владельцами этих дач при подтоплении участков.

— Уточнены контактные данные председателей СНТ Первомайского, Советского, Кировского районов, расположенных в зоне подтопления. Собраны сведения по гражданам, постоянно проживающим, порядок оповещения, подготовлены пункты временного размещения, — рассказал начальник департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко.

В Кировском районе возможно подтопление СНТ «Зеленый мыс», в Первомайском — «Геолог», «Геофизик», «Строймашевец», «Молодость» и «Волна». В Советском районе в зоне паводка находятся сообщества «Дорожник», «Театральный», «Отдых-2», «Здоровье» и «Путеец».

При благоприятном развитии ситуации в апреле вода может подняться до 325 см. При худшем сценарии — до 385 см, что приведет к подтоплению СНТ «Геолог», «Строймашевец» и «Дорожник».

Сергей Куценко добавил, что приток Оби в районе Речного вокзала может подняться на 15–20 см.

На этой неделе, 19 апреля, стало известно, что паводок в этом году может подтопить 3700 домов в Новосибирской области, где живут около 10 000 человек.

Ранее в селе в Болотнинском районе затопило дорогу, достигла салона автобуса, который ехал по этому участку. В результате транспорт с пассажирами вытягивал трактор.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дачапаводокподтопление
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...