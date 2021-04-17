Отрезанный от города поселок и автобус на воде: как жители Новосибирской области борются с паводком

С приходом весеннего тепла из Новосибирской области всё чаще приходят тревожные сообщения о вышедших из берегов речках и гигантских непреодолимых лужах. Так, например, в двух поселках области жители справляются с напастью с помощью тракторов и их ковшей.



В Коченёвском районе люди не могут выехать из поселка Семёновского в город — дорогу затопила река. Местные сообщают, что подобная проблема появляется здесь каждую весну. Но, по заявлениям жителей, в этом году воды особенно много.