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Тема дняРейтинг районов Новосибирска. Где лучше? А хуже?

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Отрезанный от города поселок и автобус на воде: как жители Новосибирской области борются с паводком

Местные выходят из затруднительного положения при помощи тракторов

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В одном из поселков приезжие не могут вернуться домой — дорога затоплена

В одном из поселков приезжие не могут вернуться домой — дорога затоплена

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С приходом весеннего тепла из Новосибирской области всё чаще приходят тревожные сообщения о вышедших из берегов речках и гигантских непреодолимых лужах. Так, например, в двух поселках области жители справляются с напастью с помощью тракторов и их ковшей.

В Коченёвском районе люди не могут выехать из поселка Семёновского в город — дорогу затопила река. Местные сообщают, что подобная проблема появляется здесь каждую весну. Но, по заявлениям жителей, в этом году воды особенно много.

— Приехал в гости к родителям, а обратно не выехать никак. То есть деревня отрезана от цивилизации. Ни скорой, ни пожарной — никому не приехать, мало ли что случись. И это происходит на протяжении более 10 лет. Как ни говорили, каждый год здесь идет вода. В каком-то году была сделана дорога, но трубы заменили большего диаметра на меньший, и теперь это происходит, — пояснил один из местных жителей Владимир Кузнецов.

Другая местная жительница опасается, что эта дорога опасна для жизни.

— Дорога — насыпной тракт. Справа и слева от дороги глубина достигает 1,5–2 метра. Течение такое сильное, что если человек упадет, то его унесет. Он может утонуть легко, — рассказала Юлия Воробьёва.

Несмотря на то что дорога затоплена, местные вынуждены идти на ухищрения. Например, кто-то пересекает реку на дороге в ковше трактора.

Ситуация не лучше сложилась и в селе Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области. Рейсовый автобус застрял под железнодорожным мостом у станции Чебула. Здесь также разлилась река Ояш.

— Это пассажирский автобус. Каждый год эта проблема. Бывает воды еще больше, — прокомментировала ситуацию жительница Новосибирска.

Пассажирам пазика пришлось ждать помощи от тракториста, который вытянул автобус на тросе. Всё это время люди были вынуждены запрокинуть ноги на поручни, чтобы их не намочить. На видеозаписи они отмечают, что вода ледяная.

Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер рассказал о населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной. Как менялся уровень воды в реке Оби в разные годы — посмотрите в нашей инфографике.

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