19 апреля понедельник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 3/10
usd 75.55
eur 90.46
Тема дняУ здания суда убили человека. Онлайн-трансляция

Все новости

Все новости

Паводок в этом году может добраться до Искитима и подтопить 3700 жилых домов

В них живут 10 тысяч человек, в том числе две тысячи детей

3 055
5Обсудить

Поделиться

При наихудшем сценарии паводковые воды подтопят 15 населенных пунктов в регионе

При наихудшем сценарии паводковые воды подтопят 15 населенных пунктов в регионе

Поделиться

Этой весной паводок угрожает жилым домам Искитима. Как сообщили НГС в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии, в зоне подтопления могут оказаться тысячи жилых домов.

— Исходя их складывающихся гидрометеорологических условий осенне-зимнего периода, при наихудшем сценарии развития паводковой ситуации в зоне возможного подтопления могут оказаться 14 населенных пунктов в 11 районах Новосибирской области, а также в Искитиме. Там в зону подтопления могут попасть до 3,7 тысячи жилых домов, в которых живут до 10 тысяч человек, в том числе 2 тысячи детей, — сообщили в министерстве.

Паводковые воды также угрожают селам Легостаево, Чернокурья, Пихтовка, Кочки, Красная Сибирь, Решеты, Черновка, Кыштовка, Кубовая, Северное, рабочему поселку Маслянино, а также городам Куйбышеву и Тогучину.

— Возможно подтопление 9 автомобильных мостов и 48 участков автомобильных дорог, — говорится в ответе Минприроды.

В настоящее время на реках области наблюдается ледоход.

В Коченёвском районе жители не могут выехать из поселка Семёновского в город — дорогу затопила река. Местные сообщают, что подобная проблема появляется здесь каждую весну. Посмотрите, как они вынуждены переезжать разлившуюся реку в ковше трактора.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

паводокподтопления
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...