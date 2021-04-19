Паводок в этом году может добраться до Искитима и подтопить 3700 жилых домов

Этой весной паводок угрожает жилым домам Искитима. Как сообщили НГС в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии, в зоне подтопления могут оказаться тысячи жилых домов.



— Исходя их складывающихся гидрометеорологических условий осенне-зимнего периода, при наихудшем сценарии развития паводковой ситуации в зоне возможного подтопления могут оказаться 14 населенных пунктов в 11 районах Новосибирской области, а также в Искитиме. Там в зону подтопления могут попасть до 3,7 тысячи жилых домов, в которых живут до 10 тысяч человек, в том числе 2 тысячи детей, — сообщили в министерстве.

