Дача — закачаешься: ИКЕА, «Леруа Мерлен» и «Ашан» выставили шезлонги, качели и летнюю мебель. Сравниваем цены

В новосибирских гипермаркетах начали продавать летнюю мебель
На этой неделе погода не радовала новосибирцев теплом, но не дают забыть о солнце и лете гипермаркеты. «Леруа Мерлен», «Ашан», «ИКЕА» начали продавать садовую мебель и товары для дачи. Мы прошлись по магазинам и узнали, где можно найти самые красивые, дешевые и оригинальные вещи для участка.
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