24 апреля суббота
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 75.09
eur 90.47
Тема дняКак всё-таки отдыхаем на майские? Указ президента

Все новости

Все новости

Дача — закачаешься: ИКЕА, «Леруа Мерлен» и «Ашан» выставили шезлонги, качели и летнюю мебель. Сравниваем цены

Что предлагают самые крупные гипермаркеты и сколько стоит обустроить дачу для отдыха

3 019
24Обсудить

Поделиться

Необычный вариант оформления зоны отдыха на даче в ИКЕА — в качестве навеса используют полотна ткани&nbsp;

Необычный вариант оформления зоны отдыха на даче в ИКЕА — в качестве навеса используют полотна ткани 

Поделиться

В новосибирских гипермаркетах начали продавать летнюю мебель

На этой неделе погода не радовала новосибирцев теплом, но не дают забыть о солнце и лете гипермаркеты. «Леруа Мерлен», «Ашан», «ИКЕА» начали продавать садовую мебель и товары для дачи. Мы прошлись по магазинам и узнали, где можно найти самые красивые, дешевые и оригинальные вещи для участка.

В летней коллекции ИКЕА в этом году отдала предпочтение натуральным тканям и материалам: деревянная мебель, хлопковый текстиль, естественные цвета. Одно кресло (производитель называет его садовая секция) стоит <nobr class="_">4500 рублей</nobr>, плюс подушка (<nobr class="_">400 рублей)</nobr> и чехол на нее (<nobr class="_">299 рублей</nobr>), декоративные подушки стоят по <nobr class="_">599 рублей</nobr>. Всего такой комплект мебели и декора будет стоить около <nobr class="_">52 тысяч</nobr>, без учета растений&nbsp;

В летней коллекции ИКЕА в этом году отдала предпочтение натуральным тканям и материалам: деревянная мебель, хлопковый текстиль, естественные цвета. Одно кресло (производитель называет его садовая секция) стоит 4500 рублей, плюс подушка (400 рублей) и чехол на нее (299 рублей), декоративные подушки стоят по 599 рублей. Всего такой комплект мебели и декора будет стоить около 52 тысяч, без учета растений 

Поделиться

Есть и варианты скромнее, хотя дешевыми их не назовешь. Такая металлическая скамейка обойдется в <nobr class="_">8499 рублей</nobr>, подушки — 600. У скамейки есть ограничения по весу — она выдержит только <nobr class="_">200 килограммов</nobr>

Есть и варианты скромнее, хотя дешевыми их не назовешь. Такая металлическая скамейка обойдется в 8499 рублей, подушки — 600. У скамейки есть ограничения по весу — она выдержит только 200 килограммов

Поделиться

Навесная сетка может создать уютный уголок на даче и защитить от насекомых. Стоит она <nobr class="_">1199 рублей</nobr>&nbsp;

Навесная сетка может создать уютный уголок на даче и защитить от насекомых. Стоит она 1199 рублей 

Поделиться

В летней коллекции большое внимание уделяется мелочам — набор садовых инструментов, всё в тех же пастельных тонах обойдется в <nobr class="_">349 рублей</nobr>. В магазине есть и большой выбор кашпо — от пластиковых до керамических

В летней коллекции большое внимание уделяется мелочам — набор садовых инструментов, всё в тех же пастельных тонах обойдется в 349 рублей. В магазине есть и большой выбор кашпо — от пластиковых до керамических

Поделиться

Традиционный «икеевский» подсвечник в летней коллекции приобрел новый цвет и узор — стоит он <nobr class="_">699 рублей</nobr>. Вариант поменьше и в бежевом цвете обойдется в 299. За свечку к фонарю нужно отдать <nobr class="_">99 рублей</nobr>. В наличии есть и гирлянды, работающие от солнечных батарей — стоит одна такая <nobr class="_">1499 рублей</nobr>, зато можно повесить в любом месте

Традиционный «икеевский» подсвечник в летней коллекции приобрел новый цвет и узор — стоит он 699 рублей. Вариант поменьше и в бежевом цвете обойдется в 299. За свечку к фонарю нужно отдать 99 рублей. В наличии есть и гирлянды, работающие от солнечных батарей — стоит одна такая 1499 рублей, зато можно повесить в любом месте

Поделиться

В летней коллекции магазин учел и опыт самоизоляции. Такой вариант оформления балкона обойдется примерно в <nobr class="_">18 тысяч</nobr>

В летней коллекции магазин учел и опыт самоизоляции. Такой вариант оформления балкона обойдется примерно в 18 тысяч

Поделиться

Товаров для садоводства в ИКЕА не так много. Кроме инструментов и горшков есть кипарис — его можно посадить на улице&nbsp;

Товаров для садоводства в ИКЕА не так много. Кроме инструментов и горшков есть кипарис — его можно посадить на улице 

Поделиться

Зато в «Ашане» можно найти грунт, торф, семена и даже рассаду

Зато в «Ашане» можно найти грунт, торф, семена и даже рассаду

Поделиться

А вот выбор мебели слегка скромнее — несколько вариантов шезлонгов, маленький столик, мангал. Шезлонг обойдется в <nobr class="_">3233 рубля</nobr>, стол в 1575, мангал в 2900&nbsp;

А вот выбор мебели слегка скромнее — несколько вариантов шезлонгов, маленький столик, мангал. Шезлонг обойдется в 3233 рубля, стол в 1575, мангал в 2900 

Поделиться

Здесь же есть детские кресла — такие милые варианты стоят от 2 тысяч рублей. Простые складные табуретки можно купить за <nobr class="_">300 рублей</nobr>&nbsp;

Здесь же есть детские кресла — такие милые варианты стоят от 2 тысяч рублей. Простые складные табуретки можно купить за 300 рублей 

Поделиться

Пластиковые столы от <nobr class="_">999 рублей</nobr> — к ним идут стулья по <nobr class="_">451 рублю</nobr>&nbsp;

Пластиковые столы от 999 рублей — к ним идут стулья по 451 рублю 

Поделиться

Пластиковый шезлонг без изысков в «Ашане» можно купить за <nobr class="_">3576 рублей</nobr>. В ИКЕА, например, цена на такие кресла стартует от <nobr class="_">7999 рублей</nobr>&nbsp;

Пластиковый шезлонг без изысков в «Ашане» можно купить за 3576 рублей. В ИКЕА, например, цена на такие кресла стартует от 7999 рублей 

Поделиться

Подготовку к дачному сезону в «Ашане» можно завершить и покупкой теплицы за <nobr class="_">12 415 рублей</nobr>&nbsp;

Подготовку к дачному сезону в «Ашане» можно завершить и покупкой теплицы за 12 415 рублей 

Поделиться

В «Леруа Мерлен» садовую мебель выставили в отдельный павильон на улице. В здании можно найти только семена, землю и товары для садоводства. Из интересного — семена газона

В «Леруа Мерлен» садовую мебель выставили в отдельный павильон на улице. В здании можно найти только семена, землю и товары для садоводства. Из интересного — семена газона

Поделиться

В «Леруа Мерлен» большой выбор садовых фигур — цены варьируются от 1000 до <nobr class="_">6000 рублей</nobr>&nbsp;

В «Леруа Мерлен» большой выбор садовых фигур — цены варьируются от 1000 до 6000 рублей 

Поделиться

В уличном павильоне «Леруа Мерлен» пустынно — если у стендов с семенами и грунтом толпятся люди, то здесь дежурят только двое продавцов. Магазин представил десяток кресел-шаров: в наличии подвесные и обычные модели. Цена колеблется от 6 до 22 тысяч&nbsp;

В уличном павильоне «Леруа Мерлен» пустынно — если у стендов с семенами и грунтом толпятся люди, то здесь дежурят только двое продавцов. Магазин представил десяток кресел-шаров: в наличии подвесные и обычные модели. Цена колеблется от 6 до 22 тысяч 

Поделиться

Есть и более утилитарные варианты — обычная деревенная скамейка стоит чуть больше <nobr class="_">4 тысяч</nobr> рублей. Складной стул можно купить за 1400&nbsp;

Есть и более утилитарные варианты — обычная деревенная скамейка стоит чуть больше 4 тысяч рублей. Складной стул можно купить за 1400 

Поделиться

Такой павильон со скамьями (стол нужно покупать отдельно) обойдется в <nobr class="_">43 365 рублей</nobr>, подобный тент без мебели стоит 18 тысяч&nbsp;

Такой павильон со скамьями (стол нужно покупать отдельно) обойдется в 43 365 рублей, подобный тент без мебели стоит 18 тысяч 

Поделиться

Разброс цен на шезлонги — от 4 до <nobr class="_">17 тысяч</nobr> рублей&nbsp;

Разброс цен на шезлонги — от 4 до 17 тысяч рублей 

Поделиться

Складную дровницу удобно перемещать по участку&nbsp;

Складную дровницу удобно перемещать по участку 

Поделиться

Те, кому лень возиться с натуральным газоном, могут купить искусственный за <nobr class="_">11 990 рублей</nobr>, а с помощью каменной крошки можно оформить дорожки на участке

Те, кому лень возиться с натуральным газоном, могут купить искусственный за 11 990 рублей, а с помощью каменной крошки можно оформить дорожки на участке

Поделиться

Что ещё интересно почитать о дачах

Коттедж у Обского моря, деревенские домики и комната при бане за 60 тысяч — какие дачи сдают на лето (обзор).

Прошлым летом НГС посвятил дачным поселкам большой сюжет: журналисты всё лето изучали популярные и интересные места для загородного отдыха.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дачалеторассадасад
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...