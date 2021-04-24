Дача — закачаешься: ИКЕА, «Леруа Мерлен» и «Ашан» выставили шезлонги, качели и летнюю мебель. Сравниваем цены

В летней коллекции ИКЕА в этом году отдала предпочтение натуральным тканям и материалам: деревянная мебель, хлопковый текстиль, естественные цвета. Одно кресло (производитель называет его садовая секция) стоит 4500 рублей , плюс подушка ( 400 рублей) и чехол на нее ( 299 рублей ), декоративные подушки стоят по 599 рублей . Всего такой комплект мебели и декора будет стоить около 52 тысяч , без учета растений

Фото: Маша Вьюн Поделиться









