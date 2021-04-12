Коттедж у Обского моря, деревенские домики и комната при бане за 60 тысяч — какие дачи сдают на лето (обзор)

Новосибирцы открыли сезон и сдают дачи в аренду на лето
Год назад новосибирцам почти запретили выходить из дома — город накрыла первая волна еще малопонятного тогда коронавируса. Почти всё лето горожане провели в самоизоляции, а границы многих стран, куда россияне любили улетать в отпуск, закрыты до сих пор. Поэтому наплыв отдыхающих взяли на себя дачные поселки, и спрос на аренду домов подскочил в несколько раз. Сегодня выбор, где провести отпуск, шире, но для кого-то дача — всё еще самый оптимальный вариант. Лиза Пичугина посмотрела, какие дачи сдают в Новосибирской области.
После второй волны коронавируса и в ожидании третьей можно было бы предположить, что появятся новые качественные предложения — такой верный способ заработать. Но, как показывает практика, ситуация заметно не улучшилась, и варианты аренды предлагают преимущественно посуточно. На «Авито» и N1, вместе взятых, не наберется и двадцати объявлений для тех, кто хотел бы переехать на дачу, а не в дорогой загородный коттедж на сезон. При этом ставки аренды вполне городские.
Стильный домик под боком у хозяев за 60 тысяч
Дачные ставки аренды в имеющихся вариантах сравнимы с городскими квартирами и варьируются от 20 до 60 тысяч рублей в месяц. Один из двух самых дорогих вариантов нашелся в Боровом. На одном участке с домом хозяев здесь построен стильный одноэтажный домик для отдыха из бруса общей площадью 100 квадратных метров с баней и одной комнатой.
В комнате, как указано в объявлении, шесть спальных мест, огромные окна и есть камин, оборудована небольшая кухня. Снаружи — красивый ухоженный сад с цветниками. Местоположение на карте указано примерно, но в целом Боровое — известное место для отдыха новосибирцев: кругом сосны, недалеко река. Насколько комфортно жить целый сезон бок о бок с хозяевами дома — вопрос спорный. Есть ли у них такой опыт, узнать не удалось — по номеру телефона, указанному в объявлении, никто не ответил.
Другая проблема — отдаленность. Если год назад, при закрытых офисах, здесь можно было вполне успешно самоизолироваться на всё лето, то сейчас ездить из Борового в город каждый день довольно проблематично. Но для того, чтобы вывезти из города детей, вариант неплохой. Главное — найти 120 тысяч залога за весь описанный в объявлении комфорт.
Коттедж «в тупике» на берегу Берди за 60 тысяч
Еще один вариант за те же 60 тысяч предлагают в Искитиме, в СТ «Культура» на берегу Берди. Правда, назвать садовым или летним домом трехэтажный коттедж площадью 160 квадратов на
— Участок находится в тупике, никаких посторонних, хорошие соседи, — указано в объявлении. — Общество охраняется, въезд через КПП с автоматическим шлагбаумом, въезд и улицы под видеонаблюдением, освещение улиц, в
В доме есть кухня с холодильником, на участке — баня и места для посадки овощей. Что немаловажно для тех, кому придется всё лето мотаться в город, в пешей доступности расположена станция «
Залог хозяева не требуют, а если оплатить сразу весь сезон с мая по август, то заехать можно уже в апреле и остаться до октября. Почти полгода жизни на природе за 180 тысяч рублей — эдакий дауншифтинг по-сибирски.
Маленький скромный домик с баней за 44,5 тысячи
За 44,5 тысячи рублей в месяц можно снять дачу за Каинской Заимкой, в садовом товариществе «Экспериментатор». Описание варианта скудное, на фото — маленький, площадью всего 27 квадратных метров домик с небольшой кухней и отделкой а-ля натюрель (в смысле, ничем не покрытой плитой OSB), зато с необходимым минимумом для проживания.
На площадке рядом с домиком — кажется, такой же площади беседка для большого застолья и место для костра, есть баня. Оставшиеся сотки, если судить по фото, заняты преимущественно газоном: о посадках информации нет. В объявлении указано, что ближайшая остановка в
Дом в 150 квадратов и 18 соток земли за 40 тысяч
Больше всего вариантов аренды дач опубликовано почему-то в Ордынке. В СНТ «Виктория», например, относительно новый дом площадью 150 квадратов на
Классическая дача с газоном и прудиком за 40 тысяч
Там же и по той же цене сдают еще одну дачу: дом здесь поменьше, зато участок более обжитой, с беседкой, красивыми цветниками, ровным газоном и даже искусственным прудиком. Владельцы обещают отличную рыбалку и хороший отдых, но, судя по объявлению, не гонятся за жильцами на весь сезон: арендовать дачу можно на выходные или на отпуск.
«Чайхана» в сосновом бору
Чуть ближе к городу, в поселке Чернаково, можно снять скромную уютную дачу под вывеской «Чайхана». Площадь кирпичного домика — всего 30 квадратных метров, зато построен он прямо в сосновом бору и в пяти минутах пешком от песчаного пляжа Обского водохранилища. В доме две комнаты и настоящая русская печь, есть холодильник. Правда, владельцы не хотят ограничиваться сезоном и предлагают снять дачу сразу на полгода (и даже на семь месяцев: один получится бесплатным) — чего мелочиться.
— Единственное требование — это культурные, порядочные, не шумные люди. Для гулянок с битком людей, друзей, однокурсников и так далее не рассматриваем. Предпочтительно пенсионерам, — предупреждают в объявлении, подчеркивая, что бдительные хозяева совсем рядом, на соседнем участке.
Дачи под Новосибирском. Сколько стоят?
Стоимость дач под Новосибирском варьируется от 20 до 22 тысяч рублей. Например, в СТ «Здоровье», которое уютно расположилось в излучине Ини, предлагают вариант за 22 тысячи в месяц — с новой баней, газоном и гаражом, с магазином по соседству.
А в районе станции Мочище можно с мая по сентябрь снять дачу за 20 тысяч рублей в месяц (правда, с комиссией агентству в половину стоимости и залогом). Дача находится в товариществе «Мичуринец», рядом с озером Ранетка. Площадь двухэтажного домика — 44 квадрата, в дом заведена, если верить описанию, даже горячая вода, а на фотографиях позирует бильярдный стол. На участке, помимо обязательной бани, есть посадки.
Дача в городской черте, в садовом товариществе «Спутник» в Октябрьском районе, обойдется в ту же сумму. Домик (из экспериментальных материалов, указано в объявлении) здесь поменьше, 36 квадратных метров, а у участка, к которому подведена поливная и городская вода, необычный ландшафт.
Среди вариантов для посуточной аренды тоже можно найти предложения снять понравившуюся дачу на сезон: например, уютный двухэтажный дом из бруса площадью
Станет ли аренда дач в этом сезоне так же популярна, как в прошлом году, пока непонятно. Прошлым летом НГС посвятил дачным поселкам большой сюжет: журналисты всё лето изучали популярные и интересные места для загородного отдыха.