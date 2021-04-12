Коттедж у Обского моря, деревенские домики и комната при бане за 60 тысяч — какие дачи сдают на лето (обзор)

Другая проблема — отдаленность. Если год назад, при закрытых офисах, здесь можно было вполне успешно самоизолироваться на всё лето, то сейчас ездить из Борового в город каждый день довольно проблематично. Но для того, чтобы вывезти из города детей, вариант неплохой. Главное — найти 120 тысяч залога за весь описанный в объявлении комфорт.



Коттедж «в тупике» на берегу Берди за 60 тысяч