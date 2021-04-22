В Новосибирске запускают дачные маршруты

С 24 апреля автобусы в Новосибирске начнут ездить по дачным маршрутам.



В субботу начнут ходить маршруты №51л Нижняя Ельцовка — «Отдых-2», №77л Ветлужская — Сады.

Движение автобусов №27, №73, №46 и маршрутки №73 продляется до Северного кладбища. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В автобусах можно проехать по транспортным картам и всем социальным проездным.

Накануне, 21 апреля, что 11 дачных сообществ находятся в зоне подтопления из-за паводка. Посмотрите их список.

В апреле в Новосибирске начал действовать безлимитный проездной. За 2450 рублей в месяц горожане могут совершать любое количество поездок в месяц на общественном транспорте. НГС разбирался, почему у него такая цена и что о таком тарифе думают перевозчики.