В Новосибирске запускают дачные маршруты

С 24 апреля автобусы в Новосибирске начнут ездить по дачным маршрутам.
В субботу начнут ходить маршруты №51л Нижняя Ельцовка — «Отдых-2», №77л Ветлужская — Сады.
Движение автобусов №27, №73, №46 и маршрутки №73 продляется до Северного кладбища. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В автобусах можно проехать по транспортным картам и всем социальным проездным.
Накануне, 21 апреля, что 11 дачных сообществ находятся в зоне подтопления из-за паводка. Посмотрите их список.
В апреле в Новосибирске начал действовать безлимитный проездной. За 2450 рублей в месяц горожане могут совершать любое количество поездок в месяц на общественном транспорте. НГС разбирался, почему у него такая цена и что о таком тарифе думают перевозчики.
В прошлом году НГС подготовил репортаж о сообществе необычных дач на станции Шелковчиха. Там есть мост-сороконожка и остров с пляжем. Также журналист НГС побывал в НСТ «Ласточка», где выращивают 40 сортов винограда, а туалеты делают из носов самолетов.