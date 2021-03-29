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В мэрии рассказали, когда в Новосибирске начнет работать безлимитный проездной

Он будет стоить 2450 рублей

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Безлимитный проездной можно будет купить там же, где продаются транспортные карты

Безлимитный проездной можно будет купить там же, где продаются транспортные карты

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Безлимитный проездной в Новосибирске заработает в апреле 2021 года

В Новосибирске запускают работу безлимитного проездного, сообщили в мэрии Новосибирска.

— Технические и организационные мероприятия выполнены. Проведена настройка терминального оборудования. Сейчас готовится дополнительное соглашение с перевозчиками, — цитирует пресс-службе мэрии начальника управления пассажирских перевозок Новосибирска Владимира Кондаурова. — В апреле общий гражданский безлимитный проездной внедрим на всех видах транспорта по регулируемому тарифу. Безлимитный проездной — это не новая карта, а «прошивка» имеющейся транспортной карты.

Стоимость проездного будет 2450 рублей. Его можно будет купить там же, где продаются транспортные карты.

О введении безлимитного проездного стало известно в начале этого года. НГС выяснил у мэрии подробности о тарифе и узнал, что об инициативе думают перевозчики.

С 23 марта на пяти маршрутах муниципальных автобусов ПАТП-4 в Новосибирске ввели систему «Сетевая поездка».

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проезднойобщественный транспорт
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