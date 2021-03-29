В мэрии рассказали, когда в Новосибирске начнет работать безлимитный проездной

Безлимитный проездной в Новосибирске заработает в апреле 2021 года
В Новосибирске запускают работу безлимитного проездного, сообщили в мэрии Новосибирска.
— Технические и организационные мероприятия выполнены. Проведена настройка терминального оборудования. Сейчас готовится дополнительное соглашение с перевозчиками, — цитирует пресс-службе мэрии начальника управления пассажирских перевозок Новосибирска Владимира Кондаурова. — В апреле общий гражданский безлимитный проездной внедрим на всех видах транспорта по регулируемому тарифу. Безлимитный проездной — это не новая карта, а «прошивка» имеющейся транспортной карты.
Стоимость проездного будет 2450 рублей. Его можно будет купить там же, где продаются транспортные карты.
О введении безлимитного проездного стало известно в начале этого года. НГС выяснил у мэрии подробности о тарифе и узнал, что об инициативе думают перевозчики.
С 23 марта на пяти маршрутах муниципальных автобусов ПАТП-4 в Новосибирске ввели систему «Сетевая поездка».