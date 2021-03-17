В Новосибирске вводят «Сетевую поездку» на пяти маршрутах. Публикуем список автобусов

В мэрии уточнили, что «Сетевая поездка» будет действовать год — до 22 марта 2022 года.

В середине февраля стало известно, что в Новосибирске в 2021 году для карт ЕТК планируют ввести новый безлимитный тариф для поездок на общественном транспорте. Стоимость составит 2450 рублей в месяц. НГС выяснил у мэрии подробности о тарифе и узнал, что об инициативе думают перевозчики.