В Новосибирске вводят «Сетевую поездку» на пяти маршрутах. Публикуем список автобусов

На пяти маршрутах в Новосибирске вводят «Сетевую поездку»
В Новосибирске с
— Это позволит сделать в течение 60 минут пересадку между автобусами перечисленных маршрутов без дополнительных финансовых затрат (при условии оплаты первой поездки транспортной картой ЕТК-онлайн), — сообщили в мэрии Новосибирска.
В проекте участвуют следующие маршруты:
- автобус
№ 20«ул. Твардовского — СТЦ «Мега»;
- автобус
№ 23«ОРМЗ — Общественный торговый центр»;
- автобус
№ 36«ул. Белоусова — Автовокзал»;
- автобус
№ 45«Чемской бор — Центральный корпус»;
- автобус
№ 65«ул. Экваторная — Общественный торговый центр».
В мэрии уточнили, что «Сетевая поездка» будет действовать год — до 22 марта 2022 года.
В середине февраля стало известно, что в Новосибирске в 2021 году для карт ЕТК планируют ввести новый безлимитный тариф для поездок на общественном транспорте. Стоимость составит 2450 рублей в месяц. НГС выяснил у мэрии подробности о тарифе и узнал, что об инициативе думают перевозчики.