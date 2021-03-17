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В Новосибирске вводят «Сетевую поездку» на пяти маршрутах. Публикуем список автобусов

Пересесть с одного автобуса на другой в течение часа можно будет бесплатно

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«Сетевая поездка» будет действовать год — до 22 марта 2022 года

«Сетевая поездка» будет действовать год — до 22 марта 2022 года

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На пяти маршрутах в Новосибирске вводят «Сетевую поездку»

В Новосибирске с 23 марта на пяти маршрутах муниципальных автобусов ПАТП-4 вводится система «Сетевая поездка».

— Это позволит сделать в течение 60 минут пересадку между автобусами перечисленных маршрутов без дополнительных финансовых затрат (при условии оплаты первой поездки транспортной картой ЕТК-онлайн), — сообщили в мэрии Новосибирска.

В проекте участвуют следующие маршруты:

  • автобус № 20 «ул. Твардовского — СТЦ «Мега»;
  • автобус № 23 «ОРМЗ — Общественный торговый центр»;
  • автобус № 36 «ул. Белоусова — Автовокзал»;
  • автобус № 45 «Чемской бор — Центральный корпус»;
  • автобус № 65 «ул. Экваторная — Общественный торговый центр».

В мэрии уточнили, что «Сетевая поездка» будет действовать год — до 22 марта 2022 года.

В середине февраля стало известно, что в Новосибирске в 2021 году для карт ЕТК планируют ввести новый безлимитный тариф для поездок на общественном транспорте. Стоимость составит 2450 рублей в месяц. НГС выяснил у мэрии подробности о тарифе и узнал, что об инициативе думают перевозчики.

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проездобщественный транспорт
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