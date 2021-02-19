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Новосибирцам обещают безлимитный проезд за 2450 рублей в месяц — зачем это нужно городу

По новому тарифу можно будет ездить на любом общественном транспорте, кроме маршруток

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Перевозчики рассказали, что думают о новом тарифе

Перевозчики рассказали, что думают о новом тарифе

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В Новосибирске введут безлимитный тариф для общественного транспорта в 2021 году

В Новосибирске в 2021 году для карт ЕТК планируют ввести новый безлимитный тариф для поездок на общественном транспорте. Стоимость составит 2450 рублей в месяц. НГС выяснил у мэрии подробности о тарифе и узнал, что об инициативе думают перевозчики. Рассказываем, что известно на сегодняшний день.

Зачем нужен тариф? Почему такая цена?

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что тариф решили ввести для того, чтобы участвовать в конкурсах по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одно из условий для того, чтобы получить новый транспорт по этому нацпроекту, — введение безлимитного проезда.

— Будет ли это выгодно пассажирам или предприятиям — покажет практика. Не всем пассажирам, наверное, будет интересно воспользоваться. Это рассчитано на тех, кто часто ездит на общественном транспорте, такие категории есть. А практика появится через несколько месяцев, вполне возможно, будем корректировать в ту или иную сторону принятые уже решения, — объяснил глава города во время пресс-конференции.

Цена тарифа рассчитана из средней стоимости поездок на 30 дней. Предполагается, что за это время пассажир четыре раза проезжает в будний день и два в выходной.

Депутат Андреей Гудовский, член комиссии по городскому хозяйству, считает, что на данный момент сложно оценить, кому будет выгоден новый тариф:

— Если это будет безлимитный проездной — почему это гражданам будет невыгодно? Выгодно тому, кто часто ездит. Сейчас сложно ответить однозначно.

Как подключить тариф? На чем можно будет ездить?

Точная дата введения тарифа пока неизвестна. В мэрии сообщили, что это произойдет в 2021 году. На первом этапе подключение будет доступно для владельцев транспортных карт старого образца (красного цвета). После того как все немуниципальные перевозчики обновят транспортные терминалы, подключить тариф можно будет к карте ЕТК-онлайн (белого цвета). Безлимитный проезд будет действовать в метро, троллейбусах, трамваях и автобусах (муниципальных и частных перевозчиков).

Каким будет расчет

На первом этапе работы проездной можно будет оплатить в кассах метрополитена. Планируется, что после этого возможность оплаты появится в терминалах «Квартоплат» и других пунктах.

— Денежные средства, собранные при подключении тарифного плана «Безлимитный», будут распределяться по перевозчикам пропорционально объему перевезенных пассажиров по итогам каждого календарного месяца, — сообщили мэрии.

При этом власти планируют возместить перевозчикам стоимость выпадающих доходов за счет субсидии. Средства возьмут из городского бюджета.

Мнение перевозчиков

НГС поговорил с директорами транспортных предприятий «Белмарс» и «Белмарс-2005». Они объяснили, что пока не знают подробностей работы по новому тарифу. Однако оба считают, что перевозчики не получат выгоды от него, а субсидии из городского бюджета не помогут.

— До нас пока не доводили информацию. Но перевозчикам это вряд ли будет выгодно. У нас себестоимость перевозки до нового года была 38 рублей, а проезд — 25. Грубо говоря, с конца 90-х я работаю, ни разу нам никто ничего не доплачивал, никаких субсидий ни за что. Интересно, где они будут брать эти деньги на компенсацию. Март скоро будет — год, как пандемия началась. Ни копейки. Даже на маски, антисептики, перчатки. Кроме президентских. От местной власти — ноль. Я не знаю, может, у них какие-то планы, — считает Сергей Фурсов, руководитель компании «Белмарс-2005».

Директор фирмы «Белмарс» Георгий Платоненко также отметил, что на данный момент стоимость проезда ниже себестоимости перевозки.

— Для нас хоть как невыгодно. Себестоимость тарифа должна быть себестоимостью тарифа. Если вы предлагаете льготы для людей сделать — ради бога. Можно сделать плату за проезд, а доплачивать до тарифа. Я нигде не получаю дополнительные доходы, чтобы выплатить заработную плату, платить налоги за свою деятельность. Значит, тариф должен быть соответственный. Прибыль должна хотя бы 10% составлять по законодательству. Это может помочь, но зачем тогда эта игра? ЕТК приобретают простые граждане, это не социальный слой населения. Какой смысл делать льготы, а потом выплачивать субсидию? Я понимаю — выплачивать льготы и защитить социальный слой населения. Мы по льготе возим пенсионеров, школьников, студентов, нам без разницы, сколько у людей денег, но нам за выполненную работу после автосверки выплачиваются эти деньги.

В декабре стало известно, что стоимость проезда в городском транспорте вырастет на рубль. При этом себестоимость тарифа была выше. Вскоре стало известно, что цену подняли и на проезд в метрополитене.

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