Новосибирцам обещают безлимитный проезд за 2450 рублей в месяц — зачем это нужно городу

— Будет ли это выгодно пассажирам или предприятиям — покажет практика. Не всем пассажирам, наверное, будет интересно воспользоваться. Это рассчитано на тех, кто часто ездит на общественном транспорте, такие категории есть. А практика появится через несколько месяцев, вполне возможно, будем корректировать в ту или иную сторону принятые уже решения, — объяснил глава города во время пресс-конференции.



Цена тарифа рассчитана из средней стоимости поездок на 30 дней . Предполагается, что за это время пассажир четыре раза проезжает в будний день и два в выходной.

Депутат Андреей Гудовский, член комиссии по городскому хозяйству, считает, что на данный момент сложно оценить, кому будет выгоден новый тариф:

— Если это будет безлимитный проездной — почему это гражданам будет невыгодно? Выгодно тому, кто часто ездит. Сейчас сложно ответить однозначно.

Как подключить тариф? На чем можно будет ездить?



Точная дата введения тарифа пока неизвестна. В мэрии сообщили, что это произойдет в 2021 году. На первом этапе подключение будет доступно для владельцев транспортных карт старого образца (красного цвета). После того как все немуниципальные перевозчики обновят транспортные терминалы, подключить тариф можно будет к карте ЕТК-онлайн (белого цвета). Безлимитный проезд будет действовать в метро, троллейбусах, трамваях и автобусах (муниципальных и частных перевозчиков).

