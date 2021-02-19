Новосибирцам обещают безлимитный проезд за 2450 рублей в месяц — зачем это нужно городу

В Новосибирске введут безлимитный тариф для общественного транспорта в 2021 году
В Новосибирске в 2021 году для карт ЕТК планируют ввести новый безлимитный тариф для поездок на общественном транспорте. Стоимость составит
Зачем нужен тариф? Почему такая цена?
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что тариф решили ввести для того, чтобы участвовать в конкурсах по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одно из условий для того, чтобы получить новый транспорт по этому нацпроекту, — введение безлимитного проезда.
— Будет ли это выгодно пассажирам или предприятиям — покажет практика. Не всем пассажирам, наверное, будет интересно воспользоваться. Это рассчитано на тех, кто часто ездит на общественном транспорте, такие категории есть. А практика появится через несколько месяцев, вполне возможно, будем корректировать в ту или иную сторону принятые уже решения, — объяснил глава города во время пресс-конференции.
Цена тарифа рассчитана из средней стоимости поездок на
Депутат Андреей Гудовский, член комиссии по городскому хозяйству, считает, что на данный момент сложно оценить, кому будет выгоден новый тариф:
— Если это будет безлимитный проездной — почему это гражданам будет невыгодно? Выгодно тому, кто часто ездит. Сейчас сложно ответить однозначно.
Как подключить тариф? На чем можно будет ездить?
Точная дата введения тарифа пока неизвестна. В мэрии сообщили, что это произойдет в 2021 году. На первом этапе подключение будет доступно для владельцев транспортных карт старого образца (красного цвета). После того как все немуниципальные перевозчики обновят транспортные терминалы, подключить тариф можно будет к карте ЕТК-онлайн (белого цвета). Безлимитный проезд будет действовать в метро, троллейбусах, трамваях и автобусах (муниципальных и частных перевозчиков).
Каким будет расчет
На первом этапе работы проездной можно будет оплатить в кассах метрополитена. Планируется, что после этого возможность оплаты появится в терминалах «Квартоплат» и других пунктах.
— Денежные средства, собранные при подключении тарифного плана «Безлимитный», будут распределяться по перевозчикам пропорционально объему перевезенных пассажиров по итогам каждого календарного месяца, — сообщили мэрии.
При этом власти планируют возместить перевозчикам стоимость выпадающих доходов за счет субсидии. Средства возьмут из городского бюджета.
Мнение перевозчиков
НГС поговорил с директорами транспортных предприятий «Белмарс» и «
— До нас пока не доводили информацию. Но перевозчикам это вряд ли будет выгодно. У нас себестоимость перевозки до нового года была
Директор фирмы «Белмарс» Георгий Платоненко также отметил, что на данный момент стоимость проезда ниже себестоимости перевозки.
— Для нас хоть как невыгодно. Себестоимость тарифа должна быть себестоимостью тарифа. Если вы предлагаете льготы для людей сделать — ради бога. Можно сделать плату за проезд, а доплачивать до тарифа. Я нигде не получаю дополнительные доходы, чтобы выплатить заработную плату, платить налоги за свою деятельность. Значит, тариф должен быть соответственный. Прибыль должна хотя бы 10% составлять по законодательству. Это может помочь, но зачем тогда эта игра? ЕТК приобретают простые граждане, это не социальный слой населения. Какой смысл делать льготы, а потом выплачивать субсидию? Я понимаю — выплачивать льготы и защитить социальный слой населения. Мы по льготе возим пенсионеров, школьников, студентов, нам без разницы, сколько у людей денег, но нам за выполненную работу после автосверки выплачиваются эти деньги.
В декабре стало известно, что стоимость проезда в городском транспорте вырастет на рубль. При этом себестоимость тарифа была выше. Вскоре стало известно, что цену подняли и на проезд в метрополитене.