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Тема дняВ Новосибирске выбрали топ-101 лучших бизнесов

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Новосибирцы начали распродавать загородные дома — мы нашли лучшие от 80 тысяч до 1 миллиона

Топ-20 среди самых доступных вариантов

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Пока одни новосибирцы открывают дачный сезон, другие ищут, где купить дачу. Мы составили свой <nobr class="_">топ-20</nobr> из самых доступных вариантов

Пока одни новосибирцы открывают дачный сезон, другие ищут, где купить дачу. Мы составили свой топ-20 из самых доступных вариантов

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НГС составил подборку самых интересных дачных домов до 1 млн рублей

На майских праздниках многие новосибирцы устремились на дачи. Зеленый газон, первые весенние цветы, отдых в лесу и у реки на свежем воздухе — мысли об этом заставляют задуматься о покупке своего летнего дома тех, у кого его еще нет. Хочется, конечно, чтобы он был одновременно и в лесу, и у моря, и недалеко от города, чтобы можно было добраться по хорошей дороге и зимой. Но такие дачи обычно слишком дорогие для среднего горожанина. Поэтому мы изучили, что предлагают по цене до 1 млн рублей, и выбрали самые интересные варианты. В нашей подборке — дачи с соснами и дачи с вишнями, дачи с грушами и яблонями и дачи с виноградом и клубникой, а есть и такие, где рядом озера, реки и леса.

Небывалый рост интереса к дачам эксперты по недвижимости зафиксировали прошлой весной, когда карантин вынудил горожан сидеть взаперти. В этом году такого всплеска нет, но, как отмечают в агентстве «Жилфонд», спрос остается стабильным.

— В основном и молодежь, и пенсионеры хотят дачи до 1 млн рублей. Изменилось мышление — теперь чаще хотят жить на дачах, ездить на работу каждый день с дачи, а в идеале — круглый год, на ПМЖ. Подтолкнула пандемия и некомфортные условия в городе — пыль, отсутствие парковок и прочее, — делится наблюдениями Александр Зверев, эксперт по загородной недвижимости АН «Жилфонд».

Самые популярные у новосибирцев — по-прежнему дачи в Северном направлении.

Красный Яр, Кудряши и прочее — интерес к ним Александр Зверев объясняет наличием реки, хвойного леса и хорошей дорогой.

— Новинкой, которая стала популярной, можно считать дачные поселки в восточном направлении — рядом село Плотниково, — добавил эксперт по загородной недвижимости.

Сейчас в базе портала по поиску недвижимости N1.RU находится почти 1600 вариантов дач в Новосибирске и области, при этом в самом популярном сегменте до 1 млн рублей — 850 объявлений. Мы изучили все и выбрали из них 20, показавшихся самыми интересными.

Дача в Кудряшовском — 1 млн

Этот простой дом продается в дачном поселке «Кудряшовский» за <nobr class="_">1 млн</nobr> рублей

Этот простой дом продается в дачном поселке «Кудряшовский» за 1 млн рублей

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В популярном у новосибирцев направлении — в районе Кудряшей — можно найти доступные дачи по цене до 1 млн. Например, такой дачный дом площадью 72 кв. м на 10 сотках в СНТ «Чародейка».

— Двухэтажный дом, баня, теплицы, плодово-ягодные насаждения, чистейший воздух, прекраснейшее ключевое озеро, — описывает продавец.

Дача на берегу Ини в Плотниково — 1 млн

Домик двухэтажный — 5 на 6 метров, обшит сайдингом, веранда — 2,5 на <nobr class="_">5 м</nobr>. Первый этаж — кирпич, второй этаж и веранда — дерево

Домик двухэтажный — 5 на 6 метров, обшит сайдингом, веранда — 2,5 на 5 м. Первый этаж — кирпич, второй этаж и веранда — дерево

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Эта дача находится в 40 км от города, за селом Плотниково. Остановка электропоезда — станция Криница. Время в пути на электричке — 1 час, от электрички до дачи — 10 минут ходьбы.

— Продам дачу на берегу реки Иня, в СНТ «Родничок». Общество охраняют, до дач отсыпана хорошая дорога, до реки 100 метров. Водопровод летний. Питьевая вода — привозная, но есть колонка у магазина в 200 м. Отопление печное. Земля в собственности, — говорится в объявлении.

На участке есть баня из бруса 4 на 4 метра.&nbsp;Кроме бани, на этой даче есть теплицы

На участке есть баня из бруса 4 на 4 метра. Кроме бани, на этой даче есть теплицы

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Дача в Плотниково с новой баней — 990 тысяч

Этой даче повезло с новой мебелью из ИКЕА

Этой даче повезло с новой мебелью из ИКЕА

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— Лучшая дача на свете! Продаем в связи с переездом в другой город, иначе бы ни за что не стали, — пишет собственница. — Крепкий дом из бруса, идеальная тепло- и шумоизоляция. В любую жару в доме прохладно, в холодное время года быстро протапливается, жили с апреля по ноябрь — комфортно. Печка есть, жаркая, надежная. Пластиковые окна. Чистый, свежий, после ремонта. Сухой.

На этой даче недавно построили баню. Здесь есть парилка, мойка, комната отдыха, просторное крыльцо-веранда. При бане — кладовка

На этой даче недавно построили баню. Здесь есть парилка, мойка, комната отдыха, просторное крыльцо-веранда. При бане — кладовка

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В самом дачном доме одна большая комната и просторная веранда-кухня на первом этаже, большая комната — на втором. Проведена вода, есть водонагреватель.

«Участок ухоженный, большая часть засеяна газонной травой. Очень много многолетних цветов», — рассказывают в объявлении

«Участок ухоженный, большая часть засеяна газонной травой. Очень много многолетних цветов», — рассказывают в объявлении

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Рядом с этой дачей есть и лес, и водоем.

Дача в Жеребцово — 950 тысяч

Небольшой дачный домик на <nobr class="_">26 кв. м</nobr> продается в Жеребцово, площадь участка — <nobr class="_">5,23 сотки</nobr>

Небольшой дачный домик на 26 кв. м продается в Жеребцово, площадь участка — 5,23 сотки

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На этом дачном участке небольшой домик и баня. Как описывает продавец, земля плодородная, есть посадки. В шаговой доступности магазин, лес и водоем недалеко, есть доступ зимой.

Возле дачи в Жеребцово есть и озеро, и небольшой пруд

Возле дачи в Жеребцово есть и озеро, и небольшой пруд

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— Идеальное место для отдыха! Чистый воздух, тишина, покой. Что еще нужно для отдыха? В шаговой доступности озеро и небольшой пруд, идеально для любителей купаний и рыбалки, — заверяет продавец.

Дача у Оби в Нижней Ельцовке — 850 тысяч

Внутри дома простая дачная обстановка. Его площадь — 22 квадратных метра, размер участка — <nobr class="_">3,89 сотки</nobr>

Внутри дома простая дачная обстановка. Его площадь — 22 квадратных метра, размер участка — 3,89 сотки

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— Продается дача, расположенная в СНТ «Здоровье», ул. Ясная (Нижняя Ельцовка). Летний домик, 2 этажа с печкой, банька, туалет, теплица. Есть посадки — виноград плодоносит, малина, смородина. Вода на участке питьевая и поливочная, подведена в баню. Рядом находится протока, до Оби 600 м, 10 минут пешком. Круглогодичный подъезд, переулок закрывается на шлагбаум, мусор вывозят. Земля в собственности, свидетельство о регистрации, — описывает собственник в объявлении.

Участок ровный, 4 сотки, по углам растут красивые сосны

Участок ровный, 4 сотки, по углам растут красивые сосны

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Дача в Шелковичихе — 800 тысяч

За этот домик в СНТ «Дружба» собственница просит 800 тысяч рублей и обращает внимание, что на нем установлена&nbsp;спутниковая тарелка

За этот домик в СНТ «Дружба» собственница просит 800 тысяч рублей и обращает внимание, что на нем установлена спутниковая тарелка

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Этот дом находится через два дома от реки Иня — но берег высокий, никогда не бывает подтоплений, а участок сухой, заверяют в объявлении.

— Вода поливная и питьевая, ландшафтный дизайн, большая баня. Дом двухэтажный: на первом этаже большая веранда и две комнаты, на втором этаже одна комната. Площадка под две машины. Забор из металлопрофиля по всему периметру. Участок в собственности, межевание проведено. Хорошие соседи. Улица центральная, зимой всегда чистят. Из города ехать по ГБШ до 29-го км. От станции электрички Совхозная 15 минут, — описывает собственница.

Продавец гордится ландшафтным дизайном и забором из металлопрофиля

Продавец гордится ландшафтным дизайном и забором из металлопрофиля

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Кстати, мы гуляли по этим местам прошлым летом — посмотрите наш фоторепортаж про Шелковичиху.

Дача недалеко от жилмассива «Березовое» — 700 тысяч

Эта дача находится в городской черте, в СНТ «Химик». Ориентир — жилмассив «Березовое»

Эта дача находится в городской черте, в СНТ «Химик». Ориентир — жилмассив «Березовое»

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Как описывает продавец этой дачи, у нее удачное расположение — тупиковое место, рядом лесочек и живописное озеро. В обществе круглогодичное электричество, летняя вода, охрана. Многие соседи проживают постоянно. Дороги домой чистятся.

— Красивое, спокойное место. Хорошая транспортная доступность. От конечной остановки автобуса (ул. Твардовского) — 10 минут пешком. На участке — новая баня из бруса, — говорится в объявлении.

К даче есть доступ зимой, лес и водоем рядом

К даче есть доступ зимой, лес и водоем рядом

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Небольшой летний домик в хорошем состоянии, есть хозяйственные постройки. Участок ухоженный, с плодоносящими кустарниками — малиной, смородиной, крыжовником.

Кроме домика, на этой даче есть баня из бруса

Кроме домика, на этой даче есть баня из бруса

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На участке хорошие теплицы, разбиты грядки для овощей, газон, цветники

На участке хорошие теплицы, разбиты грядки для овощей, газон, цветники

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Дача в Лебедевке с видом на Бердский залив — 700 тысяч

Как заверяет продавец, со второго этажа открывается красивый вид на Бердский залив. Но, так как его не сфотографировали, остается верить на слово

Как заверяет продавец, со второго этажа открывается красивый вид на Бердский залив. Но, так как его не сфотографировали, остается верить на слово

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— Участок 9,5 сотки, в собственности. Двухэтажный дом с просторной верандой, блочный фундамент, первый этаж из кирпича, второй этаж деревянный, есть подвальное помещение высотой 1,5 метра. Крыша — металлочерепица. На участке есть добротная баня, теплица, посадки плодово-ягодных кустарников. Парковка под 3 автомобиля. В 200 метрах от участка остановочная платформа электричек Обской Залив, колодец с питьевой водой рядом с домом, — говорится в объявлении.

Дача за Плотниково с клубничными грядками — 750 тысяч

На участке 4 сотки — дом площадью 55 квадратов. И особая гордость хозяина — клубничные грядки

На участке 4 сотки — дом площадью 55 квадратов. И особая гордость хозяина — клубничные грядки

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Этот дачный дом продается в СТ «Нептун», которое расположено за селом Плотниково. На участке — 2-этажный дом, баня из бруса, 2 теплицы, есть посадки (смородина, малина, жимолость).

— Клубничные грядки — особая гордость, с крупной вкуснейшей селекционной ягодой. Участок расположен в тупике, а это обеспечивает тишину, свежий воздух и возможность оставлять машину на улице. Дача ухоженная и уютная, — описывает хозяин.

Цветущий участок на даче в СТ «Нептун»

Цветущий участок на даче в СТ «Нептун»

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Дача с вишней в черте города — 700 тысяч

Этот дачный дом только для летнего проживания, но при желании здесь можно всё перестроить и жить зимой — многие соседи так и делают

Этот дачный дом только для летнего проживания, но при желании здесь можно всё перестроить и жить зимой — многие соседи так и делают

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— Выгодное предложение в черте города. На участке дом под летнее проживание, но с капитальным фундаментом, который мог бы выдержать даже пятиэтажный дом. Вода от общества, свет круглогодично, возможна прописка, многие соседи живут постоянно, — убеждает продавец.

Как подчеркивается в объявлении, на этой даче большой ровный участок плодородной земли и много вишни

Как подчеркивается в объявлении, на этой даче большой ровный участок плодородной земли и много вишни

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Рядом с дачей — площадь Сибиряков-Гвардейцев, до метро «Площадь Карла Маркса» 10 минут на транспорте. Хозяин готов обменять летний дом на автомобиль.

Дача в Дзержинском районе — 670 тысяч

Дача в СНТ «Берёзовая роща» в Дзержинском районе занимает 5,8 сотки. По словам продавца, участок ровный, прямоугольный, сухой, в 10 минутах от остановки «Пищевик»

Дача в СНТ «Берёзовая роща» в Дзержинском районе занимает 5,8 сотки. По словам продавца, участок ровный, прямоугольный, сухой, в 10 минутах от остановки «Пищевик»

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Общая площадь дома — 22,3 кв. м. В доме комната, кухня, веранда. Электричество круглый год, дороги зимой чистят. Вода для полива 2 раза в неделю по 2 часа. Также на этой даче есть теплица 8 на 2 м со свежим поликарбонатом.

У этой дачи действительно утопающий в зелени участок

У этой дачи действительно утопающий в зелени участок

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Как отмечает продавец, у него на даче растет клубника, черная и красная смородина, малина, слива, яблоня, черноплодная рябина, декоративные деревья и кустарники, цветы.

Резной дом в Новолуговом — 650 тысяч

40-метровый дом на 6 сотках без бани. Рядом лес и водоем, но нет доступа зимой

40-метровый дом на 6 сотках без бани. Рядом лес и водоем, но нет доступа зимой

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Эта дача находится в обществе «Колос-Рем», и, как описывает продавец, оно обжитое, стабильное, с хорошими дорогами, магазином, охраной и отличными соседями.

— Удобное месторасположение участка. Для любителей тишины и уединения. В шаговой доступности река. Мимо не проходят шумные дороги. Дом построен из бруса (200 х 200). Зимний вариант. Отличная печь. Камин. На втором этаже одна спальня. Есть цокольное помещение. Плодородная земля. Установлен каркас парника. Прекрасно плодоносят вишня, смородина, крыжовник, — говорится в объявлении.

Дача на «Геодезической» — 630 тысяч

Дача 54 кв. м на участке 4 сотки в НСТ «Лесная <nobr class="_">Стрелка — 3</nobr>»

Дача 54 кв. м на участке 4 сотки в НСТ «Лесная Стрелка — 3»

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Симпатичный дачный дом из красного кирпича находится в 15 минутах от остановки электрички Геодезическая. Второй этаж требует внутренней отделки, вся мебель в доме остается. Здесь есть электричество, поливная вода, в обществе — колонка с питьевой водой (300 метров от участка).

Детям, которые здесь росли, наверняка не приходилось скучать — у них была своя песочница «на корабле»

Детям, которые здесь росли, наверняка не приходилось скучать — у них была своя песочница «на корабле»

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Дом-шалаш в Кудряшах — 500 тысяч

В Кудряшах нашелся треугольный <nobr class="_">50-метровый</nobr> дом на <nobr class="_">4 сотках</nobr>&nbsp;

В Кудряшах нашелся треугольный 50-метровый дом на 4 сотках 

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— Продается уютная летняя дача 50 кв. м в обществе «Сосна» в Кудряшовском лесничестве. Участок сухой, ровный, ухоженный, есть скважина. Дом-шалаш: первый этаж состоит из кухни, небольшой столовой и просторной комнаты 12 кв. м, на втором этаже две спальные комнаты. Возможен обмен на вашу недвижимость, — говорится в объявлении.

Дача в СНТ «Надежда-3» с виноградом550 тысяч

Этот домик прост, но настолько утопает в зелени, а на снимках в объявлении красуются еще и крупные груши, яблони и даже виноград, что мы не смогли пройти мимо&nbsp;

Этот домик прост, но настолько утопает в зелени, а на снимках в объявлении красуются еще и крупные груши, яблони и даже виноград, что мы не смогли пройти мимо 

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— Продам дачу в СНТ «Надежда-3». На участке из 6 соток имеется домик из бруса, беседка, три парника, забор из профиля. Несколько сортов яблонь, груша, боярышник, смородина, виктория, виноград. В обществе есть газ, интернет. Проживание круглогодичное. Дороги отсыпаны, зимой чистятся. Дом и земля в собственности. Рядом автобусная остановка, — перечисляют преимущества в объявлении.

Гордость хозяев — виноград, его поставили в объявлении на заглавную фотографию&nbsp;

Гордость хозяев — виноград, его поставили в объявлении на заглавную фотографию 

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Дача на станции Учебный — 470 тысяч

Симпатичная дача в категории до полумиллиона — участок <nobr class="_">6 соток</nobr>, дом — <nobr class="_">52 кв. м</nobr>

Симпатичная дача в категории до полумиллиона — участок 6 соток, дом — 52 кв. м

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— Дом и участок находятся в собственности. В шаговой доступности магазин (около 10 минут), железнодорожная станция Учебный (около 20 минут). Помимо дома, на участке расположены баня и хозяйственный блок, — лаконично описали в объявлении этот вариант.

Лесная дача в СНТ «Радуга» — 320 тысяч

Тот случай, когда вокруг дачи действительно лес, но внутри домик соответствует своей невысокой цене

Тот случай, когда вокруг дачи действительно лес, но внутри домик соответствует своей невысокой цене

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— Прекрасное место для отдыха от городской суеты, чистейший воздух, вокруг хвойный лес, соседей почти нет! СНТ «Радуга» находится между СНТ «Сибиряк» и СНТ «Электрик». Удобно заезжать как со стороны улицы Твардовского, так и со стороны Академгородка (по Восточному объезду). Участок 10 соток, ухоженный, квадратный, залитый солнечным светом. Есть летняя кухня, домик старой постройки 4 на 2 м, можно жить летом и осенью. Свет и вода (питьевая) есть постоянно, кроме зимы, летом не отключают воду вообще — это большой плюс! Домик с огородом разделяет дорога, дорога тупиковая. Можно купить огород отдельно (6 соток), соответственно, цена оговаривается, — говорится в объявлении.

Огород можно купить отдельно от домика

Огород можно купить отдельно от домика

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Дача в Раздольном — 230 тысяч

Этот 70-метровый дом построен в 1990 году, площадь участка — <nobr class="_">6,3 сотки</nobr>

Этот 70-метровый дом построен в 1990 году, площадь участка — 6,3 сотки

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— В СНТ «Дубрава» продается дача. Участок ровный, без уклонов, прямоугольной формы. Живописное место в экологически чистом районе. Здесь можно отдохнуть телом и душой! Общество находится в лесной зоне, много сосен и берез. Соседи живут с мая по ноябрь. Остановка электрички — Дубрава. Также можно добраться на автомобиле. На участке установлена своя скважина. Земля мягкая и хорошо удобренная. Есть небольшой магазинчик. Председатель общества очень ответственный, — хвалит свой вариант АН «Этажи».

Снаружи домик выглядит лучше, чем внутри (по крайней мере, так кажется по фотографиям)

Снаружи домик выглядит лучше, чем внутри (по крайней мере, так кажется по фотографиям)

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Дача рядом со святым источником в районе Искитима — 230 тысяч

Мы приближаемся к самым дешевым дачам, поэтому внешний вид домиков может быть не таким нарядным. Зато владелец дачи хвалится, что рядом храм со святым источником

Мы приближаемся к самым дешевым дачам, поэтому внешний вид домиков может быть не таким нарядным. Зато владелец дачи хвалится, что рядом храм со святым источником

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Кроме храма со святым источником, рядом есть два озера&nbsp;

Кроме храма со святым источником, рядом есть два озера 

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— Продается дача в СНТ «Мичуринец-67» Искитимского района, ул. Береговая. Крайняя тупиковая улица с красивым видом на лес вдоль реки Шипуниха. Участок 4 сотки (ухоженной земли). На участке кирпичный домик 25 кв. м, установлены новые пластиковые окна, перестелена крыша. Пристроена веранда для отдыха, проведено круглогодичное электричество, установлен счетчик, есть вода. Участок в собственности, межевание есть. Все членские взносы оплачены. Рядом ж/д станция (67-й км), 7 минут ходьбы до участка. Также рядом находятся два озера и храм со святым источником. Очень хорошее место для отдыха, отличные соседи. Общество охраняется, установлен шлагбаум. Имеется несколько магазинов в шаговой доступности. До дачи хорошая дорога для автомобилей, — говорится в объявлении.

Дача в Льнихе — 80 тысяч

Домик среди деревьев в СНТ «Звездный» в Льнихе оказался самым дешевым предложением в базе N1.RU

Домик среди деревьев в СНТ «Звездный» в Льнихе оказался самым дешевым предложением в базе N1.RU

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Площадь самого дешевого дома в нашей подборке — 9 кв. м, размер участка — 6 соток. Как описывается на N1.RU, дачный домик сборно-щитовой З х 3 м с двускатной крышей из профнастила, хозблок с туалетом — 1 x 2 м, теплица поликарбонатная — 2 х 6 м, вода из скважины с начала мая до начала октября ежедневно, круглосуточно, без ограничений и без сбоев. Также хозяин предлагает полный набор дачного инвентаря и уверенно заявляет: колорадского жука на участке нет.

На этой даче у новых хозяев не будет проблем с поливом (вода из скважины круглосуточно и без ограничений и сбоев)

На этой даче у новых хозяев не будет проблем с поливом (вода из скважины круглосуточно и без ограничений и сбоев)

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Что еще интересно почитать про дачи

ИКЕА, «Леруа Мерлен» и «Ашан» выставили шезлонги, качели и летнюю мебель. Посмотрите, что и по каким ценам предлагают самые крупные гипермаркеты в новом сезоне.

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Прошлым летом НГС посвятил дачным поселкам большой сюжет: журналисты всё лето изучали популярные и интересные места для загородного отдыха.

Вы считаете свое дачное общество лучшим в округе, а соседей — самыми дружными? В вашем обществе есть необычные дома, традиции или достопримечательности? Напишите об этом Лизе Пичугиной.

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