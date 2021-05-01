Новосибирцы начали распродавать загородные дома — мы нашли лучшие от 80 тысяч до 1 миллиона

Небывалый рост интереса к дачам эксперты по недвижимости зафиксировали прошлой весной, когда карантин вынудил горожан сидеть взаперти. В этом году такого всплеска нет, но, как отмечают в агентстве «Жилфонд», спрос остается стабильным.



— В основном и молодежь, и пенсионеры хотят дачи до 1 млн рублей. Изменилось мышление — теперь чаще хотят жить на дачах, ездить на работу каждый день с дачи, а в идеале — круглый год, на ПМЖ. Подтолкнула пандемия и некомфортные условия в городе — пыль, отсутствие парковок и прочее, — делится наблюдениями Александр Зверев, эксперт по загородной недвижимости АН «Жилфонд».



Самые популярные у новосибирцев — по-прежнему дачи в Северном направлении.



Красный Яр, Кудряши и прочее — интерес к ним Александр Зверев объясняет наличием реки, хвойного леса и хорошей дорогой.



— Новинкой, которая стала популярной, можно считать дачные поселки в восточном направлении — рядом село Плотниково, — добавил эксперт по загородной недвижимости.

