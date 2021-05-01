Новосибирцы начали распродавать загородные дома — мы нашли лучшие от 80 тысяч до 1 миллиона

НГС составил подборку самых интересных дачных домов до
На майских праздниках многие новосибирцы устремились на дачи. Зеленый газон, первые весенние цветы, отдых в лесу и у реки на свежем воздухе — мысли об этом заставляют задуматься о покупке своего летнего дома тех, у кого его еще нет. Хочется, конечно, чтобы он был одновременно и в лесу, и у моря, и недалеко от города, чтобы можно было добраться по хорошей дороге и зимой. Но такие дачи обычно слишком дорогие для среднего горожанина. Поэтому мы изучили, что предлагают по цене до
Небывалый рост интереса к дачам эксперты по недвижимости зафиксировали прошлой весной, когда карантин вынудил горожан сидеть взаперти. В этом году такого всплеска нет, но, как отмечают в агентстве «Жилфонд», спрос остается стабильным.
— В основном и молодежь, и пенсионеры хотят дачи до
Самые популярные у новосибирцев — по-прежнему дачи в Северном направлении.
Красный Яр, Кудряши и прочее — интерес к ним Александр Зверев объясняет наличием реки, хвойного леса и хорошей дорогой.
— Новинкой, которая стала популярной, можно считать дачные поселки в восточном направлении — рядом село Плотниково, — добавил эксперт по загородной недвижимости.
Сейчас в базе портала по поиску недвижимости N1.RU находится почти 1600 вариантов дач в Новосибирске и области, при этом в самом популярном сегменте до
Дача в Кудряшовском — 1 млн
В популярном у новосибирцев направлении — в районе Кудряшей — можно найти доступные дачи по цене до
— Двухэтажный дом, баня, теплицы, плодово-ягодные насаждения, чистейший воздух, прекраснейшее ключевое озеро, — описывает продавец.
Дача на берегу Ини в Плотниково — 1 млн
Эта дача находится в
— Продам дачу на берегу реки Иня, в СНТ «Родничок». Общество охраняют, до дач отсыпана хорошая дорога, до реки 100 метров. Водопровод летний. Питьевая вода — привозная, но есть колонка у магазина в
Дача в Плотниково с новой баней — 990 тысяч
— Лучшая дача на свете! Продаем в связи с переездом в другой город, иначе бы ни за что не стали, — пишет собственница. — Крепкий дом из бруса, идеальная тепло- и шумоизоляция. В любую жару в доме прохладно, в холодное время года быстро протапливается, жили с апреля по ноябрь — комфортно. Печка есть, жаркая, надежная. Пластиковые окна. Чистый, свежий, после ремонта. Сухой.
В самом дачном доме одна большая комната и просторная веранда-кухня на первом этаже, большая комната — на втором. Проведена вода, есть водонагреватель.
Рядом с этой дачей есть и лес, и водоем.
Дача в Жеребцово — 950 тысяч
На этом дачном участке небольшой домик и баня. Как описывает продавец, земля плодородная, есть посадки. В шаговой доступности магазин, лес и водоем недалеко, есть доступ зимой.
— Идеальное место для отдыха! Чистый воздух, тишина, покой. Что еще нужно для отдыха? В шаговой доступности озеро и небольшой пруд, идеально для любителей купаний и рыбалки, — заверяет продавец.
Дача у Оби в Нижней Ельцовке — 850 тысяч
— Продается дача, расположенная в СНТ «Здоровье», ул. Ясная (Нижняя Ельцовка). Летний домик, 2 этажа с печкой, банька, туалет, теплица. Есть посадки — виноград плодоносит, малина, смородина. Вода на участке питьевая и поливочная, подведена в баню. Рядом находится протока, до Оби
Дача в Шелковичихе — 800 тысяч
Этот дом находится через два дома от реки Иня — но берег высокий, никогда не бывает подтоплений, а участок сухой, заверяют в объявлении.
— Вода поливная и питьевая, ландшафтный дизайн, большая баня. Дом двухэтажный: на первом этаже большая веранда и две комнаты, на втором этаже одна комната. Площадка под две машины. Забор из металлопрофиля по всему периметру. Участок в собственности, межевание проведено. Хорошие соседи. Улица центральная, зимой всегда чистят. Из города ехать по ГБШ до
Кстати, мы гуляли по этим местам прошлым летом — посмотрите наш фоторепортаж про Шелковичиху.
Дача недалеко от жилмассива «Березовое» — 700 тысяч
Как описывает продавец этой дачи, у нее удачное расположение — тупиковое место, рядом лесочек и живописное озеро. В обществе круглогодичное электричество, летняя вода, охрана. Многие соседи проживают постоянно. Дороги домой чистятся.
— Красивое, спокойное место. Хорошая транспортная доступность. От конечной остановки автобуса (ул. Твардовского) — 10 минут пешком. На участке — новая баня из бруса, — говорится в объявлении.
Небольшой летний домик в хорошем состоянии, есть хозяйственные постройки. Участок ухоженный, с плодоносящими кустарниками — малиной, смородиной, крыжовником.
Дача в Лебедевке с видом на Бердский залив — 700 тысяч
— Участок 9,5 сотки, в собственности. Двухэтажный дом с просторной верандой, блочный фундамент, первый этаж из кирпича, второй этаж деревянный, есть подвальное помещение высотой
Дача за Плотниково с клубничными грядками — 750 тысяч
Этот дачный дом продается в СТ «Нептун», которое расположено за селом Плотниково. На участке —
— Клубничные грядки — особая гордость, с крупной вкуснейшей селекционной ягодой. Участок расположен в тупике, а это обеспечивает тишину, свежий воздух и возможность оставлять машину на улице. Дача ухоженная и уютная, — описывает хозяин.
Дача с вишней в черте города — 700 тысяч
— Выгодное предложение в черте города. На участке дом под летнее проживание, но с капитальным фундаментом, который мог бы выдержать даже пятиэтажный дом. Вода от общества, свет круглогодично, возможна прописка, многие соседи живут постоянно, — убеждает продавец.
Рядом с дачей — площадь Сибиряков-Гвардейцев, до метро «Площадь Карла Маркса»
Дача в Дзержинском районе — 670 тысяч
Общая площадь дома — 22,3 кв. м. В доме комната, кухня, веранда. Электричество круглый год, дороги зимой чистят. Вода для полива
Как отмечает продавец, у него на даче растет клубника, черная и красная смородина, малина, слива, яблоня, черноплодная рябина, декоративные деревья и кустарники, цветы.
Резной дом в Новолуговом — 650 тысяч
Эта дача находится в обществе «Колос-Рем», и, как описывает продавец, оно обжитое, стабильное, с хорошими дорогами, магазином, охраной и отличными соседями.
— Удобное месторасположение участка. Для любителей тишины и уединения. В шаговой доступности река. Мимо не проходят шумные дороги. Дом построен из бруса (
Дача на «Геодезической» — 630 тысяч
Симпатичный дачный дом из красного кирпича находится в 15 минутах от остановки электрички Геодезическая. Второй этаж требует внутренней отделки, вся мебель в доме остается. Здесь есть электричество, поливная вода, в обществе — колонка с питьевой водой (300 метров от участка).
Дом-шалаш в Кудряшах — 500 тысяч
— Продается уютная летняя дача
Дача в СНТ «Надежда-3» с виноградом — 550 тысяч
— Продам дачу в СНТ «Надежда-3». На участке из
Дача на станции Учебный — 470 тысяч
— Дом и участок находятся в собственности. В шаговой доступности магазин (около 10 минут), железнодорожная станция Учебный (около 20 минут). Помимо дома, на участке расположены баня и хозяйственный блок, — лаконично описали в объявлении этот вариант.
Лесная дача в СНТ «Радуга» — 320 тысяч
— Прекрасное место для отдыха от городской суеты, чистейший воздух, вокруг хвойный лес, соседей почти нет! СНТ «Радуга» находится между СНТ «Сибиряк» и СНТ «Электрик». Удобно заезжать как со стороны улицы Твардовского, так и со стороны Академгородка (по Восточному объезду). Участок
Дача в Раздольном — 230 тысяч
— В СНТ «Дубрава» продается дача. Участок ровный, без уклонов, прямоугольной формы. Живописное место в экологически чистом районе. Здесь можно отдохнуть телом и душой! Общество находится в лесной зоне, много сосен и берез. Соседи живут с мая по ноябрь. Остановка электрички — Дубрава. Также можно добраться на автомобиле. На участке установлена своя скважина. Земля мягкая и хорошо удобренная. Есть небольшой магазинчик. Председатель общества очень ответственный, — хвалит свой вариант АН «Этажи».
Дача рядом со святым источником в районе Искитима — 230 тысяч
— Продается дача в СНТ «Мичуринец-67» Искитимского района, ул. Береговая. Крайняя тупиковая улица с красивым видом на лес вдоль реки Шипуниха. Участок
Дача в Льнихе — 80 тысяч
Площадь самого дешевого дома в нашей подборке —
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Прошлым летом НГС посвятил дачным поселкам большой сюжет: журналисты всё лето изучали популярные и интересные места для загородного отдыха.
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