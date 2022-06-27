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Тема дняПрогулка по сибирским фавелам
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238 тысяч новосибирцев отметили День города на праздничных площадках

Мэр Новосибирска отметил, что резонансных происшествий не было

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На набережной вчера было многолюдно

На набережной вчера было многолюдно

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В праздничных мероприятиях 26 июня, посвященных Дню города Новосибирска, приняли участие более 200 000 человек.

По словам мэра Анатолия Локтя, набережную и праздничные площадки в других районах города в течение дня посетили около 238 000 новосибирцев начиная с 10:00.

— Вечером во время проведения фестиваля фейерверков — 200 000 новосибирцев принимало участие, — рассказал мэр во время оперативного совещания 27 июня.

Глава города добавил, что за время празднования не произошло резонансных правонарушений.

Накануне НГС следил за тем, как новосибирцы отмечают День города в специальной онлайн-трансляции. Наш фотокорреспондент побывал на подготовке к фестивалю фейерверков, а затем снял и яркие залпы. Посмотрите на них.

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