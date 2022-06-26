«Зрители увидят сюрприз на реке»: как идет подготовка к вечернему фестивалю фейерверков — показываем в 6 кадрах

Сегодня в Новосибирске День города завершится фестивалем фейерверков, который начнется с 22:45. Участники с самого утра готовятся к программе.



В фестивале будет три участника. Представитель одной из компаний — «Салют Сибири» — пиротехник Константин рассказал, что чаще используются 75-й , 100-й , 125-й калибры. Вообще они существуют до 310-го , но для безопасности используют до 125-го .