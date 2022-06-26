«Зрители увидят сюрприз на реке»: как идет подготовка к вечернему фестивалю фейерверков — показываем в 6 кадрах
Фестиваль начнется в 23:00, в нем участвуют три команды
Сегодня в Новосибирске День города завершится фестивалем фейерверков, который начнется с 22:45. Участники с самого утра готовятся к программе.
В фестивале будет три участника. Представитель одной из компаний — «Салют Сибири» — пиротехник Константин рассказал, что чаще используются
Константин пояснил, что сейчас салют запускается не с ручного пульта управления, а с помощью специальной компьютерной программы.
— На случай дождя всё предусмотрено — не должен помешать, — заверил Константин.
СЮЖЕТ
Директор компании «Салют Сибири» Вячеслав Костылев пояснил, что их программа будет продолжаться 4 минуты и 20 секунд.
— Заряды бывают профессиональные, бытовые, полупрофессиональные — в общей сложности сегодня будет около 1000. Зрители сюрприз увидят на реке.
По просьбе полиции на время салюта — с 22:45 до 23:30 — перекроют движение по Октябрьскому мосту. А новосибирское метро будет работать до часа ночи.
Ранее мы рассказывали, где нельзя будет проехать и поставить машину в День города — показываем карту.