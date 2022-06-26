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Тема дняКогда начнётся фестиваль фейерверков
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День города — 2022

«Зрители увидят сюрприз на реке»: как идет подготовка к вечернему фестивалю фейерверков — показываем в 6 кадрах

Фестиваль начнется в 23:00, в нем участвуют три команды

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В фестивале поучаствуют три команды

В фестивале поучаствуют три команды

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Сегодня в Новосибирске День города завершится фестивалем фейерверков, который начнется с 22:45. Участники с самого утра готовятся к программе.

В фестивале будет три участника. Представитель одной из компаний — «Салют Сибири» — пиротехник Константин рассказал, что чаще используются 75-й, 100-й, 125-й калибры. Вообще они существуют до 310-го, но для безопасности используют до 125-го.

Только у одной из компаний будет около 1000 зарядов

Только у одной из компаний будет около 1000 зарядов

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Константин пояснил, что сейчас салют запускается не с ручного пульта управления, а с помощью специальной компьютерной программы.

— На случай дождя всё предусмотрено — не должен помешать, — заверил Константин.

Фестиваль завершится в 23:30

Фестиваль завершится в 23:30

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СЮЖЕТ

День города — 2022День города — 2022

Директор компании «Салют Сибири» Вячеслав Костылев пояснил, что их программа будет продолжаться 4 минуты и 20 секунд.

— Заряды бывают профессиональные, бытовые, полупрофессиональные — в общей сложности сегодня будет около 1000. Зрители сюрприз увидят на реке.

Пиротехник рассказал о том, что сегодня в программе будут сюрпризы, в частности — на воде

Пиротехник рассказал о том, что сегодня в программе будут сюрпризы, в частности — на воде

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По просьбе полиции на время салюта — с 22:45 до 23:30 — перекроют движение по Октябрьскому мосту. А новосибирское метро будет работать до часа ночи.

Несмотря на то, что план есть в компьютере, команда дублирует его и на бумаге

Несмотря на то, что план есть в компьютере, команда дублирует его и на бумаге

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Сейчас управление, как правило, идет с компьютера

Сейчас управление, как правило, идет с компьютера

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Ранее мы рассказывали, где нельзя будет проехать и поставить машину в День города — показываем карту.

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