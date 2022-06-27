На набережной в Новосибирске прогремел салют — 5 ярких кадров
В честь Дня города в Новосибирске прошел фестиваль фейерверков
На набережной в Новосибирске прошел фестиваль фейерверков — он был завершающей частью программы Дня города.
Это 17-й фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города!». В нем приняли участие три команды — «Салют Сибири», «Большой праздник Сибирь», «Огни Сибири».
У каждого участника фестиваля была своя программа с музыкальным сопровождением.
Теперь у новосибирцев есть сутки для того, чтобы проголосовать за победителя: проголосовать можно во «ВКонтакте» на странице «Фестиваль фейерверков НСК» или на портале госуслуг.
Посмотреть на салют собрались тысячи новосибирцев.
Сегодня мы рассказывали, как проходила подготовка к фестивалю фейерверков в Новосибирск, а о том, как прошел День города, читайте в нашей онлайн-трансляции.