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День города — 2022Фоторепортаж

На набережной в Новосибирске прогремел салют — 5 ярких кадров

В честь Дня города в Новосибирске прошел фестиваль фейерверков

Горожане могут в течение суток — до 22:59 27 июня — проголосовать за фейерверк, который им понравился больше всего

Горожане могут в течение суток — до 22:59 27 июня — проголосовать за фейерверк, который им понравился больше всего

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На набережной в Новосибирске прошел фестиваль фейерверков — он был завершающей частью программы Дня города.

Это 17-й фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города!». В нем приняли участие три команды — «Салют Сибири», «Большой праздник Сибирь», «Огни Сибири».

Проголосовать можно во «ВКонтакте» на странице «Фестиваль фейерверков НСК» или на портале госуслуг

Проголосовать можно во «ВКонтакте» на странице «Фестиваль фейерверков НСК» или на портале госуслуг

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У каждого участника фестиваля была своя программа с музыкальным сопровождением.

Первое выступление длилось 4 минуты и 20 секунд

Первое выступление длилось 4 минуты и 20 секунд

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Теперь у новосибирцев есть сутки для того, чтобы проголосовать за победителя: проголосовать можно во «ВКонтакте» на странице «Фестиваль фейерверков НСК» или на портале госуслуг.

Чаще используются <nobr>75-й</nobr>, <nobr>100-й</nobr>, <nobr>125-й</nobr> калибры. Вообще они существуют до <nobr>310-го</nobr>, но для безопасности используют до <nobr>125-го</nobr>

Чаще используются 75-й, 100-й, 125-й калибры. Вообще они существуют до 310-го, но для безопасности используют до 125-го

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Посмотреть на салют собрались тысячи новосибирцев.

Сейчас салюты запускаются, как правило, с помощью специальной компьютерной программы

Сейчас салюты запускаются, как правило, с помощью специальной компьютерной программы

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Сегодня мы рассказывали, как проходила подготовка к фестивалю фейерверков в Новосибирск, а о том, как прошел День города, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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