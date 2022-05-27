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Главную арену ЛДС подготавливают для заливки льда — он появится там не позднее 1 июля

Как обещают в правительстве, хоккеисты начнут тренироваться в ЛДС в ноябре этого года

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Бетон начали заливать в конце мая

Бетон начали заливать в конце мая

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В Новосибирске строители ЛДС приступили к последнему перед заливкой льда этапу подготовки технологической плиты для главной арены нового Ледового дворца спорта. Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, 27 мая в ЛДС начали заливать бетон. Рядом с ледовой ареной в это время кладут итоговый слой асфальта.

Губернатор Новосибирской области вместе с делегацией посетили строительную площадку ЛДС и станции метро «Спортивная». На станции метро сейчас идет установка перегородок и продолжаются отделочные работы.

— На главной арене ЛДС заканчивают подготовку технологической плиты, заливают бетон. Не позднее 1 июля будет залит лед, и уже в ноябре арена будет готова встретить первых хоккеистов, — заверили в правительстве Новосибирской области.

Ледовую арену в Новосибирске строили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году. Стройка шла непросто. Сроки строительства затягивались, а строители заявляли о проблемах с выплатами, после этого один из подрядчиков, «Строймонтаж», подавал на банкротство. Рабочие допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой генподрядчика «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно. 4 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью НГС говорил, что ввод в эксплуатацию нового ЛДС планируется в сентябре 2022 года.

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