Главную арену ЛДС подготавливают для заливки льда — он появится там не позднее
1 июля
Как обещают в правительстве, хоккеисты начнут тренироваться в ЛДС в ноябре этого года
В Новосибирске строители ЛДС приступили к последнему перед заливкой льда этапу подготовки технологической плиты для главной арены нового Ледового дворца спорта. Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области,
Губернатор Новосибирской области вместе с делегацией посетили строительную площадку ЛДС и станции метро «Спортивная». На станции метро сейчас идет установка перегородок и продолжаются отделочные работы.
— На главной арене ЛДС заканчивают подготовку технологической плиты, заливают бетон. Не позднее
Ледовую арену в Новосибирске строили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году. Стройка шла непросто. Сроки строительства затягивались, а строители заявляли о проблемах с выплатами, после этого один из подрядчиков, «Строймонтаж», подавал на банкротство. Рабочие допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой генподрядчика «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно.