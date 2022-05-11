Клиент «Делимобиля» пожаловался приставам на каршеринг, который навязчиво требовал с него долг

В Новосибирске клиент каршерингового сервиса «Делимобиль» пожаловался приставом на то, что компания передала его долг коллекторам. До этого, в 2020 году, каршеринг уже был оштрафован за то, слишком навязчиво напоминал этому клиенту о долге.

Как образовался долг