Клиент «Делимобиля» пожаловался приставам на каршеринг, который навязчиво требовал с него долг
Компания передала долг коллекторам, а до этого часто присылала сообщение с требованием выплатить деньги
В Новосибирске клиент каршерингового сервиса «Делимобиль» пожаловался приставом на то, что компания передала его долг коллекторам. До этого, в 2020 году, каршеринг уже был оштрафован за то, слишком навязчиво напоминал этому клиенту о долге.
Как образовался долг
Как рассказали в пресс-службе управления службы судебных приставов по Новосибирской области, в начале 2020 года новосибирец взял у «Делимобиль» в аренду Volkswagen Polo, воспользовался каршерингом, а после оставил машину на стоянке и ушел. Через неделю ему пришел штраф в
— К нам поступило обращение на действие ООО «Каршеринг Руссия» (сервис «Делимобиль»). Согласно доводам обращения при оказании услуги по аренде автомобиля, заявителю после окончания аренды было выставлено требование по договору на возмещение ущерба, нанесенного автомобилю в размере
Новосибирцу, как рассказали судебные приставы, не удалось выяснить причину штрафа, хотя пострадавший написал в организацию и позвонил на горячую линию. В «Делимобиль» объяснили, что на пороге автомобиля появились повреждения. Их зафиксировал следующий клиент, который взял автомобиль в аренду.
— Со слов гражданина, в целом он не против ответить за то, что действительно нарушил. Но организация по аренде автомобилей не объясняет это, а только выставляет требования. И не важно, что автомобиль стоял какое-то время на улице, причем на неохраняемой территории. За это время с ним могло произойти всё что угодно, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
За что оштрафовали «Делимобиль»
Спустя несколько месяцев новосибирцу начали приходить сообщения о долге. По данным судебных приставов, в сообщении было написано: «В случае неоплаты задолженности, компания вынуждена будет осуществлять все законные рычаги давления, в том числе и ФССП». Сообщения приходили часто и нарушали закон
— Нарушения выражены в количественном направлении, во времени и в содержании самого сообщения. Отправителем использованы выражения и фразы, нарушающие требования законодательства. Было без угроз, но недобросовестно и неразумно, — объяснил Виктор Худяков.
Судебные приставы Новосибирска провели проверку и направили документы на рассмотрение в суд, который оштрафовал «Делимобиль» на 20 тысяч рублей.
Передали долг профессионалам
Как уточнили в пресс-службе судебных приставов, спустя два года, в начале 2022-го, клиент каршеринга пришел к приставам с жалобой на сервис.
В этот раз, по данным судебных приставов, ООО «Каршеринг Руссия» (сервис «Делимобиль») обратилась к компании, которая профессионально занимается деятельностью по возврату просроченных задолженностей.
— В действиях этого юрлица усматривались возможные признаки правонарушения. Обществу объявлено предостережение о недопустимости дальнейшего правонарушения, — отметил Виктор Худяков. В пресс-службе пояснили, что предостережение компании, которая занимается задолженностями, было сделано в апреле.
НГС направил запрос в компанию «Делимобиль». На момент публикации ответа не было.
По данным сервиса «Контур.Фокус», конечный владелец ООО «Каршеринг Руссия» — АО «Делимобиль Холдинг С.А.», зарегистрированное в Люксембурге. Компании принадлежит товарный знак «Делимобиль».
В конце сентября 2021 года новосибирец Давид Узоян получил претензию почти на 19 тысяч рублей за поездку на каршеринговом автомобиле Hyundai Solaris.