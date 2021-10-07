Сибиряк взял в аренду каршеринговый автомобиль — через полгода после поездки с него пытались списать 19 тысяч

Каршеринг пытался списать с сибиряка 19 тысяч через полгода после поездки
В конце сентября новосибирец Давид Узоян получил претензию почти на 19 тысяч рублей за поездку на каршеринговом автомобиле Hyundai Solaris. Машину он брал в аренду 5 месяцев назад. Оказалось, что компания требует от мужчины оплатить повреждения переднего крыла. Давид утверждает, что оставил Hyundai в надлежащем состоянии, а в компании настаивают, что доказательств этому нет.
Мы разобрались в обстоятельствах этой ситуации, нашли подобный конфликт в другом регионе, а также взяли комментарий юриста для тех, кто не желает столкнуться с неожиданным снятием средств после поездок на арендованной машине.
«Пытались списать деньги каждый день»
15 апреля Давид Узоян взял в аренду у каршеринговой компании ООО «Успех» (торговая марка «Cars7») Hyundai Solaris. После непродолжительной поездки припарковал автомобиль и завершил пользование услугой в мобильном приложении. Спустя пять месяцев новосибирец получил претензию, из которой следовало, что в период его аренды у автомобиля было повреждено правое переднее крыло. Его восстановление компания «Cars7» оценила в
— Никаких фотографий и доказательств того, что именно я виноват в повреждении крыла, мне не предоставили. Естественно, я пытался связаться с «Cars7» — однако у компании достаточно странное понимание обратной связи с клиентами, дозвониться до них нельзя — по единственному номеру только с голосовым помощником можно пообщаться, в приложении — чат-робот, который естественно просит любые вопросы и претензии изложить на почту. А оттуда — ни ответа, ни привета, что называется. Карточку мне пришлось заблокировать, так как сумму 18 тысяч 834 рубля пытаются с меня списать каждый день, что доставляет мне массу бытового дискомфорта и душевных страданий, — рассказал НГС Давид.
Не без труда НГС удалось получить комментарий «Cars7»: телефонный робот-помощник не переводит на реальных людей, ограничиваясь формальной консультацией. Других телефонов на сайте компании нет. Однако в группе каршеринга во «ВКонтакте» нам предоставили оперативный ответ. Из него следует, что Давид не озаботился отправкой фотографий авто до начала поездки. Также нам предоставили фото предыдущего и следующего арендаторов.
Со своей виной, да и с суммой ущерба в 18 с лишним тысяч рублей Давид не согласен, он будет пытаться урегулировать ситуацию в досудебном или же судебном порядке.
Похожий случай в Волгограде
Другой клиент «Cars7», житель Волгограда Натик Гаясов 10 сентября тоже не отправлял фото автомобиля перед арендой и после: повреждений на корпусе не было, а салон был чистый. 14 сентября он получил претензию о загрязнении багажника. С карты мужчины списали 7500 рублей (расходы на химчистку, составление претензии и неустойку).
— Багажником я не пользовался и никаких грузов не перевозил. После завершения мной аренды с автомобилем могло произойти все что угодно. В том числе и в процессе перегона механиком. Учитывая специфику договора (где практически за все отвечает и платит пользователь), сервис «разводит» людей на деньги, особенно тех, кто не делал фотографии. Пользуюсь услугами каршеринга более 3 лет. Никогда подобных конфликтов не возникало, учитывая, что машины попадались разные, и состояние иногда оставляло желать лучшего. Если бы в «Cars7» проверили логи открывания багажника, они бы поняли, что я не мог его загрязнить, — рассказал НГС Натик Гаясов.
Как и в случае с Давидом Узояном, в «Cars7» НГС предоставили «фотодоказательства» загрязнения багажника автомобиля (фото до и после Натика). Однако в ходе коммуникации с корреспондентом каршеринг принял решение перепроверить обстоятельства этой ситуации. Спустя час редакции сообщили:
— По Натику появились новые подробности. Связались с ним, поговорили и пришли к выводу, что претензия ошибочная. Натику мы уже все написали, деньги ему вернутся максимум через 30 дней (зависит от банка). Как видите, такое тоже бывает. В таких случаях можно просто прислать доказательства своей невиновности.
4 совета для пользователей каршеринга
Информация об условиях аренды автомобиля в каршеринге всегда указана на сайте компании и в мобильном приложении. Однако рядовой пользователь вряд ли прочтет текст до конца, еще реже — полностью поймет содержание. К примеру, на сайте «Cars7» пользовательское соглашение занимает 15 страниц, а договор аренды — 45 страниц, а раздел «Ответственность сторон» в нем разместился на 8 страницах. По просьбе НГС советы по пользованию каршерингом подготовила ведущий юрист компании «Финправ» Олеся Трошина.
- Перед арендой имеет смысл потратить время на знакомство с договором, хотя бы прочесть раздел «Ответственность». Потому регистрация на любом таком сервисе — уже само по себе согласие со всеми условиями пользовательского соглашения. После внимательного изучения его ключевых пунктов у вас вообще может пропасть желание брать авто в аренду: штрафные санкции предусмотрены буквально за всё!
- Неважно, в чистом ли виде машина, есть ли на ней царапины или повреждения: в любом случае вы должны отправить фотографии, свидетельствующие о том, что автомобиль был получен и сдан в надлежащем виде. Фото лучше делать с разных ракурсов, чтобы был виден госномер ТС.
- Я бы не рекомендовала хранить мало-мальски значимые суммы денег на карте, прикрепленной к оплате каршеринга в мобильном приложении. Для этого лучше использовать отдельную карточку: тогда с вас не смогут, что называется, безакцептно (без суда и следствия) снять крупный штраф, как это произошло с одним из героев вашей статьи.
- В случае, если вы все-таки получили претензию или с вашей карты каршеринг списал деньги, вам нужно отправить свою претензию на юридический адрес компании и написать в чат поддержки. Если в досудебном порядке конфликт не удалось урегулировать, нужно самостоятельно обратиться в суд. Если же вы становитесь ответчиком по иску от каршеринговой компании, нельзя пропускать заседания суда: решение вынесут заочно и наверняка не в вашу пользу. В суде при любом развитии ситуации нужно ходатайствовать о применении статьи 333 ГК РФ: (уменьшение неустойки и судебных расходов, если они несоразмерны последствиям нарушения обязательства).
Вопрос передвижения по городу — крайне насущный для каждого, кто ежедневно ездит на работу, по делам. Что выбрать — общественный транспорт, личный автомобиль, такси, прокатную машину — каждый решает в зависимости от личных обстоятельств. В конце мы рассказали о текущем развитии в Новосибирске сервиса каршеринга и протестировали несколько прокатных авто. После этого читатели НГС поделились с редакцией собственным опытом использования такого сервиса, рассказали реальные истории о том, когда каршеринг действительно удобен и выгоден, а когда — не очень.