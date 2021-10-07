Сибиряк взял в аренду каршеринговый автомобиль — через полгода после поездки с него пытались списать 19 тысяч

В конце сентября новосибирец Давид Узоян получил претензию почти на 19 тысяч рублей за поездку на каршеринговом автомобиле Hyundai Solaris. Машину он брал в аренду 5 месяцев назад. Оказалось, что компания требует от мужчины оплатить повреждения переднего крыла. Давид утверждает, что оставил Hyundai в надлежащем состоянии, а в компании настаивают, что доказательств этому нет.

Мы разобрались в обстоятельствах этой ситуации, нашли подобный конфликт в другом регионе, а также взяли комментарий юриста для тех, кто не желает столкнуться с неожиданным снятием средств после поездок на арендованной машине.