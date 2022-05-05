«Эпидситуация не предполагает жестких ограничений»: губернатор НСО ответил на вопросы журналистов (онлайн)

Вчера, 4 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирске истекли все сроки, которые давались регоператору «Экология-Новосибирск» на устранение мусорного коллапса.



В пятницу, 22 апреля, «Экология-Новосибирск» пообещала вывезти накопившийся мусор за выходные 23–24 апреля. 25 апреля стало известно, что за выходные весь мусор вывезти не удалось. Руководитель регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова отмечала 25 апреля , что проблема сохранилась в Октябрьском районе. Оттуда мусор планировалось вывезти за 25 и 26 апреля — то есть к среде, 27 апреля .



На вечер 26 апреля вывоз мусор был выполнен на 88,6% — в Дзержинском, в Октябрьском районе — на 77,1%. В этих двух районах временно работает МУП «САХ».



26 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал к праздникам привести в порядок систему с вывозом мусора.

