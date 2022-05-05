«Эпидситуация не предполагает жестких ограничений»: губернатор НСО ответил на вопросы журналистов (онлайн)
Расшифровка встречи
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня,
Когда в Новосибирске наладится ситуация с вывозом мусора? Как город подготовился к
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Вчера, 4 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирске истекли все сроки, которые давались регоператору «Экология-Новосибирск» на устранение мусорного коллапса.
В пятницу, 22 апреля, «Экология-Новосибирск» пообещала вывезти накопившийся мусор за выходные 23–24 апреля.
На вечер 26 апреля вывоз мусор был выполнен на 88,6% — в Дзержинском, в Октябрьском районе — на 77,1%. В этих двух районах временно работает МУП «САХ».
26 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал к праздникам привести в порядок систему с вывозом мусора.
Также 26 апреля правительство Новосибирской области сообщило, что если в городе до
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Как в вашем районе обстоит ситуация с вывозом мусора?
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Пресс-конференция началась.
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— Основное внимание уделено подготовке к
При этом с учетом возможного наплыва пациентов после праздников вся система здравоохранения мобилизуется к
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Медицинские работники и пациенты в поликлиниках должны быть в масках. Также будут проводиться доптестирования на коронавирус с использованием экспресс-тестов.
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— Особое внимание
Среди массовых мероприятий:
8 мая пройдет областное торжественное собрание, вечером состоится «Свеча Памяти».
9 Мая возложение цветов к памятнику Покрышкина, затем — парад Победы и «Бессмертный полк». Днем — торжественный митинг и возложение цветов на Монументе Славы. Вечером — военный салют и торжественный фейерверк.
— Программа намного обширнее, чем я перечислил, — объяснил Андрей Травников.
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Когда закончится мусорный коллапс.
— О расторжении концессии говорится действительно давно. Что касается лишения статуса регоператора — да, были серьезные претензии. Основной объем замечаний был в августе. Тогда удалось им удержать свой статус и устранить замечания. Сегодня тоже достаточно большой объем замечаний. Но в данный момент я бы не торопился принимать решение сейчас. Сегодня ситуация создана искусственно. Фактически это коммерческий шантаж. У меня есть полная информация для таких выводов. Нужно проанализировать ситуацию, — объяснил губернатор.
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О застройке площадки у магазина «Универсам»:
— У прокуратуры есть более полные полномочия вмешаться в эту ситуацию. Инспекция проведет проверку и передаст в прокуратуру результаты.
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Шесть школ по концессии предполагается начать строить в этом году. В проекты будут заложены актуальные сметы.
— Три школы, которые на втором этапе строительства, понятно, что вариант ГЧП и концессии не так привлекательно, поэтому предложили перевести их возведение за госсчет, — объяснил губернатор.
Три поликлиники достаточно активно строятся. Еще по четырем поликлиникам стоимость изменилась.
— Удорожание объективно будет. И в связи с ростом ставок по кредитам строить за счет коммерческих ресурсов для нас не очень интересно. Ищем варианты удешевления этих ресурсов. Пока временная пауза с пересмотром финансовой модели. Имеющиеся ресурсы постарались переориентировать на три строящиеся поликлиники. По инфекционной больнице завершена проектно-сметная документация. Цены актуальные, поэтому можно начать строительство этого объекта в этом году. Доля заемных средств в строительстве меньше, потому что получили гранты, — объяснил Андрей Травников.
По реабилитационному центру подрядчик (тот же, что у СКИФ) получил разрешение на строительство.
— Пока взяли временную паузу только по четырем поликлиникам.
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Значительный остаток инвестфонда региона перейдет на следующий год, уверен губернатор.
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О пожарной обстановке в регионе.
— Штрафы — это федеральные полномочия. Но навряд ли их увеличение повлияет на ситуацию, — отметил Андрей Травников. — Сегодня возбуждено три уголовных дела. Большинство домов пострадали из-за возгораний внутри населенных пунктов. Грубо говоря, кто-то из соседей сжег, по сути дела, имущество своих односельчан. Постараемся до конца довести расследование этих уголовных дел. Оформлено более 200 административных протоколов. Все силы мобилизованы на профилактическую работу. Сил на тушение пожаров хватает.
На будущий сезон готовятся более кардинальные меры.
— Если честно, ситуация надоела. Не поменялась с 2020 года. Возможности для дисциплинирования сельхозпроизводителей нужно больше. Во-первых, сейчас анализируем опыт других субъектов. Возможно, что особый противопожарный режим будем вводить в следующем году с
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В акции «Бессмертный полк» Андрей Травников будет участвовать, но не по всему маршруту — из-за других обязанностей.
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— Например, наша страна фактически 50 лет возила зерно. Нам хлеба своего не хватало. Сейчас мы в тройке самых крупных экспортеров. Вот отличный показатель импортозамещения. Нужно сконцентрировать наши усилия. Конечно, на это потребуется время, — объяснил Андрей Травников. — Нельзя сказать, что за два года у нас появится свой Intel, но намерения наших производителей такие есть.
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Почему сведения о погибших жителях НСО в спецоперации в Донбассе перестали публиковаться на сайтах администраций:
— Эти сведения никогда не публиковались на сайте администрации. И такую информацию может предоставлять только Министерство обороны. Администрация области такой информацией не обладает и не предоставляет, — ответил губернатор НСО.
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Строительство метро в Новосибирске:
— Я знаю, что документов нет.
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О вытрезвителях:
— Такое учреждение в Новосибирске создаем. Чтобы снять поток в медучреждения таких пациентов. Но там есть юридические нюансы. По поводу масштабирования и возвращения всей системы медвытрезвителей — жизнь покажет, — сказал Андрей Травников.
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Почему антиковидные меры не сдерживают проведение патриотических концертов в Новосибирске, но являются препятствием для проведения пикетов и акций?
— Всё по требованиям нормативных документов. Почитайте внимательно, — ответил губернатор.
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На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами!
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