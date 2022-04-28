В центре Новосибирска предложили передвинуть реку — это поможет создать новый парк
Русло 1-й Ельцовки пересекается с коллектором, который переместить невозможно
Разработчики проекта парка в пойме речки 1-я Ельцовка в Новосибирске показали предварительную концепцию всей его территории — среди предложений оказалось изменение русла речки.
Зачем потребуется изменить русло
Как объяснили в архитектурной мастерской «АдаптикА», которая занимается большей частью территории парка, сегодня в городских планах по пойме речки в районе улицы Кавалерийской проходят два коллектора: они пересекаются с руслом реки и помешают созданию полноценной зеленой зоны. Это стало одной из проблем, с которой архитекторы столкнулись при разработке концепции парка: нужно либо перенести коллектор, либо сдвинуть русло реки. В предложении «АдаптикА» выбран второй вариант — речка таким образом пройдет чуть ближе к улице Кавалерийской, чем сегодня.
По словам главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, когда проектировался магистральный коллектор в этой части города, предполагали, что 1-ю Ельцовку также полностью заключат в трубу, но сегодня принято решение оставить ее на поверхности и благоустроить часть русла.
— Но есть место, где шахта канализационного коллектора попадает на русло. Изменить прокладку коллектора мы не можем, это сложное инженерное сооружение, которое требует иного уровня проектирования, это долго и дорого. Соответственно, для того, чтобы избежать пересечения коллектора с существующим руслом реки, оптимальным решением является изменение русла реки, — пояснил он.
Другие проблемы территории — необходимость согласовать альтернативные входные группы в парк с владельцами земли, на которой их хотят разместить, а также строительство очистных сооружений.
Что еще будет в парке
В концепции парк разместили на трех уровнях: у воды предложили сделать экотропы, на среднем уровне — разместить технические проезды и смотровые площадки, на верхнем уровне — детские, спортивные, пикниковые и другие активные зоны. Со стороны улицы Кавалерийской должна появиться зона для общественного сада и огорода. Береговые склоны предстоит укрепить, кое-где их предложили превратить в террасы и озеленить.
В парк также предложили интегрировать окружающую застройку. В частности, элементы частных домов, которые расселяют и сносят, использовать для павильонов, чтобы сохранить историческое наследие, а фасады многоэтажных гаражей — для стрит-арта.
Бетонные укрепления русла ручья Сухой лог, который впадает в 1-ю Ельцовку в районе улицы Танковой, предложили превратить в амфитеатр со скамейками. Неиспользуемые гаражи могут стать коммерческими помещениями для мастерских и торговли.
Руководитель мастерской «АдаптикА» Игорь Карнаухов подчеркнул, что представленный вариант концепции — предварительный: его доработают и опубликуют для обсуждения с горожанами через месяц, в 20-х числах мая.
К территории, проектированием которой занимается мастерская, примыкает участок ГК «Расцветай». Как рассказал руководитель бюро Kanura Артур Лотарев, часть участка застройщик благоустроит по своему проекту: в него войдет входная группа парка с Красного проспекта с лестницей и часть русла реки. НГС подробно рассказывал об этом проекте в начале года.
Первоначально планировалось, что в этой части парка реку заключат в коллектор длиной около 350 метров, но застройщик отказался от этой идеи, и длина коллектора составит около 60–70 метров. Над входом в него построят пешеходный настил, с улицы Кавалерийской в парк будет вести петлеобразный спуск для велосипедистов и маломобильных граждан. При этом зеленую зону ближе к Красному проспекту можно увеличить, если сдвинуть проезд к будущим зданиям «Расцветая» на действующий проезд вдоль гаражного комплекса на улице Овражной, 1а. Пока этот вопрос не решен, а точных сроков начала реализации проекта в ГК «Расцветай» назвать не готовы.
Сегодня в перспективный Ельцовский парк входит почти 10 гектаров земли по берегам 1-й Ельцовки от Красного проспекта до Ипподромской магистрали, еще несколько участков городские власти рассчитывают включить в ближайшие пару лет. К марту 2022 года должен быть готов дизайн-проект на всю эту территорию, к июлю — проектно-сметная документация, которая позволит искать финансирование и подрядчиков для строительства.
При этом первый этап благоустройства уже начался: он расположился на участке между речкой и ее притоком, ручьем Сухой лог. Завершить работы здесь должны в этом году.
В прошлом году журналисты НГС прошли по всему руслу речки и по руслу ее притока, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся эти уголки природы в городе. С другой стороны Красного проспекта над речкой тоже планируют зеленую зону — концепцию показали в ноябре.