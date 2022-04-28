В центре Новосибирска предложили передвинуть реку — это поможет создать новый парк

По словам главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, когда проектировался магистральный коллектор в этой части города, предполагали, что 1-ю Ельцовку также полностью заключат в трубу, но сегодня принято решение оставить ее на поверхности и благоустроить часть русла.



— Но есть место, где шахта канализационного коллектора попадает на русло. Изменить прокладку коллектора мы не можем, это сложное инженерное сооружение, которое требует иного уровня проектирования, это долго и дорого. Соответственно, для того, чтобы избежать пересечения коллектора с существующим руслом реки, оптимальным решением является изменение русла реки, — пояснил он.



Другие проблемы территории — необходимость согласовать альтернативные входные группы в парк с владельцами земли, на которой их хотят разместить, а также строительство очистных сооружений.



Что еще будет в парке

В концепции парк разместили на трех уровнях: у воды предложили сделать экотропы, на среднем уровне — разместить технические проезды и смотровые площадки, на верхнем уровне — детские, спортивные, пикниковые и другие активные зоны. Со стороны улицы Кавалерийской должна появиться зона для общественного сада и огорода. Береговые склоны предстоит укрепить, кое-где их предложили превратить в террасы и озеленить.