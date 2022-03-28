Сотрудники «Новосибирскавтодора», который строит Восточный обход и реконструирует Толмачево, сообщили об увольнениях

Все сотрудники «Новосибирскавтодора», которые рассказывали журналисту НГС о происходящем в компании, сообщали свои имена и занимаемые должности, но по разным причинам просили не указывать эти данные при публикации.



— Это началось где-то после мартовских праздников. Мне сказали, что я не соответствую занимаемой должности. Но у меня были контраргументы: у меня нет ни одного выговора, все задачи я всегда выполнял в срок, даже ни одного опоздания не было, то есть на понт взять меня не получилось. Увольнять меня было не за что, — рассказал один сотрудник корреспонденту НГС, уволившийся всё же позднее. — Я уволился, потому что, как говорится, был бы человек, а статья найдется. Не сегодня, так завтра они могут до чего-то докопаться. Поставить, например, невыполнимую задачу и уволить потом по статье. Я, наверное, этого испугался.



То же самое описали и другие работники «Новосибирскавтодора»: якобы сначала специалисту заявляют, что он не соответствует должности и предлагают уволиться по собственному желанию. Если сотрудник начинает упираться, ему предлагают другой вариант: перевестись работать в один из филиалов компании, находящихся в Новосибирской области.

