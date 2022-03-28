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Сотрудники «Новосибирскавтодора», который строит Восточный обход и реконструирует Толмачево, сообщили об увольнениях

В самой компании увольнения опровергли, но заявили о приостановке реконструкции аэропорта

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Сотрудники новосибирского головного офиса «Новосибирскавтодора» рассказали о начавшихся увольнениях

Сотрудники новосибирского головного офиса «Новосибирскавтодора» рассказали о начавшихся увольнениях

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Сотрудники одной из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске АО «Новосибирскавтодор» рассказали, что у них начались увольнения. Компания эта занимается многими большими проектами в Новосибирской области, среди которых строительство Восточного обхода и реконструкция Толмачево. Корреспондент НГС Илья Калинин связался с несколькими работниками этого акционерного общества и попросил их рассказать подробности. А потом получил официальный ответ «Новосибирскавтодора» о том, что происходит внутри компании и что будет с важными для Новосибирска строительными проектами.

«Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных новосибирских компаний по строительству и ремонту дорог

«Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных новосибирских компаний по строительству и ремонту дорог

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«Увольнять меня было не за что»


Работники АО «Новосибирскавтодор» сообщили, что в компании начались увольнения. Об этом корреспонденту НГС рассказали несколько человек, уточнив, что руководство предлагает писать заявления на увольнение по собственному желанию, или человеку объявляют о несоответствии занимаемой должности. Увольнения, по словам сотрудников компании, проходят в новосибирском управлении АО и затрагивают инженерно-технический персонал.

АО «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокус», работает 2732 человека. Выручка за 2020 год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей. По последним данным Росстата, учредителями «Новосибирскавтодора» являлись НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (более 92% принадлежит ПАО «Российские сети»), АО «Инвестиционно-Строительный Альянс» (ликвидирован осенью 2020 года) и ООО «Экселленс». 25 февраля 2022 года новым гендиректором «Новосибирскавтодора» стал экс-замгубернатора Курганской области Анатолий Воробьев.

Среди проектов этого АО — Восточный обход, реконструкция аэропорта Толмачево и часть трассы на Ленинск-Кузнецкий

Среди проектов этого АО — Восточный обход, реконструкция аэропорта Толмачево и часть трассы на Ленинск-Кузнецкий

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Все сотрудники «Новосибирскавтодора», которые рассказывали журналисту НГС о происходящем в компании, сообщали свои имена и занимаемые должности, но по разным причинам просили не указывать эти данные при публикации.

— Это началось где-то после мартовских праздников. Мне сказали, что я не соответствую занимаемой должности. Но у меня были контраргументы: у меня нет ни одного выговора, все задачи я всегда выполнял в срок, даже ни одного опоздания не было, то есть на понт взять меня не получилось. Увольнять меня было не за что, — рассказал один сотрудник корреспонденту НГС, уволившийся всё же позднее. — Я уволился, потому что, как говорится, был бы человек, а статья найдется. Не сегодня, так завтра они могут до чего-то докопаться. Поставить, например, невыполнимую задачу и уволить потом по статье. Я, наверное, этого испугался.

То же самое описали и другие работники «Новосибирскавтодора»: якобы сначала специалисту заявляют, что он не соответствует должности и предлагают уволиться по собственному желанию. Если сотрудник начинает упираться, ему предлагают другой вариант: перевестись работать в один из филиалов компании, находящихся в Новосибирской области.

— А там (в областных филиалах. — Прим. ред.), понятно, что и зарплата меньше. Где-то в два раза. Средняя же зарплата в новосибирском управлении компании — в пределах 40–50 тысяч рублей, — пояснил один из сотрудников, кто согласился перевестись в область, но параллельно стал искать новую работу.

Рассказывающие журналисту об увольнениях заметили, что говорить могут только про новосибирскую головную компанию, что происходит в филиалах, они не знают. По словам работников, пока речь идет примерно о десятке специалистов, с которыми проведены такие разговоры. Кто-то из них уже уволился. Специалист, имеющий отношение к процессу приема новых сотрудников, также заметил, что в новосибирском офисе уже больше месяца на работу никого не принимают.

Еще один источник в АО «Новосибирскавтодор» в беседе с НГС предположил, что из-за сложившейся в стране ситуации под вопрос могут быть поставлены такие проекты, как Восточный обход, реконструкция Толмачёво и новосибирский участок дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.

В компании «Новосибирскавтодор» отрицают увольнения

В компании «Новосибирскавтодор» отрицают увольнения

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Что говорят в пресс-службе АО «Новосибирскавтодор»

В самом акционерном обществе так ответили на журналистский запрос об озвученных сотрудниками увольнениях, причинах и количестве увольняемых.

— Увольнений компания АО «Новосибирскавтодор» не планирует, в связи с чем сообщить о причинах и количестве не представляется возможным. Напротив, в данный момент идет плановый набор на строительный сезон 2022 года, — пояснили в пресс-службе компании.

По поводу крупных проектов в компании объяснили, что ситуация в каждом случае — разная. Например, строительство Восточного обхода, заверили в компании журналиста, не останавливается и идет в обозначенных ранее рамках:

— Строительство автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск — Линево <…> выполняется в рамках действующего контракта без остановок. Планируется досрочное завершение, при условии дополнительного финансирования проекта.

Немного иначе обстоят дела с другими проектами, но и там пока не идёт речь о полной остановке.

— Работы по реконструкции аэропортового комплекса Толмачево приостановлены до получения измененной проектно-сметной документации. По реконструкции автомобильной дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий на участке 12 км24 км в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022 год финансирование уменьшено вдвое. Выполнение работ планируется в соответствии с вновь утвержденным графиком работ, — сообщили в пресс-службе компании.

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В конце февраля губернатор Андрей Травников заявил, что сроки региональных и федеральных проектов сдвигаться не будут. А 11 марта НГС рассказал, что на строительство Восточного обхода выделят дополнительные федеральные средства — более 2,8 миллиарда рублей. В начале марта Минстрой заявлял, что график строительства и стоимость крупных объектов в Новосибирске менять не планируется.

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Восточный обходТолмачёвоувольнения«Новосибирскавтодор»
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