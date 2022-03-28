Сотрудники «Новосибирскавтодора», который строит Восточный обход и реконструирует Толмачево, сообщили об увольнениях

Сотрудники одной из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске АО «Новосибирскавтодор» рассказали, что у них начались увольнения. Компания эта занимается многими большими проектами в Новосибирской области, среди которых строительство Восточного обхода и реконструкция Толмачево. Корреспондент НГС Илья Калинин связался с несколькими работниками этого акционерного общества и попросил их рассказать подробности. А потом получил официальный ответ «Новосибирскавтодора» о том, что происходит внутри компании и что будет с важными для Новосибирска строительными проектами.
«Увольнять меня было не за что»
Работники АО «Новосибирскавтодор» сообщили, что в компании начались увольнения. Об этом корреспонденту НГС рассказали несколько человек, уточнив, что руководство предлагает писать заявления на увольнение по собственному желанию, или человеку объявляют о несоответствии занимаемой должности. Увольнения, по словам сотрудников компании, проходят в новосибирском управлении АО и затрагивают инженерно-технический персонал.
АО «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокус», работает 2732 человека. Выручка за 2020 год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму
Все сотрудники «Новосибирскавтодора», которые рассказывали журналисту НГС о происходящем в компании, сообщали свои имена и занимаемые должности, но по разным причинам просили не указывать эти данные при публикации.
— Это началось где-то после мартовских праздников. Мне сказали, что я не соответствую занимаемой должности. Но у меня были контраргументы: у меня нет ни одного выговора, все задачи я всегда выполнял в срок, даже ни одного опоздания не было, то есть на понт взять меня не получилось. Увольнять меня было не за что, — рассказал один сотрудник корреспонденту НГС, уволившийся всё же позднее. — Я уволился, потому что, как говорится, был бы человек, а статья найдется. Не сегодня, так завтра они могут до чего-то докопаться. Поставить, например, невыполнимую задачу и уволить потом по статье. Я, наверное, этого испугался.
То же самое описали и другие работники «Новосибирскавтодора»: якобы сначала специалисту заявляют, что он не соответствует должности и предлагают уволиться по собственному желанию. Если сотрудник начинает упираться, ему предлагают другой вариант: перевестись работать в один из филиалов компании, находящихся в Новосибирской области.
— А там (в областных филиалах. — Прим. ред.), понятно, что и зарплата меньше. Где-то в два раза. Средняя же зарплата в новосибирском управлении компании — в пределах 40–50 тысяч рублей, — пояснил один из сотрудников, кто согласился перевестись в область, но параллельно стал искать новую работу.
Рассказывающие журналисту об увольнениях заметили, что говорить могут только про новосибирскую головную компанию, что происходит в филиалах, они не знают. По словам работников, пока речь идет примерно о десятке специалистов, с которыми проведены такие разговоры. Кто-то из них уже уволился. Специалист, имеющий отношение к процессу приема новых сотрудников, также заметил, что в новосибирском офисе уже больше месяца на работу никого не принимают.
Еще один источник в АО «Новосибирскавтодор» в беседе с НГС предположил, что из-за сложившейся в стране ситуации под вопрос могут быть поставлены такие проекты, как Восточный обход, реконструкция Толмачёво и новосибирский участок дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.
Что говорят в пресс-службе АО «Новосибирскавтодор»
В самом акционерном обществе так ответили на журналистский запрос об озвученных сотрудниками увольнениях, причинах и количестве увольняемых.
— Увольнений компания АО «Новосибирскавтодор» не планирует, в связи с чем сообщить о причинах и количестве не представляется возможным. Напротив, в данный момент идет плановый набор на строительный сезон 2022 года, — пояснили в пресс-службе компании.
По поводу крупных проектов в компании объяснили, что ситуация в каждом случае — разная. Например, строительство Восточного обхода, заверили в компании журналиста, не останавливается и идет в обозначенных ранее рамках:
— Строительство автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск — Линево <…> выполняется в рамках действующего контракта без остановок. Планируется досрочное завершение, при условии дополнительного финансирования проекта.
Немного иначе обстоят дела с другими проектами, но и там пока не идёт речь о полной остановке.
— Работы по реконструкции аэропортового комплекса Толмачево приостановлены до получения измененной проектно-сметной документации. По реконструкции автомобильной дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий на участке
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В конце февраля губернатор Андрей Травников заявил, что сроки региональных и федеральных проектов сдвигаться не будут. А 11 марта НГС рассказал, что на строительство Восточного обхода выделят дополнительные федеральные средства — более 2,8 миллиарда рублей. В начале марта Минстрой заявлял, что график строительства и стоимость крупных объектов в Новосибирске менять не планируется.