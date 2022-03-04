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Изменится ли ход строительства четвертого моста и других крупных новосибирских объектов? Ответ Минстроя

Важные стройки обещают сдать в срок

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Из-за санкций против России экономика оказалась под ударом

Из-за санкций против России экономика оказалась под ударом

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Минстрой Новосибирской области заявил, что график строительства и стоимость крупных объектов в Новосибирске не планируется менять.

— Планы по строительству социальных объектов на территории Новосибирской области не корректировались. Никакие изменения в стоимость контрактов также не вносились. Все корректировки строительной программы будут осуществляться в строгом соответствии с действующим федеральным законом, — говорится в ответе ведомства на запрос НГС.

Речь шла о стройке нового ЛДС, платного моста через Обь, объектов в рамках мусорной концессии и концессии по строительству школ и поликлиник, нового онкоцентра, инфекционной больницы, реконструкции аэропорта Толмачево, строительства СКИФа, бассейна СКА, кампуса НГУ и нового здания СУНЦ НГУ, а также Восточного обхода.

При этом ЛДС, например, строили к Международному чемпионату мира по хоккею, который решили не проводить в России. Это произошло из-за событий на Украине.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Финансовые рынки отреагировали на это сообщение обвалом рубля. Против России также ввели санкции.

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строительство
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