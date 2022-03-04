Изменится ли ход строительства четвертого моста и других крупных новосибирских объектов? Ответ Минстроя

Минстрой Новосибирской области заявил, что график строительства и стоимость крупных объектов в Новосибирске не планируется менять.
— Планы по строительству социальных объектов на территории Новосибирской области не корректировались. Никакие изменения в стоимость контрактов также не вносились. Все корректировки строительной программы будут осуществляться в строгом соответствии с действующим федеральным законом, — говорится в ответе ведомства на запрос НГС.
Речь шла о стройке нового ЛДС, платного моста через Обь, объектов в рамках мусорной концессии и концессии по строительству школ и поликлиник, нового онкоцентра, инфекционной больницы, реконструкции аэропорта Толмачево, строительства СКИФа, бассейна СКА, кампуса НГУ и нового здания СУНЦ НГУ, а также Восточного обхода.
При этом ЛДС, например, строили к Международному чемпионату мира по хоккею, который решили не проводить в России. Это произошло из-за событий на Украине.
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