На строительство Восточного обхода Новосибирска дополнительно выделят больше 2,8 млрд рублей

Строительство первого этапа (с 14-го по 34-й км) Восточного обхода возобновлено в мае 2021 года после расторжения контракта с компанией «Сибмост» из-за срывов графика работ по первому этапу строительства. Весной 2021 года победителем нового аукциона был признан «Новосибирскавтодор». Строительно-монтажные работы идут в соответствии с графиком и не прекращаются даже зимой. Общая протяженность Восточного обхода — 80 км, первого этапа — 20 км. Он протянется от пересечения с автомобильной дорогой К-19Р до пересечения с трассой Академгородок — Кольцово. В этом году началось строительство участка длиной в 10,7 км, который входит в первый этап работ. Их должны завершить в 2024 году.