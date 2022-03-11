На строительство Восточного обхода Новосибирска дополнительно выделят больше 2,8 млрд рублей

Новосибирская область получит дополнительные федеральные средства на строительство Восточного обхода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.
— Одобрены предложения о дополнительном выделении более 2,8 миллиарда рублей на строительство дороги «Чуйский тракт» в 2022–2024 годах, — сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.
В пресс-службе губернатора уточнили, что руководство региона на регулярной основе работает с федеральным центром по выделению дополнительного финансирования для этого проекта.
— Обеспечение финансирования строительства первого этапа Восточного обхода города Новосибирска является одной из приоритетных для правительства Новосибирской области задач, реализуемых в целях развития федеральной сети автомобильных дорог. Минтрансом Новосибирской области ведется постоянная работа с федеральным центром по вопросу выделения дополнительного финансирования. По имеющейся информации, полученной в рабочем порядке, необходимый объем средств будет предусмотрен в 2022–2024 годах, первый этап Восточного обхода города Новосибирска протяженностью 20 км будет введен в эксплуатацию в 2024 году, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, его слова приводит пресс-служба правительства НСО.
Восточный обход Новосибирска должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой «Чуйский тракт».
Строительство первого этапа (с 14-го по 34-й км) Восточного обхода возобновлено в мае 2021 года после расторжения контракта с компанией «Сибмост» из-за срывов графика работ по первому этапу строительства. Весной 2021 года победителем нового аукциона был признан «Новосибирскавтодор». Строительно-монтажные работы идут в соответствии с графиком и не прекращаются даже зимой. Общая протяженность Восточного обхода — 80 км, первого этапа — 20 км. Он протянется от пересечения с автомобильной дорогой К-19Р до пересечения с трассой Академгородок — Кольцово. В этом году началось строительство участка длиной в 10,7 км, который входит в первый этап работ. Их должны завершить в 2024 году.
В декабре стало известно, что стоимость строительства Восточного обхода выросла на 2 миллиарда рублей. Это произошло в 2020 году в результате пересчета по текущему уровню цен, который провели после расторжения контракта с АО «Сибмост». Новую цену назвал «Сибуправтодор».
В конце февраля Андрей Травников высказал уверенность, что санкции США и ЕС не скажутся на реализации госпрограмм в НСО. Глава региона сообщил, что финансирование программ сокращать не будут.