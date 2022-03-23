Опубликован новый документ о ковидных ограничениях: что отменили и где будут требовать QR-коды

В Новосибирской области отменили часть коронавирусных мер: в заведениях общепита больше не требуется соблюдать дистанцию между столами.

Такое постановление подписал губернатор области Андрей Травников 22 марта.

— При оказании услуг общественного питания с использованием фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах отменяется дистанцирование между столами, отменяется условие присутствия одного посетителя на 4 квадратных метрах и не ограничивается количество посетителей в указанных объектах, условия соблюдения санитарно-эпидемиологических требований сохраняются. При оказании услуг по приему и размещению детей в организациях отдыха и оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в детских лагерях исключается требование по допуску к работе сотрудников при наличии действующего QR-кода и требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции в отношении детей, — пояснил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.