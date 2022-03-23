Опубликован новый документ о ковидных ограничениях: что отменили и где будут требовать QR-коды

В Новосибирской области отменили часть коронавирусных мер: в заведениях общепита больше не требуется соблюдать дистанцию между столами.
Такое постановление подписал губернатор области Андрей Травников 22 марта.
— При оказании услуг общественного питания с использованием фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах отменяется дистанцирование между столами, отменяется условие присутствия одного посетителя на 4 квадратных метрах и не ограничивается количество посетителей в указанных объектах, условия соблюдения санитарно-эпидемиологических требований сохраняются. При оказании услуг по приему и размещению детей в организациях отдыха и оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в детских лагерях исключается требование по допуску к работе сотрудников при наличии действующего QR-кода и требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции в отношении детей, — пояснил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
Кроме того, уточнили в правительстве, документ уточняет требования к проведению массовых мероприятий, оказанию соответствующих услуг по проведению официальных всероссийских, межрегиональных физкультурных мероприятий, проходящих на территории Новосибирской области, официальных спортивных мероприятий с участием зрителей. Наполняемость 70 процентов от проектной вместимости места проведения мероприятия сохраняется. При этом, если количество зрителей и участников будет превышать предложенное главным государственным санитарным врачом по Новосибирской области, допуск на мероприятие будет осуществляться при предъявлении QR-кодов. Данная норма вступает в силу с 1 апреля.
Ранее документ, который был опубликован 15 марта, отменял с 1 апреля QR-коды при посещении всех официальных спортивных и физкультурных мероприятий, если залы наполнены до 70%.
В Новосибирской области с 6 марта больше не нужно предъявлять QR-коды при посещении предприятий общественного питания, фуд-кортов в ТРЦ, фитнес-центров, аквапарков, павильонов зоопарка. А с 18 марта QR-коды больше не нужно предъявлять при входе в театры, цирк, гостиницу, детские центры.
В понедельник, 21 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что ношение масок в регионе могут сделать рекомендательным.