Решение о снятии части ковидных ограничений примут до конца недели: что точно отменят

Решение о снятии части ковидных ограничений в Новосибирской области должны принять до конца этой недели. То, что режим ослабят, стало известно еще в понедельник, на оперативном совещании при губернаторе НСО. Сегодня стали известны более точные сроки.

— Снимать будем поэтапно, но однозначно принято решение принципиальное, что с ближайшего понедельника пойдут учиться в очном режиме. Так называемый всеобщий карантин прекратится. Какие послабления еще будут приняты, мы решим до конца этой недели. В следующий понедельник будет об этом объявлено, — анонсировал снятие части ковидных ограничений губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире на канале «Вести.Новосибирск».