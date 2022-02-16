Решение о снятии части ковидных ограничений примут до конца недели: что точно отменят

Решение о снятии части ковидных ограничений в Новосибирской области должны принять до конца этой недели. То, что режим ослабят, стало известно еще в понедельник, на оперативном совещании при губернаторе НСО. Сегодня стали известны более точные сроки.
— Снимать будем поэтапно, но однозначно принято решение принципиальное, что с ближайшего понедельника пойдут учиться в очном режиме. Так называемый всеобщий карантин прекратится. Какие послабления еще будут приняты, мы решим до конца этой недели. В следующий понедельник будет об этом объявлено, — анонсировал снятие части ковидных ограничений губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире на канале «Вести.Новосибирск».
Он добавил, что снижение заболеваемости коронавирусом в регионе ожидается уже в ближайшее время.
— Мы перевалили пик. Я считаю, что середина этой недели будет переломной. Окончание волны будет более растянуто, но с каждой неделей будет снижаться нагрузка на наше первичное звено, и медики смогут вернуться к своим основным задачам, — отметил губернатор.
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