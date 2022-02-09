Власти НСО решили не лишать «Экологию-Новосибирск» статуса мусорного регоператора

Вчера, 8 февраля, в Новосибирске состоялась комиссия, на которой обсуждалась дальнейшая судьба ООО «Экология-Новосибирск». На комиссии приняли решение не лишать компанию статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. Об этом сообщает РБК.
— На заседании представлено 32 акта о нарушениях вывоза мусора, составленных по форме, по всей территории Новосибирской области. Все акты комиссия признала нарушениями, это является основанием для лишения компании статуса регионального оператора, — передает слова своего источника РБК.
Однако лишения этого статуса, сообщает РБК, удалось избежать за счет норм третьего абзаца 12-го пункта постановления Новосибирской области
В пресс-службе ООО «Экология-Новосибирск» кратко подтвердили информацию о решении сохранения статуса компании, но подробностей не сообщили.
— Да, это так. Вчера было совещание, — подтвердили в компании.
За подробностями порекомендовали обратиться в пресс-службу Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, однако там не ответили на звонки корреспондента.
Корреспондент НГС отправила запрос в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области, а также в ООО «Экология-Новосибирск» с просьбой прокомментировать ситуацию.
На днях в отношении регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экология-Новосибирск» ввели процедуру наблюдения. Эту информацию опубликовали в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области.
В конце года «Экология-Новосибирск» заявила, что собирается обратиться в суд, чтобы потребовать признать себя банкротом. У компании накопились долги на сотни миллионов рублей перед перевозчиками, с которыми она работала. Сам регоператор заявляет, что процедура нужна для оздоровления фирмы и обеспечения бесперебойной работы.
А 3 февраля на сессии Заксобрания НСО губернатор Андрей Травников заявил, что правительство Новосибирской области будет расторгать мусорную концессию с компанией ВИС. В 2016 году правительство региона заключило концессионное соглашение с группой компаний ВИС о строительстве двух мусоросортировочных комплексов: вблизи Верх-Тулы и Раздольного. Они должны были прийти на смену переполненным Гусинобродскому и Хилокскому полигонам. Стоимость двух предприятий оценили в 6,5 миллиарда рублей. Срок действия концессии — в 40 лет. При расторжении концессии инициатору грозил штраф в размере 300 миллионов рублей. При этом региональным оператором по вывозу отходов стала компания, принадлежащая ВИС — «Экология-Новосибирск».