Власти НСО решили не лишать «Экологию-Новосибирск» статуса мусорного регоператора

В конце года «Экология-Новосибирск» заявила, что собирается обратиться в суд, чтобы потребовать признать себя банкротом. У компании накопились долги на сотни миллионов рублей перед перевозчиками, с которыми она работала. Сам регоператор заявляет, что процедура нужна для оздоровления фирмы и обеспечения бесперебойной работы.



А 3 февраля на сессии Заксобрания НСО губернатор Андрей Травников заявил, что правительство Новосибирской области будет расторгать мусорную концессию с компанией ВИС. В 2016 году правительство региона заключило концессионное соглашение с группой компаний ВИС о строительстве двух мусоросортировочных комплексов: вблизи Верх-Тулы и Раздольного. Они должны были прийти на смену переполненным Гусинобродскому и Хилокскому полигонам. Стоимость двух предприятий оценили в 6,5 миллиарда рублей. Срок действия концессии — в 40 лет. При расторжении концессии инициатору грозил штраф в размере 300 миллионов рублей. При этом региональным оператором по вывозу отходов стала компания, принадлежащая ВИС — «Экология-Новосибирск».