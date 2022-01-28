Девушка из Новосибирска выиграла квартиру в Москве за 16 млн рублей — ключи вручила блогер-миллионник

Сегодня известная блогер-миллионник Валерия Чекалина опубликовала в своем профиле сторис о том, как жительница Новосибирска Анастасия получила ключи от квартиры в Москве за 16 миллионов рублей. Девушка выиграла недвижимость в розыгрыше.
— Анастасия, пришлось, конечно, подождать, потому что квартиру долго регистрировали. Торжественно вручаем тебе ключи, — сказал муж Артем Чекалин и отдел победительнице ключи от новой квартиры.
Валерия и Артем Чекалины — популярные инстаграм-блогеры, совокупная аудитория у них превышает 15 миллионов подписчиков. Регулярно устраивают розыгрыши призов, а Валерия запустила бизнес по продаже косметики и комбинезонов собственных марок.
Супруги также уточнили в сторис, что вручение состоялось только сейчас, потому что квартиру долго регистрировали.
Ранее НГС удалось связаться с Артемом и Еленой Поповых из подмосковной Коломны, которые выиграли квартиру площадью 42 квадратных метра в новом ЖК «Клубный дом Vitality» в Южнопортовом районе на юго-востоке Москвы.
— Да, это правда. Мы выиграли квартиру. Ее стоимость была около 16 миллионов и сейчас только растет. Там свободная планировка и черновая отделка. Но мы там жить не будем: у нас большая семья, мы в ней не поместимся. Скорее всего, мы ее продадим и останемся жить в Коломне, — рассказывали супруги.
Прошлым летом самый богатый блогер России (она называет себя пионером инфоцыган) отметила юбилей на Алтае за 120 миллионов — фото с VIP-вечеринки.