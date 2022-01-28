Девушка из Новосибирска выиграла квартиру в Москве за 16 млн рублей — ключи вручила блогер-миллионник

Сегодня известная блогер-миллионник Валерия Чекалина опубликовала в своем профиле сторис о том, как жительница Новосибирска Анастасия получила ключи от квартиры в Москве за 16 миллионов рублей. Девушка выиграла недвижимость в розыгрыше.

— Анастасия, пришлось, конечно, подождать, потому что квартиру долго регистрировали. Торжественно вручаем тебе ключи, — сказал муж Артем Чекалин и отдел победительнице ключи от новой квартиры.

Валерия и Артем Чекалины — популярные инстаграм-блогеры, совокупная аудитория у них превышает 15 миллионов подписчиков. Регулярно устраивают розыгрыши призов, а Валерия запустила бизнес по продаже косметики и комбинезонов собственных марок.

