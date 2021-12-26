Молодая мама из Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 миллионов рублей

Жительница Новосибирска по имени Анастасия выиграла квартиру в Москве в розыгрыше, который проводила блогер-миллионник Валерия Чекалина. Результаты розыгрыша она опубликовала в своих сторис, уточнив, что жилье стоит
— Я не верю, это какой-то ужас. Спасибо большое вам! — расплакалась победительница во время видеозвонка блогера.
Валерия и Артем Чекалины — популярные инстаграм-блогеры, совокупная аудитория у них превышает
Это второй розыгрыш квартиры от Чекалиной. Первый прошел
— Да, это правда. Мы выиграли квартиру. Ее стоимость была около 16 миллионов и сейчас только растет. Там свободная планировка и черновая отделка. Но мы там жить не будем — у нас большая семья, мы в ней не поместимся. Скорее всего, мы ее продадим и останемся жить в Коломне.
Розыгрыш проводили среди покупателей марафона «Идеальное тело». Я прошла его еще летом, результатами осталась довольна, поэтому в ноябре его прошел мой муж.
По словам Елены, квартира второй победительницы находится неподалеку от их новой недвижимости, но в другом жилом комплексе и на
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