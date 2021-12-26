Молодая мама из Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 миллионов рублей

Жительница Новосибирска по имени Анастасия выиграла квартиру в Москве в розыгрыше, который проводила блогер-миллионник Валерия Чекалина. Результаты розыгрыша она опубликовала в своих сторис, уточнив, что жилье стоит 16 миллионов рублей.

— Я не верю, это какой-то ужас. Спасибо большое вам! — расплакалась победительница во время видеозвонка блогера.