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Молодая мама из Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 миллионов рублей

Мы нашли победителей первого аналогичного розыгрыша

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В момент звонка Анастасия находилась с ребенком в больнице

В момент звонка Анастасия находилась с ребенком в больнице

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Жительница Новосибирска по имени Анастасия выиграла квартиру в Москве в розыгрыше, который проводила блогер-миллионник Валерия Чекалина. Результаты розыгрыша она опубликовала в своих сторис, уточнив, что жилье стоит 16 миллионов рублей.

— Я не верю, это какой-то ужас. Спасибо большое вам! — расплакалась победительница во время видеозвонка блогера.

Валерия и Артем Чекалины — популярные инстаграм-блогеры, совокупная аудитория у них превышает 15 миллионов подписчиков. Регулярно устраивают розыгрыши призов, а Валерия запустила бизнес по продаже косметики и комбинезонов собственных марок.

Это второй розыгрыш квартиры от Чекалиной. Первый прошел 1 декабря. Его победитель получил однокомнатную квартиру в новом ЖК «Клубный дом Vitality» в Южнопортовом районе на юго-востоке Москвы, рядом со станцией метро «Дубровка». Квартиру площадью 42 квадратных метра выиграла семья Артема и Елены Поповых из подмосковной Коломны, с которой удалось связаться НГС.

— Да, это правда. Мы выиграли квартиру. Ее стоимость была около 16 миллионов и сейчас только растет. Там свободная планировка и черновая отделка. Но мы там жить не будем — у нас большая семья, мы в ней не поместимся. Скорее всего, мы ее продадим и останемся жить в Коломне.

Розыгрыш проводили среди покупателей марафона «Идеальное тело». Я прошла его еще летом, результатами осталась довольна, поэтому в ноябре его прошел мой муж. 1 декабря нам позвонили Лерчек и Артем. Изначально мы проходили марафоны не для того, чтобы выиграть. Мой муж сбросил 12 килограммов, — рассказала Елена корреспонденту НГС.

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По словам Елены, квартира второй победительницы находится неподалеку от их новой недвижимости, но в другом жилом комплексе и на 27-м этаже.

Также посмотрите, как этим летом самый богатый блогер России (она называет себя пионером инфоцыган) отметила юбилей на Алтае за 120 миллионов — фото с VIP-вечеринки.

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блогеррозыгрыш квартиры
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