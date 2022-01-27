«Не можем согласиться с прокуратурой и СК»: в мэрии Новосибирска объяснили, почему не согласны с уголовным делом

По данным департамента, с 2014 года по сегодняшний день ГК «Дискус» начислены арендные платежи на общую сумму 1,891 миллиарда рублей (погашено 1,166 миллиарда), в судах рассматриваются дела о взыскании с ГК еще 103 миллионов.



— У мэрии есть исполнительные листы на 678 миллионов, сейчас к ГК «Дискус» предъявлены исполнительные листы на 229 миллионов рублей, сегодня мы подадим еще на 80 миллионов. По ним истекают сроки действия, их предъявлять просто необходимо. Оставшиеся — находятся в департаменте, и я объясню почему. Согласно решению комиссии по взысканию задолженности мэрии, протокольно нам поручено ГК «Дискус» предъявлять исполнительные листы только после положительного заключения профильного департамента строительства и архитектуры, — заявил Георгий Жигульский.



Такой регламент был введен в марте 2020 года для недопущения срывов сроков сдачи строящихся домов и появления новых обманутых дольщиков. Прокуратура и Следственный комитет региона расценили несколько отзывов в том же году, как превышение должностных полномочий, именно этим и были обусловлены обыски в департаменте земельных отношений в декабре 2021.

