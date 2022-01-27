«Не можем согласиться с прокуратурой и СК»: в мэрии Новосибирска объяснили, почему не согласны с уголовным делом

Следственный комитет накануне возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновниками мэрии Новосибирска при взыскании долгов за аренду земли ООО «Дискус-строй» и «Дискус плюс». Руководитель департамента земельных отношений мэрии Георгий Жигульский сегодня, 27 января, прокомментировал журналистам это событие. Он объяснил мотивацию отзыва исковых требований к застройщику, заявив, что это не привело к негативным последствиям для бюджета, а сделано во избежание появления новых обманутых дольщиков в Новосибирске.
По данным департамента, с 2014 года по сегодняшний день ГК «Дискус» начислены арендные платежи на общую сумму 1,891 миллиарда рублей (погашено 1,166 миллиарда), в судах рассматриваются дела о взыскании с ГК еще 103 миллионов.
— У мэрии есть исполнительные листы на 678 миллионов, сейчас к ГК «Дискус» предъявлены исполнительные листы на 229 миллионов рублей, сегодня мы подадим еще на 80 миллионов. По ним истекают сроки действия, их предъявлять просто необходимо. Оставшиеся — находятся в департаменте, и я объясню почему. Согласно решению комиссии по взысканию задолженности мэрии, протокольно нам поручено ГК «Дискус» предъявлять исполнительные листы только после положительного заключения профильного департамента строительства и архитектуры, — заявил Георгий Жигульский.
Такой регламент был введен в марте 2020 года для недопущения срывов сроков сдачи строящихся домов и появления новых обманутых дольщиков. Прокуратура и Следственный комитет региона расценили несколько отзывов в том же году, как превышение должностных полномочий, именно этим и были обусловлены обыски в департаменте земельных отношений в декабре 2021.
— Мы с прокуратурой и СК согласиться в этом не можем: взыскатель имеет право отзывать исполнительные листы по собственному усмотрению, если это не нанесет ущерб бюджету. Для этого мы отслеживаем, чтобы не истек срок действия ни по одному из исполнительных листов (это три года), что нам полностью удается, — добавил Жигульский.
Также чиновник отметил, что самые большие должники за землю среди компаний Алексея Джулая — ООО «Дискус плюс» и «Дискус-строй» — не имеют активов, которые можно было реализовать в счет погашения долгов.
По словам Жигульского, сотрудники департамента проходят по уголовному делу о превышении полномочий пока только в качестве свидетелей. Также он опроверг обыски в своей квартире и на даче, о которых ранее сообщал ряд СМИ, например, «Тайга.инфо».
Взаимных претензий у мэрии и ГК «Дискус» немало. С 2020 года муниципалитет публикует списки главных должников среди застройщиков, в число лидеров в которые дважды попадала компания «Дискус-строй». Согласно данным «Контур.Фокуса», на декабрь 2021 года к компании было подано 46 исков от мэрии на 594 миллиона рублей. После публикации очередного списка должников владелец ГК «Дискус», депутат горсовета Алексей Джулай ответил на претензии города, заявив, что Новосибирск безвозмездно пользуется построенными его группой водоводами и магистральными дорогами. И на днях «Дискус» действительно отсудил у мэрии почти 400 миллионов рублей за пользование дорогами в ЖК «Просторный» и «Плющихинский».
Как сообщил НГС Георгий Жигульский, эти средства муниципалитет выплачивать не будет: долг за аренду ГК «Дискус» уменьшился как раз на сумму удовлетворенного иска компании Джулая.
Согласно информации «Контур.Фокуса», Алексей Джулай является владельцем или директором 85 юридических лиц и руководителем 25 (большинство из них входят в ГК «Дискус» и имеют в своем названии «Дискус»). Среди них — строительные компании, торговые, рыболовные, архитектурные, фирмы по созданию дверей и окон, специализирующиеся на производстве бетона. Есть и управляющие, и ресурсоснабжающие компании, даже свой провайдер для микрорайонов, построенных ГК «Дискус». Является депутатом горсовета, входит в депутатское объединение «Единой России». Возглавляет Новосибирскую областную федерацию дзюдо.