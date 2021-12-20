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В Новосибирске без QR-кода перестали пускать в салоны красоты, сауны и санатории

В регионе начали действовать новые ограничения

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Обратите внимание — просто предъявить отрицательный ПЦР в этих заведениях недостаточно

Обратите внимание — просто предъявить отрицательный ПЦР в этих заведениях недостаточно

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В Новосибирской области сегодня, 20 декабря, начали действовать новые ограничения из-за распространения коронавируса — в этот раз они коснулись сферы красоты.

Изменения в постановление правительства региона были внесены на прошлой неделе. С 20 декабря без QR-кода нельзя посетить:

  • парикмахерские;
  • салоны красоты;
  • косметические, спа-салоны;
  • массажные салоны;
  • солярии, бани, сауны;
  • ателье;
  • мероприятия в выставочных залах;
  • базы отдыха, санаторно-курортные организации.

Вместо QR-кода можно предъявить:

  • сертификат о вакцинации в бумажном виде;
  • справку о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (если не прошло более 6 месяцев);
  • справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса и отрицательный ПЦР, который действителен в течение 48 часов.

Обратите внимание — просто предъявить отрицательный ПЦР недостаточно.

При этом никто не отменял ранее введенные ограничения. Без QR-кода не пустят в заведения общественного питания, театры, кинотеатры и т. д.

Также с 20 декабря изменились правила приема детей в детские лагеря. Теперь нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест ребенка, который действителен в течение 48 часов.

СЮЖЕТ

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Пандемия коронавируса длится уже почти два года, и за это время власти принимали с десяток различных ограничений, а потом вводили послабления. Запутаться очень легко. Мы собрали в карточках всю самую актуальную информацию, что можно и нельзя делать в Новосибирской области из-за распространения коронавируса и куда вас не пустят без QR-кодов.

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