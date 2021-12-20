В Новосибирске без QR-кода перестали пускать в салоны красоты, сауны и санатории

В Новосибирской области сегодня, 20 декабря, начали действовать новые ограничения из-за распространения коронавируса — в этот раз они коснулись сферы красоты.
Изменения в постановление правительства региона были внесены на прошлой неделе. С
- парикмахерские;
- салоны красоты;
- косметические, спа-салоны;
- массажные салоны;
- солярии, бани, сауны;
- ателье;
- мероприятия в выставочных залах;
- базы отдыха, санаторно-курортные организации.
Вместо QR-кода можно предъявить:
- сертификат о вакцинации в бумажном виде;
- справку о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (если не прошло более 6 месяцев);
- справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса и отрицательный ПЦР, который действителен в течение 48 часов.
Обратите внимание — просто предъявить отрицательный ПЦР недостаточно.
При этом никто не отменял ранее введенные ограничения. Без QR-кода не пустят в заведения общественного питания, театры, кинотеатры
Также с 20 декабря изменились правила приема детей в детские лагеря. Теперь нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест ребенка, который действителен в течение 48 часов.
Пандемия коронавируса длится уже почти два года, и за это время власти принимали с десяток различных ограничений, а потом вводили послабления. Запутаться очень легко. Мы собрали в карточках всю самую актуальную информацию, что можно и нельзя делать в Новосибирской области из-за распространения коронавируса и куда вас не пустят без QR-кодов.