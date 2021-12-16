С детей потребуют результаты ПЦР: в Новосибирской области прописали правила отдыха детей в лагерях на каникулах

В Новосибирской области прописали новые правила отдыха детей в лагерях и школах на каникулах. Изменения внесли в постановление губернатора Новосибирской области, опубликованное сегодня, 16 декабря.
Теперь все сотрудники детских лагерей любого типа и школы, которые будут принимать детей на отдых, должны быть вакцинированы от коронавируса. Или же иметь справку о том, что переболели ковидом в течение последних 6 месяцев. Также появились требования и к детям.
— У детей должно быть наличие отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до дня размещения (заезда), — говорится в документе.
Новые правила начнут действовать с 20 декабря. Полный текст постановления можно прочитать здесь.
В Новосибирской области также временно закрывают аттракционы в помещениях, детские развлекательные центры и игровые комнаты.
На сайте правительства Новосибирской области сегодня опубликовали постановление губернатора Андрея Травникова со всеми актуальными ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса. Появилось еще одно важное изменение — новосибирцы теперь должны будут предъявлять документ, удостоверяющий личность, вместе с QR-кодом.
Также в Новосибирской области режим повышенной готовности продлили до весны.