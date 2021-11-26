Мэрия разрешила строить 25-этажную свечку вплотную к частному дому — как там живут люди и кто заработает на многоэтажке

— Мы находимся в диалоге с жителями, ни разу никому не грубили, не переходили дорогу, помогаем во всём… Какие-то нужно вопросы решить — решаем их, — добавил Алексей Добриков. — Все моменты касательно обустройства проездов и выездов, если они будут противоречить законам действующим, то никогда не будет подписано согласие на выдачу положительного заключения проекта. Там же регулируются моменты, связанные с радиусом попадания объектов соцбыткультуры: детских садов, школ, поликлиник. Если в радиус определенный они не попадают, то вам также не выдадут разрешение на строительство. Поэтому все эти моменты учтены. Всем понятно, что город должен развиваться, мы же не можем остаться в каменном веке и жить в частных домах? Есть и благие дела, которые создаются во время этих строек. Например, строятся инженерные сети, реконструируются. У нас есть планы зеленые зоны определенные выполнить, улучшить проживание в этом районе… Однобоко считать, что мы туда зашли — и от этого всем плохо. А то, что мы вторгаемся на территорию этих людей… Ну что нам теперь, ничего не строить?



Корреспондент НГС попыталась взять комментарий и у представителей «Первого строительного фонда», однако взявшая трубку секретарь генподрядчика Ирина Семёнова в грубой форме заявила, что комментарии «вряд ли вам дадут».



— Вряд ли мы вообще будем разговаривать на тему ЖК. К сожалению, никто не будет отвечать. Почему? Нет и всё. Вы сами себе всё придумали, вы же выдумщик. У нас огромный холдинг, нас здесь слишком много, я вот отвечать за всех… Кто-то хоть что-то комментировать не будет. Вы позвонили в «Первый строительный фонд», это огромный концерн, включает в себя около 20 компаний, в нём есть и проектировщики, и подрядчики, то есть мы все здесь. Вот заходите на сайт «Первого строительного фонда», какие там телефоны, почтовые адреса найдете, туда и пишите.



Зимой этого года в частном секторе возле метро «Октябрьская» начали сносить аварийный дом, хотя расстояние от соседнего частного дома составляло всего 170 сантиметров.



Сейчас этот квартал с частными домами активно застраивается. По плану на месте покосившихся и еще крепких домиков появятся гостиница, роскошный квартал бизнес-класса и еще одна 25-этажная свечка. Но частный сектор и не думает сдаваться под напором серьезных застройщиков: кое-где, зажатые между котлованом и свежепостроенной высоткой, остаются крошечные деревянные избушки. Их хозяева не решились уехать из этого микрорайона с дорогой землей. Мы рассказывали, сколько предлагают за снос их домов и кто остался жить в брошенных деревянных постройках с видом на масштабную стройку.