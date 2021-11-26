Мэрия разрешила строить 25-этажную свечку вплотную к частному дому — как там живут люди и кто заработает на многоэтажке

В частном секторе Троллейного жилмассива вот-вот должна вырасти новая высотка. Это будет двухсекционный дом высотой в 25 этажей, разместившийся на небольшом участке: когда-то жители частных домов и ближайших девятиэтажек мечтали, что на этом месте власти разобьют сквер. Сейчас же стройка буквально подпирает частный дом на улице Ташкентской. Расстояние от свечки до дома — несколько метров, над крышей ежедневно двигается стрела башенного крана, а участок и подвал время от времени топит. Почему, несмотря на бурную критику точечной застройки, в Новосибирске вновь строят очередную свечку и как с появлением 25-этажной новостройки связан строительный фонд депутата заксобрания, выясняла Ксения Лысенко.
«Даже извинений не дождались»
Частный сектор в Троллейном жилмассиве — это несколько десятков аккуратных домов. Сразу за кирпичными коттеджами и деревянными домами попроще возвышается длинная 8-подъездная девятиэтажка, рядом — пара участков с заброшенными строениями и шиномонтажками. В прошлом году в глубине этого частного сектора, совсем близко к дому № 72б по улице Ташкентской, началась стройка. Жители ближайших домиков с надеждой решили: сейчас уберут заброшки, потеснят шиномонтажки — и кусок неухоженной земли обретет нормальный вид.
— Там был пустырь, росли клены, в целом всё спокойно. Потом как-то просыпаемся, а тут уже забор стоит железный, — рассказывает жительница дома Марина Дуткина, показывая на участок земли, начинающийся сразу же за ее оградой. — Подумали: «Ну ладно, ну мало ли…» Была мысль, что торговый центр построят. Мы даже немного обрадовались, но вывески нет, ничего нет. Ждали-ждали-ждали, а потом бумага приходит, чтобы мы подвинули свою баню.
Оказалось, что баня в свое время была построена так, что захватила пару метров муниципальной земли, о чем семья Марины Дуткиной не знала. В октябре, после получения документа о необходимости перенести постройку, муж Марины сдвинул баню — сейчас она стоит на подпорках в центре участка. Женщина переживает, что для того, чтобы баней пользоваться вновь, придется заново подыскивать ей место на небольшом участке, заливать площадку и тратиться на работы.
— Забор на соседнем участке построили в августе 2020 года, а только в декабре появился паспорт дома. Тогда мы и узнали, что будет один 25-этажный многоквартирный дом. Такой вот комплекс. 25 этажей, представляете? Просто воткнули свечку, — возмущается Марина Дуткина.
В деревянном доме Марина живет с супругом, двумя маленькими детьми и тетей-инвалидом Татьяной. Внутри несколько комнат, есть туалет и ванная, в центре зала стоит настоящая дровяная печь, которую семейство решило сохранить — и не зря: в сильные морозы очень выручает. Перед домом разбито несколько аккуратных грядок, а за забором Дуткиных, буквально в трех метрах, высится кирпичная новостройка с башенным краном — его стрела зависла прямо над крышей домика. Из-за стройки очень шумно, но, как говорит Марина, хуже было, когда зимой начали забивать сваи: падали с полок вещи, а строительный шум не прекращался даже в выходные.
Из-за шума Марина вызывала полицию, но там объяснили, что ее дети — мальчишки 5 и 6 лет — достаточно взрослые, поэтому дневные перерывы в работе на стройке не положены. Со слов женщины, ей так и сказали: «Ваши дети достаточно взрослые».
Всё это время Марина Дуткина продолжала писать обращения и в администрацию, и в мэрию. Ее беспокоило опасное соседство с грандиозной стройкой, поэтому она просила выяснить, насколько работы в трех метрах от их забора безопасны. В январе этого года женщине ответили из Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области (документ есть в редакции). В нем говорилось, что наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и подтверждает соответствии этой документации всем техническим требованиям.
— В зону влияния строящегося объекта капитального строительства попадает многоквартирный жилой дом по улице Киевской, 23 (та самая девятиэтажка. — Прим. ред.), поскольку расположен на расстоянии 13 метров от строящегося объекта. Проектной документацией предусмотрено осуществление в процессе строительства мониторинга за состоянием дома по улице Киевской, 23. В отношении иных объектов существующей застройки (административные здания, индивидуальные жилые дома) проектной документацией не предусмотрено осуществление мониторинга, поскольку существующие здания расположены на расстоянии 26–32 м от строящегося объекта и не попадают в его зону влияния, — добавили в инспекции.
Весной, кое-как пережив забивание свай, семья столкнулась с новыми испытаниями: на участке появился огромный кран, завезли строительные материалы, начались пыльные работы по возведению каркаса здания.
— Летом просыпаемся, а у нас в огороде воды по щиколотку. Дождь прошел сильный, и весь урожай погиб. Стояла теплица с помидорами… В подполе тоже сыро. Раньше клены были рядом, они хоть влагу забирали, а клены снесли, и воду откачивать стало нечему. Здесь же болото, высокие грунтовые воды, а на стройке никаких сливных каналов, вот и полилось к нам, — продолжает Татьяна.
Семья вызвала полицию, обратилась в администрацию района и мэрию. В инспекции строительного надзора сообщили, что направили предостережение о недопустимости нарушения требований проектной документации в адрес подрядчика, в мэрии — что направили предостережение застройщику (оба документа есть в редакции НГС).
— Даже извинений не дождались, не говоря о том, что урожай погиб, — объясняет Марина Дуткина.
После инцидента с подтоплением на стройке сделали несколько отводных каналов. Работы там сейчас активно ведутся, сдать дом планируют в III квартале следующего года.
И Марина, и Татьяна недоумевают, как в микрорайоне мог вырасти новый многоэтажный дом, когда с местами в детских садах и школах здесь всё напряженно. Вопросы вызывает и расположение новостройки. Она стоит по диагонали, упираясь одним боком в дом семьи Дуткиных, другим — в девятиэтажку на Киевской.
— А баню нас заставили сдвинуть, потому что вот тут, прямо за нашим забором, будет парковка. Да, машины под нашими окнами будут парковаться и дымить прямо нам на участок. Ну и как нам тут жить? — сокрушается Татьяна.
Как в частном секторе вырос 25-этажный дом
Свечка в Троллейном жилмассиве — это будущий ЖК комфорт-класса «1-ый на Киевской», его застройщик — компания «Прогресс. Специализированный застройщик». Если верить сайту объекта, в доме появятся однушки, «двушки» и «трешки» — от 28 до 86 квадратов. Стоимость однокомнатной квартиры начинается от 2 миллионов 732 тысяч рублей, трехкомнатной — от 5 миллионов 640 тысяч рублей.
Возводить какую-то сопутствующую социальную инфраструктуру застройщик не планирует. На сайте ЖК говорится, что во дворе появятся детская и спортивная площадки, цветники и прогулочные дорожки. В описании ЖК ссылаются на имеющуюся инфраструктуру: «Рядом детские сады, школы, поликлиника, ледовый дворец "Звездный", спортивные секции, кружки для детского развития и многое другое».
Разрешение на строительство дома застройщик получил от мэрии 3 декабря и сразу же приступил к работам. Как пояснили НГС в Департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, участок предоставили «Прогрессу» без проведения торгов, поскольку тот вложил собственные деньги в достройку двух проблемных объектов.
— Застройщик получил земельный участок в аренду без торгов при условии перечисления денежных средств на завершение строительства проблемных жилых домов (по улице Декабристов, 10 строение и улице Бориса Богаткова, 201/3 строение) и передачи 373 квадратов жилых помещений гражданам, включенным в реестр пострадавших граждан, — добавили в мэрии.
Долгострой на Декабристов, 10 планировали сдать еще три года назад. Его застройщик, компания «СКИМС», признана банкротом в 2015 году. Учредителя компании Сергея Карманова в феврале 2020 года признали виновным в мошенничестве и легализации денег и назначили 3 года в колонии общего режима.
Застройщик дома на Бориса Богаткова, 201/3 — компания «Новосибирск Строй Монтаж». Она была признана банкротом в 2012 году. В 2017 году ее руководителя Рашида Шевцова обвинили в мошенничестве, легализации денег и имущественном ущербе. В общей сложности он похитил 355 миллионов рублей из средств дольщиков. Но весной 2020 года суд переквалифицировал обвинение на более мягкую статью — «Мошенничество в сфере предпринимательства» — и освободил предпринимателя по истечении срока давности.
Как связана новостройка на Киевской с фондом депутата
Компанией «Прогресс. Специализированный застройщик» (чистая выручка в 2020 году — более 37 миллионов, чистая прибыль — более 7 миллионов) владеет Владимир Хохлов, в том числе через ООО «Комфортстрой» (чистая выручка за последний год — более 232 миллионов, чистая прибыль — 9,3 миллиона).
Кроме «Комфортстроя» и «Прогресса», Владимиру Хохлову принадлежат и другие строительные компании, в частности «Инские зори», «СМРстрой» (генподрядчик на стройке 25-этажной свечки), ООО СГ «Меридиан», «Инженерстрой». Все они прибыльны.
Владимир Хохлов также владеет долями в двух производствах. Это ООО Завод «Ликолор», специализирующийся на производстве кирпича и черепицы, и ООО ЗКПД «Арматон», который изготавливает изделия из бетона. Первое предприятие убыточно, его чистые активы оцениваются в минус 22 миллиона рублей, у завода также приостановлены операции по счетам. Несмотря на это, в 2020 году Минстрой признал его лучшим предприятием строительных материалов Новосибирской области, сообщает Континент Сибирь. В отличие от «Ликолора» у «Арматона» положительные финансовые показатели: выручка в 2020 году — более 505 миллионов, чистая прибыль — 10,7 миллиона рублей. Компания получает господдержку как субъект малого и среднего предпринимательства. Так, в 2015–2017 годах завод получил более 33 миллионов рублей в виде налоговых льгот.
И перечисленные выше заводы, и «Прогресс. Специализированный застройщик» аффилированы с ООО «Первый строительный фонд» депутата заксобрания Майиса Мамедова и его отца Октая Пирверди Оглы Мамедова. В 2020 году выручка «ПСФ» составила более 76 миллионов рублей, а чистая прибыль — чуть менее 1 миллиона рублей. Сам депутат в 2020 году задекларировал доход в 12,5 миллиона рублей.
В 2020 году «Первый строительный фонд» упоминался в списке крупнейших строителей-должников, опубликованном мэрией. А точнее с долгом в размере более 10 миллионов рублей в этот список попала еще одна дочерняя структура компании Мамедовых — МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик», которая строит самый длинный в городе дом, на улице Стартовой, 1, и микрорайон «Весенний» в Первомайском районе.
Именно «Первый строительный фонд» указан как застройщик на сайте ЖК «1-ый на Киевской».
— Сейчас группа компаний реализует три масштабных проекта: микрорайон «Радужный каскад» (Левый берег) и микрорайон «Весенний» (Первомайский район), жилой комплекс «1-ый на Рябиновой» (Октябрьский район), — говорится в описании на сайте.
На этой неделе НГС рассказывал историю Анастасии, купившей квартиру в «Радужном каскаде», но так и не дождавшейся чистовой отделки. В результате она подала в суд на застройщика, потребовав с него погашения акта приема-передачи жилья и выплаты неустойки, и этот процесс выиграла, после чего застройщик подал на апелляцию. Ее Анастасия тоже выиграла.
«Что нам теперь, совсем не строить?»
Руководитель проекта «1-ый на Киевской» Алексей Добриков сообщил НГС, что нормы отступов от стоящих рядом с участком зданий выдержаны и документально подтверждены.
— Мы понимаем, что рядом с нами находятся и другие здания, поэтому заключили договор с компанией «Стройтехэкспертпроект». По этому договору осуществляется мониторинг ближайших домов — это Киевская, 23 и 27, Забалуева, 1, Ташкентская, 68, 70, 72а и 72б. Эксперты зафиксировали все параметры, чтобы оценить влияние нашей стройки на окружающие объекты. Все параметры, все осмотры были проведены, на основании этого никакого негативного влияния не выявлено. Это всё подтверждают отчеты по договорам и результаты всех освидетельствований. Что касается подтопления, то да, от дома 72б была на нас жалоба в инспекцию строительного надзора… Но, опять же, всё это, по сути, голословно, потому что уровень грунтовых вод в том районе достаточно высокий по геологии. И говорить, что из-за нашей стройки у них подтопило территорию, неправильно. Но мы ни с кем в дебаты не вступаем, всегда идем навстречу, — отметил он.
Диагональное расположение дома он объяснил правильной инсоляцией и обеспечением доступа квартир к солнечному свету, а также подчеркнул, что, помимо самого дома, компания-застройщик возвела новую трансформаторную подстанцию.
— Мы находимся в диалоге с жителями, ни разу никому не грубили, не переходили дорогу, помогаем во всём… Какие-то нужно вопросы решить — решаем их, — добавил Алексей Добриков. — Все моменты касательно обустройства проездов и выездов, если они будут противоречить законам действующим, то никогда не будет подписано согласие на выдачу положительного заключения проекта. Там же регулируются моменты, связанные с радиусом попадания объектов соцбыткультуры: детских садов, школ, поликлиник. Если в радиус определенный они не попадают, то вам также не выдадут разрешение на строительство. Поэтому все эти моменты учтены. Всем понятно, что город должен развиваться, мы же не можем остаться в каменном веке и жить в частных домах? Есть и благие дела, которые создаются во время этих строек. Например, строятся инженерные сети, реконструируются. У нас есть планы зеленые зоны определенные выполнить, улучшить проживание в этом районе… Однобоко считать, что мы туда зашли — и от этого всем плохо. А то, что мы вторгаемся на территорию этих людей… Ну что нам теперь, ничего не строить?
Корреспондент НГС попыталась взять комментарий и у представителей «Первого строительного фонда», однако взявшая трубку секретарь генподрядчика Ирина Семёнова в грубой форме заявила, что комментарии «вряд ли вам дадут».
— Вряд ли мы вообще будем разговаривать на тему ЖК. К сожалению, никто не будет отвечать. Почему? Нет и всё. Вы сами себе всё придумали, вы же выдумщик. У нас огромный холдинг, нас здесь слишком много, я вот отвечать за всех… Кто-то хоть что-то комментировать не будет. Вы позвонили в «Первый строительный фонд», это огромный концерн, включает в себя около 20 компаний, в нём есть и проектировщики, и подрядчики, то есть мы все здесь. Вот заходите на сайт «Первого строительного фонда», какие там телефоны, почтовые адреса найдете, туда и пишите.
Зимой этого года в частном секторе возле метро «Октябрьская» начали сносить аварийный дом, хотя расстояние от соседнего частного дома составляло всего 170 сантиметров.
Сейчас этот квартал с частными домами активно застраивается. По плану на месте покосившихся и еще крепких домиков появятся гостиница, роскошный квартал бизнес-класса и еще одна 25-этажная свечка. Но частный сектор и не думает сдаваться под напором серьезных застройщиков: кое-где, зажатые между котлованом и свежепостроенной высоткой, остаются крошечные деревянные избушки. Их хозяева не решились уехать из этого микрорайона с дорогой землей. Мы рассказывали, сколько предлагают за снос их домов и кто остался жить в брошенных деревянных постройках с видом на масштабную стройку.